CONVINUS Global Mobility Alert - Week 7.2025

With effect from January 1, 2025, the positive lists for university graduates and skilled workers were updated. The new positive list for university graduates includes 162 job titles (compared to 141), while the positive list for skilled workers includes 48 job titles (compared to 61)

Denmark: Update of the positive lists for university graduates and specialists in January 2025

With effect from January 1, 2025, the positive lists for university graduates and skilled workers were updated. The new positive list for university graduates includes 162 job titles (compared to 141), while the positive list for skilled workers includes 48 job titles (compared to 61).

The most important additions to the positive list for university graduates include:

Heads of finance or logistics departments, hardware developers, film, television and animation designers, business intelligence managers, management consultants, information technology engineers and communications officers. There were no notable removals from this list.

Notable additions to the positive list for skilled workers include:

Blacksmiths, Electricity Distributors, Service Technicians and Electronics Mechanics; notable deletions include Information Technology Supporters, Webmasters, Secretaries, Finance Assistants and Welders.

The positive lists - which are updated twice a year - designate shortage occupations that are eligible for a positive list program with residence and work permits in Denmark. These changes do not affect current holders of positive list permits, who can renew their permits provided they continue to meet the general renewal conditions, even if their job title has been removed from the positive list.

Dänemark: Aktualisierung der Positivlisten für Hochschulabsolventen und Fachkräfte im Januar 2025

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurden die Positivlisten für Hochschulabsolventen und Facharbeiter aktualisiert. Die neue Positivliste für Personen mit Hochschulabschluss umfasst 162 Berufsbezeichnungen (gegenüber 141), während die Positivliste für Fachkräfte 48 Berufsbezeichnungen umfasst (gegenüber 61).

Zu den wichtigsten Erweiterungen auf der Positivliste für Hochschulabsolventen gehören:

Leiter von Finanz- oder Logistikabteilungen, Hardwareentwickler, Film-, Fernseh- und Animationsdesigner, Business-Intelligence-Manager, Unternehmensberater, Ingenieure in der Informationstechnologie und Kommunikationsbeauftragte. Es gab keine nennenswerten Streichungen von dieser Liste.

Zu den bemerkenswerten Neuzugängen auf der Positivliste für Fachkräfte gehören:

Schmiede, Elektrizitätsverteiler, Servicetechniker und Elektronikmechaniker; zu den bemerkenswerten Abgängen gehören Informationstechnologie-Supporter, Webmaster, Sekretärinnen, Finanzassistenten und Schweisser.

Die Positivlisten - die zweimal im Jahr aktualisiert werden - benennen Mangelberufe, die für ein Positivlistenprogramm mit Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in Dänemark in Frage kommen. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die derzeitigen Inhaber von Genehmigungen der Positivliste, die ihre Genehmigungen verlängern können, sofern sie weiterhin die allgemeinen Verlängerungsbedingungen erfüllen, auch wenn ihre Berufsbezeichnung von der Positivliste gestrichen wurde.

