Economics Weekly Alert 08/2026

Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιανουάριος 2026

Κατά τον Ιανουάριο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 118.460 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 11,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025. Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (175,3%) και σε αεροπλάνα (23,2%), καθώς και στις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (25,2%), υγραερίου (13,4%) και ασφάλτου (13,2%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-62,3% και -12,1%, αντίστοιχα) και πετρελαίου κίνησης (-1,6%). Οι πωλήσεις βενζίνης παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+0,3%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 3,5% στους 58.500 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 σημείωσαν πτώση 3,9%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-10,0%), καθώς και οι πωλήσεις βενζίνης (-13,1%) και πετρελαίου κίνησης (-11,9%). Αντίθετα, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (15,6%).

Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιανουαρίου 2026 μειώθηκαν κατά 33,0% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Sales and stocks of petroleum products: January 2026

In January 2026, the total sales of petroleum products amounted to 118.460 tonnes, recording an increase of 11,2% compared to January 2025. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (175,3%) and aviation kerosene (23,2%), as well as in the sales of heating gasoil (25,2%), liquefied petroleum gases (13,4%) and asphalt (13,2%). On the contrary, a drop was observed in the sales of light and heavy fuel oil (-62,3% and -12,1%, respectively) and road diesel (-1,6%). The sales of motor gasoline had no significant change (+0,3%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 3,5% to 58.500 tonnes.

The total sales of petroleum products in January 2026 compared to December 2025 recorded a fall of 3,9%. Indicatively, a drop was recorded in the provisions of aviation kerosene (-10,0%) as well as in the sales of motor gasoline (-13,1%) and road diesel (-11,9%) yet, the provisions of marine gasoil increased by 15,6%.

The total stocks of petroleum products at the end of January 2026 fell by 33,0% compared to the end of the previous month.

Source: Cystat

Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία: Ιανουάριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιανουάριο 2026 έφτασε στις 122,1 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 0,2%.

Τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025 ο δείκτης σημείωσε αύξηση στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,9%, στα μεταλλεία και λατομεία κατά 0,4% και στη μεταποίηση κατά 0,2%, ενώ σημείωσε μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,4%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,9%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (0,9%) και της μεταποίησης (0,6%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-2,1%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (5,0%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,3%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,6%), στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (0,8%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (0,6%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-0,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of industrial output prices: January 2026

The Index of Industrial Output Prices for January 2026 reached 122,1 units (base 2021=100), recording a decrease of 0,6% compared to December 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 0,2%.

In January 2026 compared to December 2025, the index showed an increase in water supply and materials recovery by 1,9%, in mining and quarrying by 0,4% and in manufacturing by 0,2%, while it showed a decrease in the sector of electricity supply by 4,4%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (7,9%), water supply and materials recovery (0,9%) and manufacturing (0,6%), while a decrease was shown in the electricity supply sector by 2,1%.

By division of economic activity in manufacturing, in January 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (5,0%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,3%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (1,6%), the manufacture of other non-metallic mineral products (0,8%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (0,6%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,3%) and the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-0,3%).

Source: Cystat

Ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί: Πρώτη εκτίμηση για το έτος 2025

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,8% σε πραγματικούς όρους. Σε τρέχουσες τιμές, η ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,5%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ενημέρωση και Επικοινωνία", "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές" και "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και Μοτοσικλετών".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Annual national accounts: First estimate for the year 2025

The growth rate of the economy in 2025 is positive and it is estimated at 3,8% in real terms. At current prices, the percentage change in Gross Domestic Product (GDP) amounts to 4,5%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP in real terms, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Information and communication", "Hotels and Restaurants", "Construction" and "Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles".

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου εκτός μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιανουάριο 2026 κατά 7,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover index of retail trade except of motor vehicles: January 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for January 2026 increased by 7,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 8,3% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Δεκέμβριος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθαν σε €96,7 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 11,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€86,9 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €3.696,1 εκ. σε σύγκριση με €3.209,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,2%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Δεκέμβριο 2025 ανέρχεται σε €616,29 σε σύγκριση με €653,27 τον Δεκέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 5,7%.

Οι Ισραηλινοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 19,1% του συνόλου των τουριστών τον Δεκέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €145,03 ημερησίως, ενώ οι Βρετανοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 19,0% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €65,39. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,3%) ξόδεψαν €85,69 ημερησίως.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: December 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €96,7 mn in December 2025, recording an increase of 11,3% compared to the corresponding month of the previous year (€86,9 mn).

For the period of January – December 2025, revenue from tourism is estimated at €3.696,1 mn compared to €3.209,4 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,2%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €616,29 in December 2025 compared to €653,27 in December 2024, recording a decrease of 5,7%.

Tourists from Israel (the largest tourist market with 19,1% of the total tourists in December 2025) spent on average €145,03 per day, while tourists from the United Kingdom (the second largest market during the specific month with 19,0% of the total tourists) spent on average €65,39. Tourists from Poland (the third largest market with 11,3%) spent on average €85,69 per day.

Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2025

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους (εποχικά προσαρμοσμένος), κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 4,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Quarterly national accounts: 4th quarter 2025

The GDP growth rate in real terms (seasonally adjusted), during the fourth quarter of 2025 is positive and it is estimated at 4,5% over the corresponding quarter of 2024.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

Δείκτης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες και μεταφορές: 4ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,5%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (5,7%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (4,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,4%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,1%) και των μεταφορών και αποθήκευσης (1,4%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 κατέγραψαν οι δείκτες των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,5%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (7,4%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (4,6%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (4,3%), των μεταφορών και αποθήκευσης (2,8%) και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (0,4%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover value index of services and transport: 4th quarter 2025

The Turnover Value Index during the fourth quarter of 2025 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (9,5%), real estate activities (5,7%), administrative and support service activities (4,1%), professional, scientific and technical activities (3,4%), information and communication activities (2,1%) and transport and storage activities (1,4%) compared to the corresponding quarter of 2024.

During the period January-December 2025, increases relative to the corresponding period of 2024 were observed in the Turnover Value Indices of accommodation and food service activities (9,5%), administrative and support service activities (7,4%), professional, scientific and technical activities (4,6%), information and communication activities (4,3%), transport and storage activities (2,8%) and real estate activities (0,4%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης: Ιαν-Δεκ 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €939,2 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €1.439,3 εκ. (4,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €864,8 εκ. (+5,9%) και ανήλθαν στα €15.615,2 εκ. σε σύγκριση με €14.750,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €341,3 εκ. (+9,0%) και ανήλθαν στα €4.146,0 εκ. σε σύγκριση με €3.804,7 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €358,7 εκ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €4.878,7 εκ. σε σύγκριση με €4.520,0 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €37,4 εκ. (+30,4%) και ανήλθαν στα €160,3 εκ. σε σύγκριση με €122,9 εκ. το 2024. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €14,0 εκ. (+0,3%) και ανήλθαν στα €4.696,8 εκ. σε σύγκριση με €4.682,8 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €52,8 εκ. (-1,7%) και περιορίστηκαν στα €3.116,8 εκ. σε σύγκριση με €3.169,6 εκ. το 2024. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €159,6 εκ. (+17,9%) και ανήλθαν στα €1.049,4 εκ. σε σύγκριση με €889,8 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €27,9 εκ. (+7,1%) και ανήλθαν στα €421,1 εκ. σε σύγκριση με €393,2 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €74,1 εκ. (-22,0%) και περιορίστηκαν στα €262,9 εκ. σε σύγκριση με €337,0 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €1.364,9 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €14.675,9 εκ. σε σύγκριση με €13.311,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €253,3 εκ. (+6,5%) και ανήλθαν στα €4.131,2 εκ. σε σύγκριση με €3.877,9 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €382,3 εκ. (+7,2%) και ανήλθαν στα €5.686,0 εκ. σε σύγκριση με €5.303,7 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €136,0 εκ. (+9,3%) και ανήλθε στα €1.600,8 εκ. σε σύγκριση με €1.464,8 εκ. το 2024. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €77,8 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €920,2 εκ. σε σύγκριση με €842,4 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €562,1 εκ. (+46,6%) και ανήλθε στα €1.767,2 εκ. σε σύγκριση με €1.205,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €242,6 εκ. (+25,1%) και ανήλθαν στα €1.207,3 εκ. σε σύγκριση με €964,7 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €319,5 εκ. και ανήλθαν στα €559,9 εκ. σε σύγκριση με €240,4 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €27,0 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €418,7 εκ. σε σύγκριση με €445,7 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €19,6 εκ. (-11,4%) και περιορίστηκαν στα €151,8 εκ. σε σύγκριση με €171,4 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal accounts of general government: Jan-Dec 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €939,2 mn (2,6% of GDP) for the period of January-December 2025, as compared to a surplus of €1.439,3 mn (4,1% of GDP) that was recorded during the period of JanuaryDecember 2024.

Revenue

During the period of January-December 2025, total revenue increased by €864,8 mn (+5,9%) and amounted to €15.615,2 mn, compared to €14.750,3 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €341,3 mn (+9,0%) and amounted to €4.146,0 mn, compared to €3.804,7 mn in 2024. Social contributions increased by €358,7 mn (+7,9%) and amounted to €4.878,7 mn, compared to €4.520,0 mn in 2024. Property income increased by €37,4 mn (+30,4%) and amounted to €160,3 mn, compared to €122,9 mn in 2024. Taxes on production and imports increased by €14,0 mn (+0,3%) and amounted to €4.696,8 mn, compared to €4.682,8 mn in 2024, of which net VAT revenue decreased by €52,8 mn (-1,7%), to €3.116,8 mn, from €3.169,6 mn in 2024. Revenue from the sale of goods and services increased by €159,6 mn (+17,9%) and amounted to €1.049,4 mn, compared to €889,8 mn in 2024. Current transfers increased by €27,9 mn (+7,1%) and amounted to €421,1 mn, compared to €393,2 mn in 2024.

