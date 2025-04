Nutri-Score 2025 : comprendre les enjeux, anticiper les changements

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.

Introduit en France en 2017, le Nutri-Score est un système d'étiquetage ayant subi une évolution nouvelle dans sa méthodologie de calcul.

Cette révision vise notamment à répondre à l'évolution des connaissances scientifiques et aux attentes croissantes des consommateurs en matière de nutrition.

Le nouveau calcul du Nutri-Score, plus strict, est entré en vigueur le 14 mars 2025.

Les producteurs et industriels ont deux ans pour adapter leurs emballages.

Les objectifs de la révision du Nutri-Score

Tout d'abord, la révision du Nutri-Score a pour but d'améliorer la différenciation des produits. En effet, l'objectif est de refléter davantage l'impact nutritionnel des aliments en fonction de critères plus stricts, en particulier la teneur en sel, en sucre, en acides gras saturés et en calories.

Le nouveau Nutri-Score permet également de valoriser les produits contenant des éléments bénéfiques pour la santé, tels que les fibres, les protéines, ainsi que les fruits et légumes.

Le nouveau système Nutri-Score vise également à être plus aligné avec les recommandations existantes en matière de santé publique.

Les principaux changements du Nutri-Score

Certains produits, tels que les poissons gras, riches en oméga-3, ou encore les huiles moins riches en acides gras saturés bénéficieront d'une meilleure valorisation.

L'objectif est d'offrir aux consommateurs une information suffisamment claire et précise sur l'impact nutritionnel des produits que ces derniers consomment.

Ces changements doivent être intégrés dans l'étiquetage des produits dans un délai de deux ans durant lesquels les industriels devront différencier leurs produits en affichant le logo Nutri-Score accompagné de la formule « nouveau calcul ».

Quel impact pour les entreprises ?

Les entreprises pourront éventuellement reformuler leurs produits afin d'améliorer leur notation, en réduisant, à titre d'exemple la teneur en sucre, en sel ou en acides gras saturés desdits produits.

Il sera également essentiel de mettre à jour leurs emballages et leurs messages publicitaires pour refléter ces changements et informer le plus correctement possible les consommateurs sur les produits consommés.

Les industriels les plus diligents pourront se démarquer de leurs concurrents et répondre aux demandes d'un marché de plus en plus soucieux des enjeux nutritionnels et de santé publique.

A partir de juin 2025, des campagnes de communication seront notamment déployées afin de compléter l'information des consommateurs, en insistant sur les bienfaits de certains produits, en lien avec une alimentation équilibrée.

Bien que le Nutri-Score demeure un dispositif volontaire, cette communication viendra, en tout état de cause, renforcer la compréhension du public sur les impacts des choix alimentaires.

