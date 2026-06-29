Economics Weekly Alert 22/2026

Έναρξη Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025 μέσω του Συστήματος TAXISnet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cyopens in a new tab.

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (K.Δ.Π. 52/2025opens in a new tab) υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Φορολογικό Έτος 2025 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Επιπλέον, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (K.Δ.Π. 260/2026opens in a new tab) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2025 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, χωρίς την επιβολή των οποιωνδήποτε τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 φέρει χρηματική επιβάρυνση €150, με βάση το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Αρ. 4/1978), όπως έχει τροποποιηθεί.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/taxopens in a new tab έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2025opens in a new tab».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Start of Submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year

The Tax Department announces that the submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year has begun through the TAXISnet system at: https://taxisnet.mof.gov.cyopens in a new tab.

According to a Council of Ministers Decree (K.Δ.Π. 52/2025opens in a new tab), the obligation to submit an Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year applies to employees, pensioners, and self-employed persons whose gross income for 2025 exceeds €19,500 (nineteen thousand five hundred euros).

Furthermore, according to a Council of Ministers Decree (K.Δ.Π. 260/2026opens in a new tab), the deadline for submitting the 2025 Individual Income Tax Return and paying any tax due, without the imposition of any interest or monetary penalties, is 31 October 2026.

Late submission of the Individual Income Tax Return for the 2025 Tax Year incurs a financial penalty of €150, pursuant to Article 50A(a) of the Assessment and Collection of Taxes Law (No. 4/1978), as amended.

Useful informational material for completing and submitting the tax return has been posted on the Tax Department’s website, www.mof.gov.cy/taxopens in a new tab, under the icon “TAXISnet – Individual Income Tax Return 2025.”opens in a new tab

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμοι του 1978 έως (ΑΡ. 2) του 2025

Eνημερώνουμε τους πελάτες μας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 5(1A) και 13(1) των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων του 1978 έως (Αρ. 2) του 2025, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα.

Το παρόν διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης Ατόμου και Καταβολής Οφειλόμενου Φόρου για το Φορολογικό Έτος 2025) Διάταγμα του 2026.

Η προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025, φυσικού προσώπου εκτός αυτοεργοδοτούμενου που έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους ή επισκοπημένους λογαριασμούς, καθώς και η προθεσμία της καταβολής του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση, παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2026 και ώρα 23:59.

Assessment and Collection of Taxes Laws of 1978 to (No. 2) of 2025

We would like to inform our clients that the Council of Ministers, exercising the powers conferred upon it by sections 5(1A) and 13(1) of the Assessment and Collection of Taxes Laws of 1978 to (No. 2) of 2025, has issued the following Decree.

This Decree shall be cited as the Assessment and Collection of Taxes (Extension of the Deadline for Filing an Individual Tax Return and Payment of Tax Due for the Tax Year 2025) Decree of 2026.

The deadline for the submission of the tax return for the tax year 2025 by an individual, other than a self-employed individual who is required to prepare audited or reviewed financial statements, as well as the deadline for the payment of the tax due in accordance with such return, is extended until 31 October 2026 at 23:59.

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Ο περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος, Νόμος 151(I)/2024, («ο Νόμος»)

Προθεσμίες που αφορούν Κυπριακές Συνιστώσες Οντότητες / Κοινοπραξίες

Για το πρώτο οικονομικό έτος που αρχίζει από 31/12/2023 έως 31/12/2024

Α. ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕ)

1. Επιλογή του «μηχανισμού κεντρικής υποβολής» (Central Filing Mechanism)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι Όμιλος Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ), ο οποίος εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου και διαθέτει συνιστώσες οντότητες εγκατεστημένες στην Κύπρο, σε κράτη μέλη της ΕΕ ή/και σε τρίτες χώρες (εφεξής «ο Όμιλος»), δύναται να επιλέξει τον «μηχανισμό κεντρικής υποβολής» που προβλέπεται στο άρθρο 45(3) του Νόμου για οποιοδήποτε οικονομικό έτος που αρχίζει από 31/12/2023 έως 31/12/2024.

