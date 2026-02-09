ARTICLE
9 February 2026

Economics Weekly Alert 03/2026

KPMG in Cyprus

Contributor

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.
Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνο
Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Δεκέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή στις Πωλήσεις +4,9%

Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (76,3%) και σε αεροπλάνα (23,6%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (51,4%), πετρελαίου θέρμανσης (10,9%), βενζίνης (7,5%) και πετρελαίου κίνησης (6,1%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-82,8% και -34,9% αντίστοιχα) και υγραερίου (-0,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 5,7% στους 64.311 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 σημείωσαν αύξηση 2,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης (9,7%) και πετρελαίου κίνησης (2,1%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-18,3%) και σε πλοία (-9,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 7,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2025 παρουσίασαν άνοδο 4,8% σε σύγκριση με το 2024. Οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 90,3% και 13,0 % αντίστοιχα, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου (15,6%), κηροζίνης (6,1%), πετρελαίου θέρμανσης (5,8%), υγραερίου (3,7%), βενζίνης (3,5%) και πετρελαίου κίνησης (2,7%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις ελαφρού (-52,9%) και βαρέος (-12,0%) μαζούτ. Οι πωλήσεις σε πρατήρια πετρελαιοειδών το 2025 παρουσίασαν άνοδο 3,0% σε σχέση με το 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: December 2025

Annual Change in Sales +4,9%

In December 2025, the total sales of petroleum products amounted to 123.274 tonnes, recording an increase of 4,9% compared to December 2024. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (76,3%) and aviation kerosene (23,6%), as well as in the sales of asphalt (51,4%), heating gasoil (10,9%), motor gasoline (7,5%) and road diesel (6,1%). On the contrary, a drop was observed ιn the sales of light and heavy fuel oil (-82,8% and -34,9% respectively) and liquefied petroleum gases (-0,6%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 5,7% to 64.311 tonnes.

The total sales of petroleum products in December 2025 compared to November 2025 recorded an increase of 2,8%. Indicatively, a rise was recorded in the sales of motor gasoline (9,7%) and road diesel (2,1%), yet the provisions of aviation kerosene dropped by -18,3% and those of marine gasoil by 9,6%. The total stocks of petroleum products at the end of December 2025 fell by 7,6% compared to the end of the previous month.

The total sales of petroleum products in 2025 increased by 4,8% compared to 2024. The provisions of marine gasoil and aviation kerosene rose by 90,3% and 13,0% respectively, as well as the sales of asphalt (15,6%), kerosene (6,1%), heating gasoil (5,8%), liquefied petroleum gases (3,7%), motor gasoline (3,5%), and road diesel (2,7%). On the other hand, a decrease was observed in the sales of light (-52,9%) and heavy (-12,0%) fuel oil. The sales from filling stations in 2025 rose by 3,0% compared to 2024.

Source: Cyprus Statistical Service

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 3ο Τρίμηνο 2025

Ετήσια Μεταβολή 4,3%

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.452 σε σύγκριση με €2.352 το τρίτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,3%. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατά 0,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.622 και των γυναικών στα €2.238. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,9% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την κατανομή των υπαλλήλων ανά ομάδα απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (41,3%) λαμβάνει απολαβές από €1.500 έως €2.999, ενώ το αντίστοιχο μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (40,5%) καταγράφεται στην κατηγορία απολαβών κάτω των €1.500.

Όσον αφορά την υπηκοότητα, μεταξύ των Κυπρίων υπαλλήλων το υψηλότερο ποσοστό (43,9%) εντάσσεται στην κατηγορία απολαβών από €1.500 έως €2.999. Αντίθετα, στους μη Κύπριους υπαλλήλους το μεγαλύτερο ποσοστό (49,1%) λαμβάνει απολαβές κάτω των €1.500. Στην κατηγορία των υψηλότερων απολαβών (≥€6.000) εντάσσεται το 3,8% των Κυπρίων υπαλλήλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη Κυπρίους ανέρχεται σε 7,6%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Average monthly earnings of employees: 3rd quarter 2025

Annual Change 4,3%

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the third quarter of 2025, amounted to €2.452 compared to €2.352 during the third quarter of 2024, i.e. an increase of 4,3% is observed. For the third quarter of 2025, there is an increase of 0,7% in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the second quarter of 2025.

The average gross monthly earnings of male employees during the third quarter of 2025 are estimated at €2.622 and of female employees at €2.238. Compared to the third quarter of 2024, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 3,8% and 4,9% respectively.

According to the distribution of employees by earnings brackets, the largest share of male employees (41,3%) earns between €1.500 and €2.999, whereas the largest share of female employees (40,5%) is recorded in the earnings bracket below €1.500.

With regard to citizenship, the highest proportion of Cypriot employees (43,9%) is found in the €1.500– €2.999 earnings bracket, whereas among non-Cypriot employees, the largest proportion (49,1%) earns less than €1.500. Employees in the highest earnings bracket (≥ €6.000) account for 3,8% of Cypriots, compared with 7,6% among non-Cypriot employees.

Source: Cyprus Statistical Service

Έσοδα από τον τουρισμό: Νοέμβριος 2025

Έσοδα από τον Τουρισμό 21,1%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε €168,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€138,7 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €3.599,4 εκ. σε σύγκριση με €3.122,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανέρχεται σε €716,00 σε σύγκριση με €771,02 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 7,1%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 22,7% του συνόλου των τουριστών τον Νοέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €87,68 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €82,97. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,4%) ξόδεψαν €168,90 ημερησίως.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: November 2025

Revenue from Tourism 21,1%

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €168,0 mn in November 2025, recording an increase of 21,1% compared to the corresponding month of the previous year (€138,7 mn).

For the period of January – November 2025, revenue from tourism is estimated at €3.599,4 mn compared to €3.122,5 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,3%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €716,00 in November 2025 compared to €771,02 in November 2024, recording a decrease of 7,1%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 22,7% of the total tourists in November 2025) spent on average €87,68 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 13,2% of the total tourists) spent on average €82,97. Tourists from Israel (the third largest market with 11,4%) spent on average €168,90 per day.

Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source: Cyprus Statistical Service

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Νοέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή +8,5%

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2025 έφθασε στις 111,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 9,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+32,5%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,7%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+83,6%), κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+10,3%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+9,3%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,9%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-1,2%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-1,2%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+13,3%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή -3- μεταλλικών προϊόντων (+8,7%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%), στα μεταλλεία και λατομεία (+7,3%) και στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+7,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,3%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,4%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial production index: November 2025

Annual Change +8,5%

In November 2025, the Industrial Production Index reached 111,2 units (base 2021=100), recording an increase of 8,5% compared to November 2024. For the period January – November 2025, the index recorded an increase of 3,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 9,6% compared to November 2024. Increases were also observed in mining and quarrying (+32,5%) and water supply and materials recovery (+4,7%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-0,9%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to November 2024 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+83,6%), the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (+10,3%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+9,3%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+8,9%). The only negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-1,2%) and the manufacturing of paper and paper products and printing (-1,2%).

Comparing the rates of change for the period January – November 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+13,3%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal -3- products (+8,7%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+8,6%), mining and quarrying (+7,3%) and water collection, treatment and supply (+7,0%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – November 2024 were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-10,3%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-5,4%) and electricity supply (-1,8%).

Source: Cyprus Statistical Service

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

