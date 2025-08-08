ARTICLE
8 August 2025

了解东盟制造业格局：在哪里？做什么？

通过梳理东盟主要国家制造业优势（例如越南擅长高科技产品和奢侈品...
Kesuma Wardhana,Khanh Nguyen,Norasak Sinhaseni
通过梳理东盟主要国家制造业优势（例如越南擅长高科技产品和奢侈品、印度尼西亚擅长OEM组装、柬埔寨擅长服装等）来奠定基础，并解释OEM逐步转移的运作机制（5年时间线），以及品牌方在重新布局运营时需要考虑的因素。

东南亚国家联盟（“东盟”）已成为全球制造业的重要参与者。该联盟由十个成员国组成，各成员国在制造业领域拥有多样化的能力，且各自具备独特优势。本文将探讨东盟主要国家在制造业方面的优势、该地区原始设备制造商（“OEM”）的五年发展历程，以及品牌方在重新布局运营时应考虑的因素。

东盟主要国家制造业优势

越南：高科技产品与奢侈品

越南正逐渐成为全球供应链中的战略性枢纽，不仅作为关键的运输中转站，更作为高科技产品和奢侈品制造的核心基地。该国通过《欧盟与越南自由贸易协定》等自由贸易协定推动监管改革，优化营商环境，促进贸易流动，并凭借通过教育和职业培训计划培养的年轻、高技能劳动力，吸引了众多高科技企业。三星计划在未来三年内增加在越南的投资，将其在当地的工厂打造为该公司全球最大的显示模块生产基地，这充分体现了越南日益增强的高科技制造能力。此外，越南的手工艺品以精湛的工艺、耐用性和深厚的文化底蕴著称，深受奢侈品牌青睐，进一步巩固了其市场地位。

印度尼西亚： OEM组装

印度尼西亚凭借其庞大的人口规模，已成为劳动密集型OEM组装的重要枢纽。就汽车行业而言，丰田、本田和三菱等公司已设立组装工厂，充分利用当地劳动力资源和不断增长的国内市场。电动汽车制造商也已将业务扩展至印度尼西亚，许多企业已正式提交投资承诺并启动工厂建设。然而，有意进军印度尼西亚市场的品牌方需警惕知识产权风险，如商标抢注。提前进行商标注册、对合作伙伴进行全面尽职调查，以及在合同中纳入保护性条款，都是有效的风险缓解策略。

泰国：汽车与电子制造中心

泰国是东盟地区领先的汽车和电子制造中心，其强大的基础设施、技术熟练的劳动力以及具有战略性的政策推动了这一地位。泰国被誉为“亚洲的底特律”，每年为丰田、本田等全球品牌生产超过200万辆汽车，出口至亚洲、澳大利亚和非洲等地。政府对电动汽车产业的扶持政策（包括税收优惠）进一步巩固了其在该地区的领导地位，并依托一体化供应链体系实现协同发展。在电子制造领域，泰国拥有三星和西部数据等公司的主要生产基地，专注于半导体封装和硬盘驱动器生产，并通过东盟自由贸易区等贸易协定实现零关税出口。教育与产业的合作保障了高素质劳动力的供给，而“东部经济走廊”计划则吸引高科技投资，持续提升泰国的全球竞争力。

柬埔寨：服装、电子产品

柬埔寨的服装制造业得益于低廉的劳动力成本以及其参与的贸易协定（如东盟自由贸易区和区域全面经济伙伴关系协定）。这些协定为市场准入提供了有利条件。政府通过设立特殊经济区进一步促进了该行业的发展。2024年，柬埔寨启动了知识产权注册系统，提升了知识产权保护水平，为品牌方带来利好。这一举措彰显了柬埔寨加强知识产权保护与执法的坚定承诺，为企业和消费者营造了更加安全可靠的经营环境。政府还致力于发展电子行业，预计该领域到2029年将实现年均超过10%的增长。目前，在金边、巴维和西哈努克等经济特区内，半导体、电机和线束的组装逐步增加。汽车零部件行业已吸引17亿美元的投资承诺，并每年生产超过40万辆摩托车。此外，柬埔寨大力推动可出口的农产品加工业，如加工腰果、大米和干果等，2023年农产品加工业出口额突破10亿美元，政府目标是在2027年前将该领域增长30%。