(i) Υποβολή στην Κύπρο

Υποβάλλεται στην Κύπρο η:

Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου

(Top-Up Tax Information Return – Form T.D.336 (2026) – TTIR),

εφόσον η τελική μητρική οντότητα ή η ορισθείσα υποβάλλουσα οντότητα του Ομίλου είναι εγκατεστημένη στην Κύπρο.

Στην περίπτωση αυτή, εξαντλείται η υποχρέωση των λοιπών Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων ως προς την υποβολή της TTIR.

(ii) Υποβολή σε άλλο κράτος

Εάν η TTIR υποβληθεί:

σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή

σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΟΟΣΑ της 18ης Μαΐου 2026, σύμφωνα με το:

Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year),

τότε εξαντλείται επίσης η υποχρέωση των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων ως προς την υποβολή της TTIR.

2. Υποχρεώσεις εντός δεκαοκτώ (18) μηνών

Προθεσμία: Εντός 18 μηνών από την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους αναφοράς ή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

(i) Εφαρμογή της παραγράφου 1(ii)

Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα οφείλει να κοινοποιήσει στο Τμήμα Φορολογίας:

την ταυτότητα της οντότητας που υποβάλλει την TTIR, και

τη δικαιοδοσία στην οποία είναι εγκατεστημένη,

μέσω της:

Notification Filed by a Constituent Entity (Form T.D.331) 2026

σύμφωνα με τα άρθρα 45(4) και 57 του Νόμου.

Εξαίρεση

Εάν η κοινοποίηση υποβάλλεται από «ορισθείσα τοπική οντότητα», τότε υποβάλλεται μόνο από αυτήν:

Notification Filed by a Designated Local Entity (Form T.D.333) 2026

εκ μέρους όλων των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων.

(ii) Γνωστοποίηση Συνιστώσας Οντότητας

Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία οφείλει να υποβάλει:

Constituent Entity Notification (Form T.D.332) 2026

σύμφωνα με το άρθρο 47 του Νόμου.

(iii) Ορισθείσα Τοπική Οντότητα

Εφόσον η συνιστώσα οντότητα είναι ορισθείσα τοπική οντότητα, υποβάλλει:

Designated Local Entity Group Notification (Form T.D.334) 2026

σύμφωνα με το άρθρο 47 του Νόμου, εκ μέρους όλων των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων.

(iv) Υποχρέωση ενημέρωσης για αλλαγές

Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία υποχρεούται, πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών, να ενημερώνει τον Έφορο Φορολογίας για οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της σχετικής γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 47(3).

(v) Υποχρέωση ενημέρωσης σε ειδικές περιπτώσεις

Κάθε Κυπριακή συνιστώσα οντότητα ή κοινοπραξία οφείλει να ενημερώσει τον Έφορο Φορολογίας όταν:

παύει να αποτελεί μέλος του Ομίλου, ή ο Όμιλος δεν εμπίπτει πλέον στις διατάξεις του Νόμου,

σύμφωνα με τα άρθρα 47(4) και 57.

3. Αναθεωρημένη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (TTIR)

Περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1(i)

Η τελική μητρική οντότητα ή η ορισθείσα υποβάλλουσα οντότητα εγκατεστημένη στην Κύπρο δύναται να υποβάλει:

Αναθεωρημένη TTIR

(Top-Up Tax Information Return – Form T.D.336 (2026))

σύμφωνα με το άρθρο 50(1)(α).

Στην περίπτωση αυτή εξαντλείται η υποχρέωση των λοιπών Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων.

Περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 1(ii)

Εξαντλείται επίσης η υποχρέωση των Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων ως προς την υποβολή αναθεωρημένης TTIR.

