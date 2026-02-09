Regeerakkoord 2026 - 2030: wat betekenen de plannen voor werkgevers en werknemers?

In het regeerakkoord "Aan de slag" hebben D66, CDA en VVD een breed pakket aan voorgenomen maatregelen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en pensioen gepresenteerd.

BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.

Article Insights

Buren are most popular: within Privacy and International Law topic(s)

in European Union

with readers working within the Utilities industries

In het regeerakkoord "Aan de slag” hebben D66, CDA en VVD een breed pakket aan voorgenomen maatregelen op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en pensioen gepresenteerd.

In dit Alert zetten wij een aantal belangrijke plannen voor u op een rij en lichten wij toe wat deze kunnen betekenen voor werkgevers en werknemers.

Loondoorbetaling en re-integratie

De coalitiepartijen willen de loondoorbetaling bij ziekte "werkbaarder” maken, vooral voor het MKB. Of dit ook zal leiden tot een verkorting van de loondoorbetalingsverplichting is op dit moment nog onduidelijk.

Daarnaast staat in het regeerakkoord dat de coalitiepartijen de administratieve lasten in de Wet verbetering Poortwachter willen verminderen. Rapportageverplichtingen moeten worden beperkt en onzekerheid over loonsancties weggenomen. Tegelijkertijd wordt meer ruimte geboden voor maatwerk en directer contact tussen werkgever en werknemer tijdens het re-integratietraject.

Sociale zekerheid: hervorming WW en WIA

Per 2028 wordt de WW duur verkort naar één jaar. Vanaf 2030 wordt de duur verder beperkt tot een halve maand per dienstjaar. De uitkering wordt in de eerste twee maanden verhoogd van 75% naar 80% van het laatstverdiende loon.

Op korte termijn wil het beoogde kabinet samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen verbeteren, voorwaarden stellen aan herbeoordelingen en de IVA‑uitkering voor nieuwe gevallen per 2030 afschaffen. Verder wordt ingezet op het verkleinen van de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen. Belemmeringen om te werken of bij te verdienen moeten worden weggenomen, bijvoorbeeld door een terugvaloptie te creëren voor mensen die het werk opnieuw proberen te hervatten. Ook wordt het sociale zekerheids- en toeslagenstelsel vereenvoudigd door begrippen en voorwaarden te harmoniseren.

Ontslag: transitievergoeding en aanpassing afspiegelingsbeginsel

Een ingrijpende maatregel is het voornemen om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid volledig af te schaffen. Uit de budgettaire bijlage bij het regeerakkoord volgt dat deze afschaffing is beoogd per 1 januari 2028 en zal gelden voor alle werkgevers.

Daarnaast moet de transitievergoeding nadrukkelijker worden ingezet waarvoor zij bedoeld is: het begeleiden van werknemers van werk naar werk. De besteding van de transitievergoeding wordt gekoppeld aan de infrastructuur voor Leven Lang Ontwikkelen. Werkgevers die aantoonbaar hebben geïnvesteerd in scholing, omscholing of re-integratie, kunnen te maken krijgen met een lagere of zelfs geen verplichting tot betaling van een transitievergoeding.

Daarnaast moet er in de toekomst bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel meer rekening kunnen worden gehouden met persoonlijke omstandigheden van werknemers.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wordt gemoderniseerd, waarschijnlijk op basis van het conceptwetsvoorstel uit 2024. Belangrijke elementen zijn (i) een maximale duur van één jaar, (ii) verplichte motivering, (iii) geografische afbakening en (iv) een vergoeding van 50% maandsalaris per maand dat het beding geldt.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen wordt de invoering van het rechtsvermoeden van werknemerschap voortgezet. Het resterende deel van de Vbar wordt vervangen door de Zelfstandigenwet, die gefaseerd wordt ingevoerd en rekening houdt met Europese regelgeving. Werkgevers krijgen daarnaast meer verantwoordelijkheid voor de huisvesting van arbeidsmigranten en het doorbreken van afhankelijkheidsrelaties.

AOW-leeftijd gekoppeld aan levensverwachting

Vanaf 1 januari 2033 wordt de AOW-leeftijd direct gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting, zonder vertraging of maximering. Dit kan leiden tot een snellere stijging van de AOW-leeftijd dan onder het huidige stelsel het geval is.

Voor hogere inkomens wordt ten aanzien van de aanvullende pensioenopbouw in de budgettaire bijlage verduidelijkt dat geen verdere verlaging van de aftoppingsgrens wordt doorgevoerd. In plaats daarvan wordt de pensioenaftoppingsgrondslag van € 137.800 op jaarbasis voor de komende zes jaar bevroren. Door het uitblijven van indexatie neemt de fiscale ruimte voor pensioenopbouw voor hogere inkomens geleidelijk af.

Arbeidsvoorwaarden en werkkostenregeling

Het verlofstelsel wordt vereenvoudigd, met het SER-advies ‘Balans in maatschappelijk verlof' als uitgangspunt, en het beoogde kabinet zet in op het voortzetten van vrijwel gratis kinderopvang voor werkende ouders. Verder wordt actief ingezet op het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie, wat gevolgen zal hebben voor onder meer werving en selectie en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast kondigen de plannen uit het regeerakkoord aan om de werkkostenregeling te vereenvoudigen en werkgevers meer ruimte te geven om werknemers te helpen bij het aflossen van studieschulden.

Tot slot

Tot slot benadrukken wij dat het voorgaande uitsluitend een overzicht van voorgenomen plannen uit het coalitieakkoord betreft en dat dus niet vaststaat of en wanneer deze tot concrete wetswijzigngen zullen leiden Wij houden u graag van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van de coalitieplannen of de eventuele gevolgen voor uw als werkgever of werknemer, neem dan gerust contact op met Suzan van de Kam en Sanne Kroes van ons BUREN arbeidsrechtteam.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.