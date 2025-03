Az euróval történő fizetés Magyarországon egyre nagyobb szerepet kap, különösen a társasági adó megfizetésénél, amely 2022 augusztusa óta nemcsak forintban, hanem euróban és amerikai dollárban is teljesíthető. Az euróval történő fizetés előnyeit a cégek és a magánszemélyek is kihasználhatják, különösen, ha külföldi pénznemben történő üzletkötés vagy számlázás külföldi pénznemben történik. Az Áfa-törvény és a fogyasztóvédelmi előírások lehetőséget adnak a külföldi pénznem használatára Magyarországon, de fontos, hogy a megfelelő szabályok és jogi követelmények mindig érvényesüljenek, különösen a fogyasztói szerződések külföldi pénznemben történő megkötésekor.

A munkabér kifizetés külföldi pénznemben ugyanakkor a magyar jogszabályok szerint alapvetően nem engedélyezett, azonban a vezető állású munkavállalók és a külföldön dolgozó személyek esetében megvan a lehetőség a forinttól eltérő pénznemben történő kifizetésre. A munkabér kifizetés külföldi pénznemben esetében mindig figyelembe kell venni a jogi következményeket, amelyeket a helyi fogyasztóvédelmi előírások és a szerződéses kötelezettség határoznak meg. Az ingatlanügyek külföldi pénznemben történő lebonyolítása, például egy ingatlan adásvétel euróban, lehetőséget biztosít a felek számára, hogy az árakat és a kifizetéseket külföldi pénznemben határozzák meg, amennyiben mindkét fél egyetért a feltételekkel.

A magánszemélyek közötti tranzakciók esetén a felek szabadon megegyezhetnek a vételár pénznemében, és bár a magyar törvények nem tartalmaznak szigorú fogyasztóvédelmi előírások alkalmazását, a pénznemek tekintetében is jogilag érvényes megállapodásokat köthetnek. A forinttól eltérő pénznemben történő kifizetés és a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során is fontos, hogy a felek tisztában legyenek a vonatkozó jogszabályokkal, mivel a különböző pénznemek használata és az ezekkel kapcsolatos szabályozás folyamatosan változhat.Top of Form

Fogyasztói szerződések és külföldi pénznem

A fogyasztói szerződéseknél a szabályozás némileg összetettebb. A fogyasztókkal szerződő cégekre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások szerint az árakat – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével – forintban kell feltüntetni. Ez a szabály kifejezetten az ár feltüntetésére vonatkozik, de nem zárja ki, hogy a kifizetés más pénznemben történjen, amennyiben a fogyasztó és az eladó egyedileg megegyeznek a feltételekről.

Ingatlanügyek és külföldi pénznem

A fogyasztóvédelmi szabályok kiterjednek az ingatlanokra is, így ingatlanügyletek során is alkalmazandók. Mivel az ingatlanügyekben gyakran lehetőség van az egyedi megállapodásra, elvileg elképzelhető, hogy például egy ingatlan adásvétel során a vételár euróban történő kifizetése is megállapodás tárgya legyen.