4. Καταβολή Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (IIR)

Δήλωση:

Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026

(i) Υποβολή δήλωσης

Η Κυπριακή μητρική οντότητα που οφείλει συμπληρωματικό φόρο υποβάλλει τη δήλωση εντός:

30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της TTIR,

σύμφωνα με το άρθρο 48(2).

(ii) Καταβολή φόρου

Ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος καταβάλλεται το αργότερο:

εντός 30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της TTIR,

σύμφωνα με το άρθρο 48(3).

(iii) Μηδενικός φόρος

Η δήλωση υποβάλλεται ακόμη και όταν ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος είναι μηδενικός.

5. Αναθεωρημένη Δήλωση Οφειλόμενου Συμπληρωματικού Φόρου (IIR)

(i)

Κάθε Κυπριακή μητρική συνιστώσα οντότητα που οφείλει συμπληρωματικό φόρο δύναται να υποβάλει:

Αναθεωρημένη Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026

σύμφωνα με το άρθρο 50(1)(β).

(ii) Προθεσμία υποβολής

Η αναθεωρημένη δήλωση υποβάλλεται:

εντός 18 μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους, ή

μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, ή

εντός 30 ημερών από την υποβολή της αναθεωρημένης TTIR,

ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

(iii) Καταβολή φόρου

Ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος καταβάλλεται το αργότερο εντός:

30 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της TTIR,

σύμφωνα με το άρθρο 48(3).

6. Όταν ΔΕΝ επιλέγεται ο μηχανισμός κεντρικής υποβολής

(α) Υποβολή TTIR

Εντός 18 μηνών από την τελευταία ημέρα του οικονομικού έτους αναφοράς ή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 (όποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη):

(i)

Κάθε συνιστώσα οντότητα υποβάλλει:

Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026

σύμφωνα με τα άρθρα 45(2) και 57.

(ii)

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν ο Όμιλος επιλέξει να υποβάλει την TTIR μέσω ορισθείσας τοπικής οντότητας, η οποία ενεργεί εξ ονόματος των υπόλοιπων Κυπριακών συνιστωσών οντοτήτων.

(β) Αναθεωρημένη TTIR

Κάθε συνιστώσα οντότητα δύναται να υποβάλει:

Αναθεωρημένη Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026

σύμφωνα με το άρθρο 50(1)(α).

(γ)

Οι πρόνοιες των παραγράφων:

2(ii)–(v),

4 και

5

εφαρμόζονται αναλόγως.

Β. ΕΓΧΩΡΙΟΣ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

7. Εφαρμόζονται αναλόγως οι πρόνοιες της παραγράφου 6.

Γ. ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΓΧΩΡΙΟΣ / ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

8. Μεταβατική απαλλαγή από πρόστιμα και επιβαρύνσεις

Εάν οι δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή κοινοποιήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 30/09/2026, ή ο οφειλόμενος συμπληρωματικός φόρος πρέπει να καταβληθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, δεν θα επιβληθούν:

διοικητικά πρόστιμα,

τόκοι, ή

επιβαρύνσεις,

εφόσον η υποβολή ή η καταβολή πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30/09/2026.

9. Υποβολή μέσω του συστήματος Tax For All (TFA)

Οι γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις και δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος Tax For All (TFA):

είτε από τη σχετική συνιστώσα οντότητα, εφόσον διαθέτει ενεργό λογαριασμό TFA,

είτε από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που διαθέτει επίσης ενεργό λογαριασμό TFA.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 17700

Τηλέφωνο: 22 803803

Επιλογή: 6 (τεχνική υποστήριξη)

10. Διαθεσιμότητα εντύπων

Οι πιο πάνω γνωστοποιήσεις, κοινοποιήσεις και δηλώσεις:

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του TFA (Ελληνικά και Αγγλικά), και

θα αναρτηθούν προσεχώς στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ενότητα:

«ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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The Global Minimum Level of Taxation for Multinational Enterprise Groups and Large-Scale Domestic Groups in the Union Law

