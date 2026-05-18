ARTICLE
18 May 2026

Die Zinsschranke Im Kontext Von Private Equity Fonds

P
POELLATH

Contributor

POELLATH logo
POELLATH is a market-leading, international business and tax law firm with more than 150 lawyers and tax advisors in Germany. We stand for high-end transactional and asset management advice. We offer legal and tax advice from one source. Together with our clients, we shape the best practice in the market. We use our proven expertise and our understanding of economics to develop resilient and innovative solutions for you. In doing so, we increasingly use Legal Tech products that we ourselves have developed.
Explore Firm Details
Die Anwendung der Zinsschranke bei Personengesellschaften wirft erhebliche systematische und praktische Fragen auf. Diese treten besonders deutlich bei Beteiligungen von inländischen Steuerpflichtigen an ausländischen Personengesellschaften hervor, wie sie typischerweise bei internationalen Private Equity Strukturen anzutreffen sind.
Germany Corporate/Commercial Law
Michael Forchhammer
Your Author LinkedIn Connections
POELLATH are most popular:
  • in European Union
  • with readers working within the Banking & Credit industries

Die Anwendung der Zinsschranke bei Personengesellschaften wirft erhebliche systematische und praktische Fragen auf. Diese treten besonders deutlich bei Beteiligungen von inländischen Steuerpflichtigen an ausländischen Personengesellschaften hervor, wie sie typischerweise bei internationalen Private Equity Strukturen anzutreffen sind. Im Beitrag werden diese Fragestellungen beleuchtet und sachgerechte Lösungsansätze dargestellt.
 

in: DER BETRIEB Steuerboard, www.der-betrieb.de, 22. April 2026
 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Michael Forchhammer
Michael Forchhammer
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More