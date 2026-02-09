Economics Weekly Alert 03/2026

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Δεκέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή στις Πωλήσεις +4,9%

Κατά τον Δεκέμβριο 2025, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 123.274 τόνους, σημειώνοντας άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024. Αύξηση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (76,3%) και σε αεροπλάνα (23,6%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (51,4%), πετρελαίου θέρμανσης (10,9%), βενζίνης (7,5%) και πετρελαίου κίνησης (6,1%). Στον αντίποδα, πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις ελαφρού και βαρέος μαζούτ (-82,8% και -34,9% αντίστοιχα) και υγραερίου (-0,6%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 5,7% στους 64.311 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025 σημείωσαν αύξηση 2,8%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης (9,7%) και πετρελαίου κίνησης (2,1%), ενώ μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (-18,3%) και σε πλοία (-9,6%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά 7,6% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το έτος 2025 παρουσίασαν άνοδο 4,8% σε σύγκριση με το 2024. Οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 90,3% και 13,0 % αντίστοιχα, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις πωλήσεις ασφάλτου (15,6%), κηροζίνης (6,1%), πετρελαίου θέρμανσης (5,8%), υγραερίου (3,7%), βενζίνης (3,5%) και πετρελαίου κίνησης (2,7%). Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις πωλήσεις ελαφρού (-52,9%) και βαρέος (-12,0%) μαζούτ. Οι πωλήσεις σε πρατήρια πετρελαιοειδών το 2025 παρουσίασαν άνοδο 3,0% σε σχέση με το 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Imports, sales and stocks of petroleum products: December 2025

Annual Change in Sales +4,9%

In December 2025, the total sales of petroleum products amounted to 123.274 tonnes, recording an increase of 4,9% compared to December 2024. A rise was observed in the provisions of marine gasoil (76,3%) and aviation kerosene (23,6%), as well as in the sales of asphalt (51,4%), heating gasoil (10,9%), motor gasoline (7,5%) and road diesel (6,1%). On the contrary, a drop was observed ιn the sales of light and heavy fuel oil (-82,8% and -34,9% respectively) and liquefied petroleum gases (-0,6%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a rise of 5,7% to 64.311 tonnes.

The total sales of petroleum products in December 2025 compared to November 2025 recorded an increase of 2,8%. Indicatively, a rise was recorded in the sales of motor gasoline (9,7%) and road diesel (2,1%), yet the provisions of aviation kerosene dropped by -18,3% and those of marine gasoil by 9,6%. The total stocks of petroleum products at the end of December 2025 fell by 7,6% compared to the end of the previous month.

The total sales of petroleum products in 2025 increased by 4,8% compared to 2024. The provisions of marine gasoil and aviation kerosene rose by 90,3% and 13,0% respectively, as well as the sales of asphalt (15,6%), kerosene (6,1%), heating gasoil (5,8%), liquefied petroleum gases (3,7%), motor gasoline (3,5%), and road diesel (2,7%). On the other hand, a decrease was observed in the sales of light (-52,9%) and heavy (-12,0%) fuel oil. The sales from filling stations in 2025 rose by 3,0% compared to 2024.

Source: Cyprus Statistical Service

Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων: 3ο Τρίμηνο 2025

Ετήσια Μεταβολή 4,3%

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.452 σε σύγκριση με €2.352 το τρίτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,3%. Για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατά 0,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.622 και των γυναικών στα €2.238. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 3,8% και 4,9% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την κατανομή των υπαλλήλων ανά ομάδα απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (41,3%) λαμβάνει απολαβές από €1.500 έως €2.999, ενώ το αντίστοιχο μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών (40,5%) καταγράφεται στην κατηγορία απολαβών κάτω των €1.500.

Όσον αφορά την υπηκοότητα, μεταξύ των Κυπρίων υπαλλήλων το υψηλότερο ποσοστό (43,9%) εντάσσεται στην κατηγορία απολαβών από €1.500 έως €2.999. Αντίθετα, στους μη Κύπριους υπαλλήλους το μεγαλύτερο ποσοστό (49,1%) λαμβάνει απολαβές κάτω των €1.500. Στην κατηγορία των υψηλότερων απολαβών (≥€6.000) εντάσσεται το 3,8% των Κυπρίων υπαλλήλων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μη Κυπρίους ανέρχεται σε 7,6%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Average monthly earnings of employees: 3rd quarter 2025

Annual Change 4,3%

Based on provisional data, the average gross monthly earnings of employees during the third quarter of 2025, amounted to €2.452 compared to €2.352 during the third quarter of 2024, i.e. an increase of 4,3% is observed. For the third quarter of 2025, there is an increase of 0,7% in seasonally adjusted average gross monthly earnings compared to the second quarter of 2025.