Law 151(I)/2024 (the “Law”)

Deadlines Applicable to Cyprus Constituent Entities / Joint Ventures

For the First Fiscal Year Commencing from 31/12/2023 to 31/12/2024

A. MULTINATIONAL ENTERPRISE GROUP (MNE GROUP)

1. Election of the Central Filing Mechanism

The Tax Department informs that a Multinational Enterprise Group (MNE Group), which falls within the scope of the Law and has constituent entities established in Cyprus, in EU Member States and/or in third countries (hereinafter referred to as the “Group”), may elect the Central Filing Mechanism provided under Article 45(3) of the Law for any fiscal year commencing from 31 December 2023 to 31 December 2024.

(i) Filing in Cyprus

The following shall be filed in Cyprus:

Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026 (“TTIR”),

provided that the Ultimate Parent Entity or the Designated Filing Entity of the Group is established in Cyprus.

In such case, the filing obligation of the remaining Cyprus constituent entities with respect to the TTIR is discharged.

(ii) Filing in Another Jurisdiction

If the TTIR is filed:

in an EU Member State; or

in a third country included in the OECD list issued on 18 May 2026 under:

Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year),

the filing obligation of the Cyprus constituent entities with respect to the TTIR is likewise discharged.

2. Obligations Within Eighteen (18) Months

Deadline: Within eighteen (18) months from the last day of the reporting fiscal year or by 30 June 2026, whichever date is later.

(i) Application of Paragraph 1(ii)

Each Cyprus constituent entity shall notify the Tax Department of:

the identity of the entity filing the TTIR; and

the jurisdiction in which such entity is established,

by submitting:

Notification Filed by a Constituent Entity (Form T.D.331) 2026

pursuant to Articles 45(4) and 57 of the Law.

Exception

Where the notification is submitted by a Designated Local Entity, only that entity shall submit:

Notification Filed by a Designated Local Entity (Form T.D.333) 2026

on behalf of all Cyprus constituent entities.

(ii) Constituent Entity Notification

Each Cyprus constituent entity or joint venture shall submit:

Constituent Entity Notification (Form T.D.332) 2026

pursuant to Article 47 of the Law.

(iii) Designated Local Entity

Where a constituent entity is a Designated Local Entity, it shall submit:

Designated Local Entity Group Notification (Form T.D.334) 2026

pursuant to Article 47 of the Law on behalf of all Cyprus constituent entities.

(iv) Obligation to Notify Changes

Each Cyprus constituent entity or joint venture is required, prior to the expiry of the relevant deadlines, to notify the Commissioner of Taxation of any changes to the contents of the relevant notification in accordance with Article 47(3).

(v) Obligation to Notify in Special Circumstances

Each Cyprus constituent entity or joint venture shall notify the Commissioner of Taxation where:

it ceases to be a member of the Group; or the Group no longer falls within the provisions of the Law,

in accordance with Articles 47(4) and 57.

3. Revised Top-Up Tax Information Return (TTIR)

Application of Paragraph 1(i)

The Ultimate Parent Entity or the Designated Filing Entity established in Cyprus may submit:

a Revised Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026

pursuant to Article 50(1)(a).

In such case, the filing obligation of the remaining Cyprus constituent entities is discharged.

Application of Paragraph 1(ii)

The filing obligation of the Cyprus constituent entities with respect to a revised TTIR is likewise discharged.

4. Payment of Top-Up Tax Due (IIR)

Return:

Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026

(i) Filing of Return

The Cyprus parent entity liable for top-up tax shall file the return within:

thirty (30) days from the deadline for filing the TTIR,

pursuant to Article 48(2).

(ii) Payment of Tax

The top-up tax due shall be paid no later than:

thirty (30) days from the deadline for filing the TTIR,

pursuant to Article 48(3).

(iii) Nil Tax Liability

The return must be filed even where the amount of top-up tax due is nil.