东盟地区OEM厂商的五年发展历程

第一年：评估与规划

OEM厂商通常首先对东盟地区的制造业环境进行分析，比较不同国家的人力成本、生产成本及基础设施条件。同时，他们还会评估监管环境、贸易协议及政治稳定性。品牌方通常会借助当地专家和行业报告的帮助，筛选出潜在的投资地点。

第二年：进入市场

在第二年，OEM厂商通过小规模试点项目进入选定的市场。这些项目旨在测试当地劳动力的生产力、供应链效率以及基础设施的有效性。与此同时，品牌方专注于与当地供应商和合作伙伴建立关系；他们通常会参与贸易活动和展览。

第三年：扩张

如果试点项目取得成功，OEM厂商将在第三年扩大其运营规模。这种扩张可能涉及增加现有工厂的生产能力或建立新的生产基地。在此阶段，OEM厂商还专注于优化供应链、改进库存管理以及本地化产品设计，以更好地满足市场需求。

第四年：多元化

在第四年，OEM厂商开始寻求通过多元化产品线或制造流程来拓展业务。为提升效率、降低成本，跨东盟国家整合供应链的趋势日益明显。在这一过程中，品牌方需确保严格的质量控制，以维持品牌标准。

第五年：巩固

到第五年，OEM厂商的目标是巩固其在东盟市场的地位。这可能涉及通过收购或合并来增强市场份额。此阶段的长期规划重点在于未来产能扩张、新产品开发以及与全球供应链的进一步整合。

品牌方需重点考虑的因素

劳动力

品牌方必须仔细评估与劳动力相关的因素，包括劳动力成本、技能水平、生产效率及劳动法规。例如，柬埔寨的劳动力成本优势使其适合传统制造业，而越南凭借高技能劳动力在高科技制造业中具有竞争优势。在印度尼西亚，复杂的劳动法规要求品牌方谨慎应对以避免法律风险。

基础设施

基础设施的质量对制造运营具有重大影响。越南持续的基础设施投资促进了高科技产品的出口，而柬埔寨的基础设施则可能在时效性要求较高的货运方面仍面临一定挑战。物流能力，如仓储和分销体系，也在确保产品顺利流通方面发挥着关键作用。

法规

东盟各国在商业运营、知识产权保护及环境保护方面均有各自独立的法规体系。品牌方需特别关注印尼的知识产权保护要求、越南的监管环境，以及柬埔寨最新出台的知识产权和专利收费规定，以确保合规经营。

市场准入

东盟参与了多个贸易协定，为品牌方提供了宝贵的市场准入机会。越南作为《越南与欧盟自由贸易协定》的成员，可享受进入欧盟市场的关税优惠；而柬埔寨则因加入《区域全面经济伙伴关系协定》，在多个关键市场实现免税准入。品牌方应优先选择其贸易协定与目标市场和产品线相契合的国家进行布局。

文化

文化差异对企业运营影响显著。语言障碍、工作文化以及社会规范可能会影响沟通效率、员工管理及客户关系。为适应文化差异，品牌方可考虑为员工提供跨文化培训，以提升跨境协作能力。

结语

东盟的制造业格局多元，各国均具备不同的比较优势。OEM在该地区的发展通常遵循一个有策略的五年路径。对于品牌方而言，全面评估劳动力、基础设施、法规环境、市场准入以及文化因素，是充分发挥东盟制造潜力、推动业务增长的关键。

与区域内的法律及市场专家合作，开展有针对性的风险评估，并制定分阶段、因地制宜的市场进入策略，对于实现长期成功至关重要。通过制定正确的战略，企业能够在未来数年内在该地区建立竞争优势并构建韧性运营体系。

