[Blog] L’OMPI lance un nouveau prix dédié aux villes innovantes

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L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé, le 25 mars 2026, la création du programme « Ville OMPI de l’innovation », destiné à distinguer les villes mettant en œuvre des politiques favorisant l’innovation et la créativité, notamment par le recours aux outils de propriété intellectuelle.

Ce dispositif vise à valoriser les initiatives portées au niveau municipal sur une période de douze mois, en prenant en compte la cohérence de la stratégie locale, l’ambition des engagements et leur crédibilité. Les villes sélectionnées bénéficieront d’une visibilité internationale et d’un accompagnement de l’OMPI, notamment en vue de documenter et diffuser les pratiques mises en œuvre.

La procédure de candidature pour l’édition 2026 est ouverte depuis le 1er avril, jusqu’au 30 juin 2026. Les candidatures seront examinées par un jury international composé d’experts, sur la base des critères définis par l’OMPI.

Si vous souhaitez que votre ville candidate, la procédure de candidature est disponible ici !

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