The average gross monthly earnings of male employees during the third quarter of 2025 are estimated at €2.622 and of female employees at €2.238. Compared to the third quarter of 2024, the average gross monthly earnings of male and female employees recorded an increase of 3,8% and 4,9% respectively.

According to the distribution of employees by earnings brackets, the largest share of male employees (41,3%) earns between €1.500 and €2.999, whereas the largest share of female employees (40,5%) is recorded in the earnings bracket below €1.500.

With regard to citizenship, the highest proportion of Cypriot employees (43,9%) is found in the €1.500– €2.999 earnings bracket, whereas among non-Cypriot employees, the largest proportion (49,1%) earns less than €1.500. Employees in the highest earnings bracket (≥ €6.000) account for 3,8% of Cypriots, compared with 7,6% among non-Cypriot employees.

Source: Cyprus Statistical Service

Έσοδα από τον τουρισμό: Νοέμβριος 2025

Έσοδα από τον Τουρισμό 21,1%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2025 ανήλθαν σε €168,0 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€138,7 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €3.599,4 εκ. σε σύγκριση με €3.122,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,3%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Νοέμβριο 2025 ανέρχεται σε €716,00 σε σύγκριση με €771,02 τον Νοέμβριο 2024, σημειώνοντας μείωση 7,1%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 22,7% του συνόλου των τουριστών τον Νοέμβριο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €87,68 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 13,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €82,97. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 11,4%) ξόδεψαν €168,90 ημερησίως.

Αναλυτικά στοιχεία για την κατά κεφαλή και για την ημερήσια δαπάνη των τουριστών κατά χώρα συνήθους διαμονής παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: November 2025

Revenue from Tourism 21,1%

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €168,0 mn in November 2025, recording an increase of 21,1% compared to the corresponding month of the previous year (€138,7 mn).

For the period of January – November 2025, revenue from tourism is estimated at €3.599,4 mn compared to €3.122,5 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,3%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €716,00 in November 2025 compared to €771,02 in November 2024, recording a decrease of 7,1%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 22,7% of the total tourists in November 2025) spent on average €87,68 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 13,2% of the total tourists) spent on average €82,97. Tourists from Israel (the third largest market with 11,4%) spent on average €168,90 per day.

Detailed statistics on the average expenditure of tourists per person and per day by country of usual residence are presented in the following table.

Source: Cyprus Statistical Service

Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής: Νοέμβριος 2025

Ετήσια Μεταβολή +8,5%

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2025 έφθασε στις 111,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 9,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+32,5%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,7%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,9%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+83,6%), κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+10,3%), βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+9,3%) και παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,9%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-1,2%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-1,2%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+13,3%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή -3- μεταλλικών προϊόντων (+8,7%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+8,6%), στα μεταλλεία και λατομεία (+7,3%) και στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+7,0%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι πιο σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,3%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,4%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Industrial production index: November 2025

Annual Change +8,5%

In November 2025, the Industrial Production Index reached 111,2 units (base 2021=100), recording an increase of 8,5% compared to November 2024. For the period January – November 2025, the index recorded an increase of 3,7% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 9,6% compared to November 2024. Increases were also observed in mining and quarrying (+32,5%) and water supply and materials recovery (+4,7%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-0,9%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to November 2024 were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+83,6%), the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (+10,3%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+9,3%) and the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+8,9%). The only negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-1,2%) and the manufacturing of paper and paper products and printing (-1,2%).

Comparing the rates of change for the period January – November 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of other non-metallic mineral products (+13,3%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal -3- products (+8,7%), the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+8,6%), mining and quarrying (+7,3%) and water collection, treatment and supply (+7,0%). The activities where the most significant negative changes in production were registered compared to the period January – November 2024 were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-10,3%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-5,4%) and electricity supply (-1,8%).

Source: Cyprus Statistical Service

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.