Die Zinsschranke Im Kontext Von Private Equity Fonds

Die Anwendung der Zinsschranke bei Personengesellschaften wirft erhebliche systematische und praktische Fragen auf. Diese treten besonders deutlich bei Beteiligungen von inländischen Steuerpflichtigen an ausländischen Personengesellschaften hervor, wie sie typischerweise bei internationalen Private Equity Strukturen anzutreffen sind. Im Beitrag werden diese Fragestellungen beleuchtet und sachgerechte Lösungsansätze dargestellt.

