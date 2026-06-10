Anwalt in Vietnam Dr. Oliver Massmann – Vietnams FTSE Russell Upgrade: Die 5–10 Milliarden USD Chance, auf die sich Investoren jetzt vorbereiten sollten

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Es gibt Momente in der wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes, die erst im Rückblick sichtbar werden.

Zum Zeitpunkt ihres Eintritts wirken sie oft technisch, prozedural oder gar banal. Eine regulatorische Reform. Eine Änderung der Markteinstufung. Eine neue Vorschrift, die von einer Wertpapieraufsicht still eingeführt wird.

Jahre später werden diese Momente jedoch häufig als Wendepunkte erkannt.

Das bevorstehende Upgrade Vietnams zum „FTSE Russell Secondary Emerging Market“ könnte sich als einer dieser Wendepunkte erweisen.

Für Investoren, die Vietnam über viele Jahre hinweg verfolgt haben, geht es bei dieser Entwicklung um weit mehr als nur die Aufnahme in einen Index. Sie signalisiert, dass eine der dynamischsten Volkswirtschaften Asiens in eine neue Phase von Reife, Sichtbarkeit und globaler Relevanz eintritt.

Das Upgrade selbst ist wichtig.

Was danach kommt, könnte noch wichtiger sein.

Seit Jahrzehnten zählt Vietnam zu den überzeugendsten Wachstumsstorys weltweit. Das Land wandelte sich von einer überwiegend landwirtschaftlich geprägten Wirtschaft zu einem bedeutenden Standort für Produktion, Export und Investitionen. Millionen Menschen stiegen in die Mittelschicht auf. Die Infrastruktur wurde ausgebaut. Ausländische Investitionen nahmen stark zu. Globale Lieferketten betrachteten Vietnam zunehmend nicht nur als alternative Produktionsstätte, sondern als strategisches Ziel an sich.

Trotz dieser bemerkenswerten Transformation hinkten die Kapitalmärkte Vietnams der Gesamtwirtschaft oft hinterher.

Viele institutionelle Investoren bewunderten die Wachstumsstory, stießen jedoch auf praktische Hindernisse: Marktzugang, Abwicklungsverfahren, Beschränkungen für ausländisches Eigentum und andere strukturelle Faktoren führten dazu, dass Vietnam häufig eher als vielversprechender Frontier Markt denn als voll investierbarer Emerging Market wahrgenommen wurde.

Diese Wahrnehmung ändert sich.

Jüngste Reformen zeigen Vietnams Engagement, den Marktzugang zu verbessern und seine Kapitalmärkte internationalen Standards anzupassen. Die Abschaffung der vollständigen Vorfinanzierungspflicht für ausländische institutionelle Investoren und die Entwicklung von Mechanismen zur Beteiligung globaler Broker sind mehr als technische Verbesserungen – sie sind Signale des Willens.

Vietnam bereitet sich auf eine größere Rolle in der globalen Investmentgemeinschaft vor.

Das ist bedeutsam, denn Kapital folgt Vertrauen.

Und Vertrauen folgt oft Reformen.

Die Diskussion über das FTSE Russell Upgrade Vietnams konzentriert sich häufig auf die erwarteten Kapitalzuflüsse. Je nach Methodik und Marktbedingungen haben Analysten prognostiziert, dass mehrere Milliarden US Dollar an passivem und aktivem Kapital nach der Neueinstufung in den Markt fließen könnten.

Die genaue Zahl bleibt umstritten, doch der übergeordnete Punkt ist klar:

Die eigentliche Chance liegt nicht im ersten Dollar, der aufgrund eines Indexzwangs fließt.

Die eigentliche Chance liegt in der nachhaltigen Aufmerksamkeit, die folgt.

Passive Investoren kommen, weil sie müssen.

Aktive Investoren kommen, weil sie überzeugt sind.

Wenn Portfoliomanager, Pensionsfonds, Staatsfonds, Family Offices und globale Asset Manager beginnen, Vietnam als Kernallokation und nicht nur als Randchance zu betrachten, reichen die Auswirkungen weit über kurzfristige Marktbewegungen hinaus.

Liquidität verbessert sich.

Research Abdeckung nimmt zu.

Corporate Governance Standards entwickeln sich weiter.

Internationale Sichtbarkeit steigt.

Und Kapitalmärkte werden effizienter.

Hier beginnt das nächste Kapitel Vietnams besonders interessant zu werden.

Die fundamentale Investmentstory bleibt außergewöhnlich stark:

• Eine junge und zunehmend qualifizierte Arbeitnehmerschaft

• Eine schnell wachsende Mittelschicht

• Strategische Positionierung in globalen Lieferketten

• Zunehmender Binnenkonsum

• Starke Produktionskapazitäten

• Wachsende Integration mit großen Volkswirtschaften wie den USA, der EU, Japan, Korea, Singapur, Australien und vielen anderen

Gleichzeitig bewegt sich Vietnam über das Narrativ der kostengünstigen Produktion hinaus.

Die nächste Wachstumsphase wird zunehmend durch Infrastruktur, Technologie, Energiewende, Logistik, Finanzdienstleistungen und Binnenkonsum getragen.

Dies schafft Chancen in vielen Sektoren:

• Banken und Finanzinstitute profitieren von tieferen Kapitalmärkten und größerer Investorenteilnahme.

• Industrieparks und Logistikbetreiber profitieren weiterhin von Lieferketten Diversifizierung und Produktionsausweitung.

