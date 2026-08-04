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4 August 2026

Jan Holthuis te gast in de podcast India Unbound van LawWiser (Video)

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Buren

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BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.
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De corridor tussen India en Nederland blijft zich snel ontwikkelen, gedreven door toenemende samenwerking op gebieden als technologie, halfgeleiders, innovatie en grensoverschrijdende investeringen. Jan Holthuis en Avani Shukla bespreken de Strategic Partnership Roadmap 2026-2030, juridische en compliancevraagstukken bij grensoverschrijdende technologiesamenwerkingen, en waarom Nederland zich ontwikkelt tot een belangrijke toegangspoort tot Europa voor Indiase ondernemingen.
Netherlands International Law
Jan Holthuis
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De corridor tussen India en Nederland blijft zich snel ontwikkelen, gedreven door toenemende samenwerking op gebieden als technologie, halfgeleiders, innovatie en grensoverschrijdende investeringen.

In de nieuwste aflevering van India Unbound van LawWiser gaat Jan Holthuis in gesprek met Avani Shukla over de ontwikkelingen die de relatie tussen India, Nederland en de EU als geheel vormgeven. Aan bod komen de Strategic Partnership Roadmap 2026-2030, juridische en compliancevraagstukken bij grensoverschrijdende technologiesamenwerkingen, Nederlandse inzichten op het gebied van regelgeving en fiscaliteit, investeringstoetsing en de vraag waarom Nederland zich ontwikkelt tot een belangrijke toegangspoort tot Europa voor Indiase ondernemingen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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