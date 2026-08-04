Jan Holthuis te gast in de podcast India Unbound van LawWiser (Video)

De corridor tussen India en Nederland blijft zich snel ontwikkelen, gedreven door toenemende samenwerking op gebieden als technologie, halfgeleiders, innovatie en grensoverschrijdende investeringen.

In de nieuwste aflevering van India Unbound van LawWiser gaat Jan Holthuis in gesprek met Avani Shukla over de ontwikkelingen die de relatie tussen India, Nederland en de EU als geheel vormgeven. Aan bod komen de Strategic Partnership Roadmap 2026-2030, juridische en compliancevraagstukken bij grensoverschrijdende technologiesamenwerkingen, Nederlandse inzichten op het gebied van regelgeving en fiscaliteit, investeringstoetsing en de vraag waarom Nederland zich ontwikkelt tot een belangrijke toegangspoort tot Europa voor Indiase ondernemingen.