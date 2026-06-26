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26 June 2026

[Blog] Argentine : l’INPI simplifie les transferts de droits de PI

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Karina Ouksel
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L’Institut national de la propriété industrielle argentin (INPI) a adopté la Résolution n° 162/2026, instaurant un nouveau régime applicable à l’inscription des transferts de titularité et des changements de nom concernant les marques, brevets, modèles d’utilité ainsi que les dessins et modèles industriels.

Parmi les principaux changements, la résolution consacre le principe de « la déclaration sous serment » pour les documents et informations fournis par les demandeurs et supprime l’exigence d’apostille ou de légalisation consulaire pour les documents établis à l’étranger. Elle prévoit également une procédure simplifiée pour certaines séries de transferts successifs matérialisées dans un document unique.

Ces mesures visent à alléger les formalités administratives applicables à l’enregistrement des opérations affectant la titularité des droits de propriété industrielle, telles qu’un changement de nom ou une cession, en Argentine.

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