5. Revised Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (IIR)

(i)

Each Cyprus parent constituent entity liable for top-up tax may submit:

a Revised Income Inclusion Rule Top-Up Tax Due Return (Form T.D.335) 2026

pursuant to Article 50(1)(b).

(ii) Filing Deadline

The revised return shall be filed:

within eighteen (18) months from the end of the fiscal year; or

by 30 June 2026; or

within thirty (30) days from the filing date of the revised TTIR,

whichever date is later.

(iii) Payment of Tax

The top-up tax due shall be paid no later than:

thirty (30) days from the deadline for filing the TTIR,

pursuant to Article 48(3).

6. Where the Central Filing Mechanism Is NOT Elected

(a) Filing of TTIR

Within eighteen (18) months from the last day of the reporting fiscal year or by 30 June 2026, whichever date is later:

(i)

Each constituent entity shall file:

Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026

pursuant to Articles 45(2) and 57.

(ii)

This obligation shall not apply where the Group elects for the TTIR to be submitted by a Designated Local Entity on behalf of the remaining Cyprus constituent entities.

(b) Revised TTIR

Each constituent entity may submit:

a Revised Top-Up Tax Information Return (Form T.D.336) 2026

pursuant to Article 50(1)(a).

(c)

The provisions of paragraphs:

2(ii)–(v);

4; and

5

shall apply accordingly.

B. DOMESTIC / CYPRUS GROUP

7. The provisions of paragraph 6 above shall apply mutatis mutandis.

C. MULTINATIONAL ENTERPRISE GROUP & DOMESTIC / CYPRUS GROUP

8. Transitional Relief from Penalties and Charges

Where the aforementioned returns, notifications or filings are required to be submitted before 30 September 2026, or where top-up tax due is required to be paid before that date, no:

administrative penalties;

interest; or

surcharges

shall be imposed, provided that the relevant filing or payment is made by 30 September 2026.

9. Filing Through the Tax For All (TFA) System

The notifications, filings and returns referred to above shall be submitted through the Tax For All (TFA) system:

either by the relevant constituent entity, provided that it maintains an active TFA account; or

by any authorised representative acting on behalf of the relevant constituent entity, provided that such person maintains an active TFA account.

For further information:

Telephone: 17700

Telephone: +357 22 803803

Option: 6 (technical support)

10. Availability of Forms

The notifications, filings and returns referred to above:

are available on the TFA website (in Greek and English); and

will also be uploaded shortly to the Department's new website under the section:

“PILLAR II”.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Ο περί Εξασφάλισης Παγκόσμιου Ελάχιστου Επιπέδου Φορολογίας των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) και των Εγχώριων Ομίλων Μεγάλης Κλίμακας στην Ένωση Νόμος (Νόμος 151(I)/2024)

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δημοσίευμα στις 29/5/2026 που τιτλοφορείται ‘‘Frequently Asked Question on Pillar 2 Directive – Cyprus IIR treatment 2024’’, με βάση το οποίο πληροφορεί τα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη πως πρέπει να θεωρήσουν ότι η Κύπρος έχει υιοθετήσει Ενδεδειγμένο Κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος (Income Inclusion Rule – IIR), για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από τις 31/12/2023.

Επιπρόσθετα, το εν λόγω δημοσίευμα πληροφορεί ότι, από τις 31/5/2026, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα και τους μηχανισμούς να παραλαμβάνει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’) και δεσμεύεται για τη δέουσα πρώτη ανταλλαγή εντός της νενομισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Διοικητικής Συνεργασίας (DAC9). Σε περίπτωση που ο Όμιλος ΠΕ υποβάλει τη Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’) δια μέσου του μηχανισμού κεντρικής υποβολής στην Κύπρο, τα άλλα Κράτη Μέλη δεν θα απαιτήσουν την τοπική υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (‘‘Top-Up Tax Information Return’’), σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας DAC9.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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The Global Minimum Level of Taxation for Multinational Enterprise (MNE) Groups and Large-Scale Domestic Groups in the Union Law (Law 151(I)/2024)

The Tax Department informs that the European Commission issued a publication on 29 May 2026 entitled ‘‘Frequently Asked Question on Pillar 2 Directive – Cyprus IIR treatment 2024’’, pursuant to which it informs the EU Member States that Cyprus should be regarded as having adopted a Qualified Income Inclusion Rule (Income Inclusion Rule – IIR) for fiscal years commencing on or after 31 December 2023.

