[Blog] Circularité des batteries : l’AIE et l’OEB analysent 16 000 inventions brevetées

L’Office européen des brevets (OEB) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ont publié, le 29 avril 2026, un rapport consacré aux technologies liées à la circularité des batteries, couvrant notamment la collecte, le recyclage, la valorisation et le raffinage des métaux. L’étude repose sur l’analyse de près de 16 000 inventions et 4 000 familles de brevets internationales portant sur vingt-quatre technologies développées au cours des deux dernières décennies.

Le rapport met en évidence une forte accélération de l’innovation depuis 2017 dans le domaine de la circularité des batteries, avec une croissance des familles de brevets internationales nettement supérieure à celle observée dans les autres technologies liées aux batteries. Cette dynamique est principalement portée par les acteurs asiatiques, et en particulier par la Chine, devenue un acteur majeur tant dans la circularité des batteries que dans le raffinage des métaux critiques. Les déposants chinois renforcent par ailleurs leurs stratégies de protection internationale depuis 2018.

L’étude souligne également une spécialisation de l’innovation européenne sur certaines étapes de la chaîne de valeur, notamment la collecte, le prétraitement et certaines technologies de transformation chimique. Selon le rapport, le développement de la circularité des batteries pourrait jouer un rôle croissant dans l’approvisionnement en matériaux stratégiques et dans les politiques de transition énergétique, avec des enjeux importants en matière d’investissement, de compétitivité et de souveraineté industrielle.

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