• Energie und Infrastrukturentwickler sind in der Lage, Vietnams enorme Anforderungen an Stromerzeugung, Übertragung, Transport, Häfen, Flughäfen, Eisenbahnen und digitale Infrastruktur zu bedienen.

• Technologieunternehmen und Betreiber von Rechenzentren werden zunehmend Teil von Vietnams strategischer Wachstumsstory.

• Konsumorientierte Unternehmen profitieren weiterhin von steigenden Einkommen und Urbanisierung.

Investoren sollten jedoch die Natur der Chance nicht missverstehen.

Vietnam belohnt selten jene, die erst kommen, wenn die Story offensichtlich geworden ist.

Die erfolgreichsten ausländischen Investoren in Vietnam hatten historisch eine Gemeinsamkeit: Sie stiegen früh ein, investierten geduldig, bauten lokale Beziehungen auf und verfolgten eine langfristige Perspektive.

Diese Lektion bleibt heute hoch relevant.

Die wichtigste Frage ist nicht, ob Vietnam nach dem FTSE Russell Upgrade mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Das wird es fast sicher.

Die wichtigere Frage ist, ob Investoren sich positionieren, bevor diese Aufmerksamkeit vollständig in Bewertungen, Liquidität und Wettbewerb reflektiert wird.

Natürlich existieren Chancen nie losgelöst von der Umsetzung.

Vietnam bleibt ein Rechtsraum, in dem rechtliche Strukturierung, Lizenzierung, Genehmigungen, steuerliche Aspekte, Corporate Governance und Implementierungsstrategien von enormer Bedeutung sind.

Eine starke Investmentthese erfordert weiterhin disziplinierte Umsetzung.

Das Verständnis der regulatorischen Rahmenbedingungen Vietnams ist genauso wichtig wie das Verständnis seines Wachstumspotenzials.

Die Investoren, die letztlich in Vietnam erfolgreich sind, sind selten jene, die sich ausschließlich auf die Chance konzentrieren.

Es sind diejenigen, die sowohl die Chance als auch die Umsetzung verstehen.

Mehr als drei Jahrzehnte habe ich in Vietnam gelebt und gearbeitet und dabei viele Momente erlebt, die damals schrittweise wirkten, sich später jedoch als transformativ erwiesen.

Meiner Ansicht nach könnte das FTSE Russell Upgrade Vietnams einer dieser Momente werden.

Nicht, weil sich ein Index ändert.

Sondern weil sich Wahrnehmungen ändern.

Vietnam ist kein Markt mehr, der erst entdeckt werden muss.

Es entwickelt sich zunehmend zu einem Markt, den globale Investoren sich nicht leisten können zu ignorieren.

Ein letzter Gedanke für Investoren

In den vergangenen drei Jahrzehnten habe ich in Vietnam ein wiederkehrendes Muster beobachtet.

Die erfolgreichsten Investoren waren selten diejenigen, die erst einstiegen, nachdem alle anderen bereits angekommen waren.

Es waren jene, die Veränderungen früh erkannten, sich engagierten, bevor sich ein Konsens bildete, und Beziehungen aufbauten, bevor Chancen offensichtlich wurden.

Das FTSE Russell Upgrade Vietnams ist nicht nur ein Kapitalmarkt Ereignis. Es ist ein Signal, dass die globale Aufmerksamkeit für Vietnam in eine neue Phase eintritt.

Heute können Investoren noch Partnerschaften, Akquisitionen, strategische Investitionen und Projektchancen weitgehend auf Grundlage der aktuellen Marktgegebenheiten verhandeln.

In sechs Monaten könnte das Gespräch ganz anders aussehen.

Mit zunehmendem Fokus internationalen Kapitals auf Vietnam dürften Bewertungen steigen, der Wettbewerb um hochwertige Vermögenswerte intensiver werden und die Erwartungen vietnamesischer Partner, Verkäufer und Projektsponsoren erheblich zunehmen. Chancen, die heute verfügbar sind, könnten auch morgen noch bestehen – aber möglicherweise nicht mehr zu denselben Bedingungen.

Das bedeutet nicht, dass Investoren übereilt handeln sollten.

Es bedeutet, dass sie vorbereitet sein sollten.

• Due Diligence durchführen

• Zielunternehmen identifizieren

• Beziehungen aufbauen

• Lokale Partnerschaften entwickeln

• Den regulatorischen Rahmen verstehen

• Sich positionieren, bevor die nächste Kapitalwelle eintrifft

Im Investment fließen die größten Erträge oft nicht an diejenigen, die am schnellsten handeln, sondern an diejenigen, die früh handeln.

Vietnams Geschichte ist noch lange nicht abgeschlossen. In vielerlei Hinsicht beginnt sie gerade ein neues Kapitel.

Das Zeitfenster für Chancen bleibt offen.

Doch Zeitfenster bleiben nicht ewig offen.

Für Investoren, die bereit sind, über Schlagzeilen hinauszublicken und zu handeln, bevor die Masse folgt, könnte Vietnam in den kommenden zehn Jahren eine der überzeugendsten Chancen Asiens darstellen.

Das FTSE Russell Upgrade ist nicht das Ziel.

Es ist lediglich ein weiterer Meilenstein auf einer viel größeren Reise.

Die Frage ist, ob Investoren eintreffen, bevor das nächste Kapitel geschrieben ist – oder erst, nachdem es bereits eingepreist wurde.

Für weitere Informationen zu den oben genannten Punkten wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

Disclaimer: This Alert has been prepared and published for informational purposes only and is not offered, nor should be construed, as legal advice. For more information, please see the firm's full disclaimer.

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