Furthermore, the publication states that, as from 31 May 2026, Cyprus has the capability and the necessary mechanisms to receive the Top-Up Tax Information Return and is committed to carrying out the appropriate first exchange within the prescribed deadline, in accordance with the relevant provisions of the EU Directive on Administrative Cooperation (DAC9). Accordingly, where an MNE Group submits the Top-Up Tax Information Return through the central filing mechanism in Cyprus, the other Member States will not require local filing of the Top-Up Tax Information Return, in accordance with the provisions of the DAC9 Directive.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Άδειες οικοδομής: Φεβρουάριος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στις 711. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €379,9 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 314,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.708 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, εκδόθηκαν 1.500 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.008 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 48,8%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 56,5% και το συνολικό εμβαδόν κατά 54,9%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 79,2%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Building permits: February 2026

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during February 2026 stood at 711. The total value of these permits reached €379,9 million and the total area 314,7 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.708 dwelling units.

During the period January – February 2026, 1.500 building permits were issued compared to 1.008 in the corresponding period of the previous year, recording an increase of 48,8%. The total value of these permits increased by 56,5% and the total area by 54,9%. The number of dwelling units recorded an increase of 79,2%.

Source: Cystat

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Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων: 1ο τρίμηνο 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) μειώθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Value Index in the divisions of Wholesale Trade and of Trade/Repair of Motor Vehicles: 1st quarter 2026 The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the first quarter of 2026 recorded an increase of 11,2% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded a decrease of 3,6% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

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Κενές θέσεις εργασίας: 1ο τρίμηνο 2026

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 1o τρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 13.905 και το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων ήταν 2,8%.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων το 1o τρίμηνο του 2026 παρατηρούνται στους Τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (5,1%), Κατασκευών (4,7%) και Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,0%).

Σημειώνεται ότι, από το 1ο τρίμηνο του 2026 τα στοιχεία ταξινομούνται με βάση τη νέας Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2.1 και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα των προηγούμενων περιόδων που βασίζονται στην ταξινόμηση NACE Αναθ. 2. Για σκοπούς συγκρισιμότητας, η Στατιστική Υπηρεσία θα συνεχίσει να δημοσιεύει στοιχεία και με τις δύο ταξινομήσεις για το έτος αναφοράς 2026, στην online βάση δεδομένων CYSTAT-DB. Αναδρομικές χρονοσειρές με βάση τη NACE Αναθ. 2.1 για την περίοδο από το 2018 και εξής θα δημοσιευθούν μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Job vacancies: 1st quarter 2026

The number of job vacancies in the 1st quarter of 2026 reached 13.905 and the job vacancy rate was 2,8%.

The largest job vacancy rates in the 1st quarter of 2026 were observed in the Sectors of Arts, Sports and Recreation (5,1%), Construction (4,7%) and Accommodation and Food Service Activities (4,0%).

It is noted that, as from the first quarter of 2026, data are classified according to the new Statistical Classification of Economic Activities, NACE Rev. 2.1 and are therefore not directly comparable with data for previous periods based on NACE Rev. 2. For comparability purposes, the Statistical Service will continue to publish data according to both classifications for the 2026 reference year, on its online database CYSTATDB. Backcasted time series based on NACE Rev. 2.1 for the period from 2018 onwards will be published once the relevant work has been completed.

