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4 August 2026

Lavoro Mediante Piattaforme Digitali: A Breve L’attuazione Della Direttiva UE

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che attua la direttiva europea sul lavoro mediante piattaforme digitali, introducendo una disciplina organica applicabile a tutte le piattaforme operanti...
Italy Employment and HR
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Il 23 luglio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Il testo normativo in arrivo introduce una disciplina organica di tale tipologia di lavoro, applicabile a tutte le piattaforme che – a prescindere dalla sede di stabilimento – organizzano il lavoro prestato su tutto il territorio nazionale italiano.

Tra gli aspetti maggiormente significativi, vale la pena menzionare:

  • l’estensione della presunzione di subordinazione (già prevista per i rider) ad ulteriori categorie di lavoratori che operano tramite piattaforme digitali;
  • l’incremento dei limiti al trattamento dei dati personali nel contesto della gestione algoritmica del lavoro;
  • l’introduzione dell’obbligo di supervisione umana dei sistemi automatizzati, con valutazioni periodiche del loro impatto e con l’adozione di misure correttive, fino alla cessazione dell’utilizzo del sistema, ove emergano rischi discriminatori;
  • il rafforzamento delle tutele in tema di salute e sicurezza, attraverso misure di prevenzione specifiche, canali deputati alle segnalazioni e obblighi di informazione e consultazione.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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