On the contrary, capital transfers decreased by €74,1 mn (-22,0%) to €262,9 mn, from €337,0 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-December 2025, total expenditure increased by €1.364,9 mn (+10,3%) and amounted to €14.675,9 mn, compared to €13.311,0 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €253,3 mn (+6,5%) and amounted to €4.131,2 mn, compared to €3.877,9 mn in 2024. Social benefits increased by €382,3 mn (+7,2%) and amounted to €5.686,0 mn, compared to €5.303,7 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €136,0 mn (+9,3%) and amounted to €1.600,8 mn, compared to €1.464,8 mn in 2024. Current transfers increased by €77,8 mn (+9,2%) and amounted to €920,2 mn, compared to €842,4 mn in 2024.

The capital account increased by €562,1 mn (+46,6%) and amounted to €1.767,2 mn, compared to €1.205,1 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €242,6 mn (+25,1%) and amounted to €1.207,3 mn, compared to €964,7 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €319,5 mn and amounted to €559,9 mn, compared to €240,4 mn in 2024. On the contrary, interest payable decreased by €27,0 mn (-6,1%) to €418,7 mn, from €445,7 mn in 2024. Subsidies decreased by €19,6 mn (-11,4%) to €151,8 mn, from €171,4 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Φεβρουάριος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθε σε 12.273 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκε στα 9.773 άτομα, σε σύγκριση με 9.832 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 488 άτομα ή 3,8%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των κατασκευών, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: February 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of February 2026, reached 12.273 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for February 2026 decreased to 9.773 persons, in comparison to 9.832 in the previous month.

In comparison with February 2025, a decrease of 488 persons or 3,8% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of accommodation and food service activities, construction, trade, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Δεκέμβριος 2025

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 139,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Δεκέμβριο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 146,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 6,0%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,8% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial Turnover Index: December 2025

In December 2025, the Industrial Turnover Index reached 139,8 units (base 2021=100), recording an increase of 4,9% compared to December 2024. For the period January – December 2025, the index recorded an increase of 5,0% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for December 2025 reached 146,8 units, recording an increase of 7,1% compared to December 2024. An increase was also recorded in mining and quarrying (+6,0%). Decreases were noted in water supply and materials recovery (-6,8%) and the electricity supply sector (-3,8%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Φεβρουάριος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Φεβρουάριο 2026 μειώθηκε κατά 0,12 μονάδες και έφτασε στις 99,86 μονάδες σε σύγκριση με 99,98 μονάδες τον Ιανουάριο 2026. Ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 0,1%.

Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025 σημειώθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (4,2%) ενώ η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-9,3%). Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-2,5%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-6,8%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (4,7%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%) και Μεταφορές (-3,7%).

Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (0,8%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (-0,5) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,4%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,21), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,70) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,64), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,60) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,15).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,08), Ένδυση και Υπόδηση (0,05), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και άλλα Καύσιμα (-0,04), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (-0,04).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2026 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Εστίασης (2,82), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η Βενζίνη (-2,28).

Τα Είδη Ένδυσης (0,06) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,19).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Consumer Price Index (CPI): February 2026

Consumer Price Index in February 2026 decreased by 0,12 points, reaching 99,86 units compared to 99,98 units in January 2026. Inflation in February 2026 increased at a rate of 0.1%.

The largest positive change among the economic categories compared with February 2025 was recorded in Agricultural Products (4,2%), while the largest negative changes was observed in Electricity and Water (-9,3%). Compared with January 2026, the biggest change was in Electricity and Water(-2,5%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with February 2025, the largest changes were observed in the categories Clothing and Footwear (-6,8%), Restaurants and Accommodation Services (4,7%), Educational Services (3,7%), and Transport (-3,7%).

In relation to January 2026, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (0,8%), Recreation, Sports and Culture (-0,5%), and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,4%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contribution to the change in the CPI of February 2026 compared with February 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,21), Recreation, Sports and Culture (2,70), and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,86), while the largest negative contribution to the CPI change of February 2026 compared with February 2025 was observed in the categories Health (-2,64), Information and Communication (-1,60), and Clothing and Footwear (-1,15).

The largest impact on the month-to-month changes in the CPI in February 2026 compared with January 2026 was recorded in the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,08), Clothing and Footwear (0,05), Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels (-0,04), and Recreation, Sports and Culture (-0,04).

The largest positive contribution to the change in the CPI of February 2026 compared with February 2025 was attributed to Catering Services (2,82), while the largest negative contribution was attributed to Petrol (-2,28).

Clothing (0,06) had the largest positive impact on the change in the CPI of February 2026 compared with the corresponding index of January 2026, while Vegetables (-0,19) had the largest negative impact.

Source: Cystat

