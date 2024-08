ARTICLE Jeantet Newsletter - Juin 2024 J Jeantet More Contributor L'article L 145-40-2 du Code de commerce exige un inventaire Un locataire peut agir à l'encontre de l'ancien propriétaire, en réclamant la restitution de paiements indus effectués au titre de loyers...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.