Source: Cystat

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Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 1ο τρίμηνο 2026

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε σε 73.236 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σε 5.152. Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από τους Κρατικούς Υπαλλήλους, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.354, 11.476 και 6.406 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.354 άτομα (1,8%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 339 άτομα (0,5%), στις Τοπικές Αρχές κατά 825 άτομα (14,8%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 190 άτομα (3,8%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης κατά 512 άτομα (55,2%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 264 άτομα (0,3%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε και στις τρεις κατηγορίες, στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 49 άτομα (0,1%), στις Τοπικές Αρχές κατά 181 άτομα (2,9%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 34 άτομα (0,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Employment in the Broad Pubic Sector: 1st quarter 2026

Total employment in the Broad Public Sector in the 1st quarter of 2026 reached 78.388 persons. The employment in General Government was 73.236 and in Publicly Owned Enterprises and Companies 5.152 persons.

In General Government, which consists of the State Employees, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 55.354, 11.476 and 6.406 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.354 persons (1,8%) compared to the same quarter of 2025. The employment in Central Government increased by 339 persons (0,5%), in Local Authorities by 825 persons (14,8%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 190 persons (3,8%). The increase in employment of Local Authorities is mainly attributed to the increase in employment in District Local Government Organisations by 512 persons (55,2%).

Compared to the 4th quarter of 2025, employment in the Broad Public Sector increased by 264 persons (0,3%). Employment increased in all three categories: in Central Government by 49 persons (0,1%), in Local Authorities by 181 persons (2,9%) and in Publicly Owned Enterprises and Companies by 34 persons (0,7%).

Source: Cystat

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Δείκτης Εργατικού Κόστους: 1ο τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 1ο τρίμηνο του 2026, σημείωσε αύξηση 3,7%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 3,8% και 3,3% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκε και το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις. Το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις αυξήθηκε κατά 1,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Labour Cost Index: 1st quarter 2026

On the basis of provisional data, it is estimated that in the 1 st quarter of 2026 hourly labour costs (total cost) increased by 3,7%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 3,8% and 3,3% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,1% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, also increased by 1,1% compared to the previous quarter. The hourly non-wage cost, seasonally adjusted increased by 1,5%.

Source: Cystat

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Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάιος 2026

Αφίξεις Τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2026 ανήλθαν σε 455.680 σε σύγκριση με 479.160 τον Μάιο 2025, σημειώνοντας μείωση 4,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.166.050 σε σύγκριση με 1.344.486 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 13,3%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2026, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (165.600) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ 11,8% (53.649), οι αφίξεις από την Πολωνία το 8,2% (37.307), οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,3% (28.546) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,9% (22.111).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2026 ήταν για ποσοστό 75,9% των τουριστών οι διακοπές, για 14,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 9,2% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2025, ποσοστό 81,2% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 11,1% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 7,6% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές Κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2026 ανήλθαν στις 140.892 σε σύγκριση με 143.296 τον Μάιο 2025, σημειώνοντας μείωση 1,7%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2026 ήταν η Ελλάδα με 32,4% (45.668), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,8% (12.399), η Ιταλία με 5,9% (8.324) και η Πολωνία με 4,4% (6.199).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάιο 2026 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 71,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 23,9%, οι σπουδές ποσοστό 3,1% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: May 2026

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 455.680 in May 2026 compared to 479.160 in May 2025, recording a decrease of 4,9%.

For the period of January – May 2026, arrivals of tourists totaled 1.166.050 compared to 1.344.486 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 13,3%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for May 2026, with a share of 36,3% (165.600) of total arrivals, followed by Israel with 11,8% (53.649), Poland with 8,2% (37.307), Germany with 6,3% (28.546) and Sweden with 4,9% (22.111).

In May 2026, 75,9% of tourists travelled for holidays, 14,9% visited friends and relatives and 9,2% travelled for business purposes. Respectively, in May 2025, 81,2% of tourists visited Cyprus for holidays, 11,1% visited friends or relatives and 7,6% visited Cyprus for business purposes.

Returns of residents of Cyprus

A total of 140.892 residents of Cyprus returned from a trip abroad in May 2026 compared to 143.296 in the corresponding month last year, recording a decrease of 1,7%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in May 2026 were Greece with a share of 32,4% (45.668), the United Kingdom with 8,8% (12.399), Italy with 5,9% (8.324) and Poland with 4,4% (6.199).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in May 2026 was mainly holidays, with a percentage of 71,5%, whilst business reasons held a percentage of 23,9%, studies 3,1% and other reasons 1,4%.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Μάιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε στις 122,07 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,16% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 2,62%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (4,31%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (3,49%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,97%), στα ορυκτά (2,03%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,22%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,32% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Price Index of Construction Materials: May 2026

The Price Index of Construction Materials for May 2026 reached 122,07 units (base year 2021=100), recording an increase of 1,16% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 2,62%. By main commodity category, increases were observed in metallic products (4,31%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (3,49%), electromechanical products (2,97%), minerals (2,03%) and mineral products (0,22%).

For the period January-May 2026, the index increased by 1,32% compared to the corresponding period of 2025.

Source: Cystat

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Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάιος 2026

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2026 αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 0,8%.

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2025, οι κατηγορίες Μεταφορές (9,7%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (7,8%) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-8,5%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-2,9%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,9%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (2,0%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες, τόσο σε σχέση με τον Μάιο του 2025 όσο και σε σχέση με τον Απρίλιο 2026 παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (12,6% και 2,1% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): May 2026

The HICP rose by 3,5% between May 2025 and May 2026 and increased by 0,8% between April and May 2026.

Compared with May 2025, the categories Transport (9,7%) and Recreation, Sports and Culture (7,8%), showed the largest positive changes. The largest negative changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-8,5%) and Information and Communication (-2,9%).

Compared with April 2026, the largest changes were recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (4,9%) and Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (2,0%).

The largest change in the economic categories, both compared with May 2025 and April 2026, was observed in the category Energy (12,6% and 2,1% respectively).

Source: Cystat

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Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Απρίλιος 2026

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριότερων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Απρίλιο 2026, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2026.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 σημείωσε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 661,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά τη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 54,9% συγκριτικά με τη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν αύξηση 15,1%, φθάνοντας τις 18.570 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν ανήλθαν σε 12.866, σημειώνοντας αύξηση 18,2% και τα ελαφρά φορτηγά έφθασαν στα 1.781 σημειώνοντας άνοδο 13,4% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,1% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €4.697,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σημειώνοντας αύξηση 4,8% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €1.639,9 εκ., σημειώνοντας μείωση 9,3%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 710.370 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, σε σύγκριση με 865.326 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,9%.

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο δελτίο Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Monthly Economic Developments: January–April 2026

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–April 2026. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to April 2026, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 16th of June 2026.

Manufacturing Production during the period January-March 2026 recorded an increase of 0,5% compared to January-March 2025.

The total area of Building Permits Authorized reached 661,4 thousand square metres during the period January-February 2026, recording an increase of 54,9% compared to January-February 2025.

The total Registrations of Motor Vehicles increased by 15,1%, reaching to 18.570 during the period January-April 2026. Private saloon cars increased to 12.866, recording an increase of 18,2% and light goods vehicles increased to 1.781 recording a rise of 13,4% compared to January-April 2025.

The Consumer Price Index increased by 1,1% during the period January-April 2026, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods amounted to €4.697,0 mn during the period January–April 2026, recording an increase of 4,8% and total Exports of Goods amounted to €1.639,9 mn, recording a decrease of 9,3%.

The Arrivals of Tourists totaled 710.370 during the period January-April 2026, compared to 865.326 in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 17,9%.

More statistics are available in the Monthly Economic Developments bulletin, available in electronic form on the online portal of the Statistical Service.

Source: Cystat