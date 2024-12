Economics Weekly Alert 39/2024

Βουλή: Εγκρίθηκε με 3 αποχές η διαγραφή προστίμων €14 εκατ. από εταιρείες

Ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα χιλιάδων ευρώ λόγω της μη εμπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (UBO) στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εφόρου Εταιρειών έδωσαν στις 21 Νοεμβρίου νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, με την έγκριση πρότασης νόμου για διαγραφή προστίμων ύψους €14 εκατ.

Παράλληλα, μειώνονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στις εταιρείες και τους διευθυντές τους για το ίδιο θέμα, τα οποία θα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €5 χιλ. ανά εταιρεία (αντί 20 χιλ. που είναι σήμερα) που δεν θα τηρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 για την πρώτη μέρα καθυστέρησης και από €50 στη συνέχεια έως να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των 5 χιλ.

Πηγή: Philenews

Parliament: €14 million in fines waived for companies with 3 abstentions

Thousands of businesses facing fines of thousands of euros due to the late registration of Ultimate Beneficial Owner (UBO) information in the Registrar of Companies' electronic system received relief on 21 November. Both legislative and executive authorities approved a bill to cancel fines totaling €14 million.

Additionally, the penalties imposed on companies and their directors for similar violations are reduced. The maximum fine is now capped at €5,000 per company (down from the current €20,000) for failing to comply with legal requirements.

Specifically, a fine of €100 will be imposed for the first day of delay, followed by €50 for each subsequent day, up to a total of €5,000.

Source: Philenews

Οδικές μεταφορές φορτίου: 2ο τρίμηνο 2024

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεότερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 9,5%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου παρουσίασε αύξηση 6,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο επίσης σημείωσε αύξηση 4,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Road freight transport: 2nd quarter 2024

The Statistical Service announces the release of the latest figures for road freight transport for the second quarter of 2024.

During the period April-June 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 9,1% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 9,5%.

During the period January-June 2024, the total weight of goods transported by road in Cyprus increased by 6,3% compared to the corresponding period of 2023, while the weight of freight transported from and to Cyprus also increased by 4,3%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Οκτώβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Οκτώβριο 2024 ανήλθε στις 117,18 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,08% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,13%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (3,63%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,17%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,45%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-2,12%) και στα ορυκτά (-0,02%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,01% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Price Index of construction materials: October 2024

The Price Index of Construction Materials for October 2024 reached 117,18 units (base year 2021=100), recording a decrease of 0,08% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,13%. By main commodity category, increases were recorded in electromechanical products (3,63%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (1,17%) and mineral products (0,45%), whereas decreases were observed in metallic products (-2,12%) and minerals (-0,02%).

For the period January-October 2024, the index recorded a decrease of 1,01% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Οκτώβριος 2024

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Οκτώβριο 2024 ανήλθαν σε 459.106 σε σύγκριση με 426.272 τον Οκτώβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.727.196 σε σύγκριση με 3.562.417 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,6%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Οκτώβριο 2024, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (166.588) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία 8,1% (37.010), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,6% (34.822), οι αφίξεις από το Ισραήλ το 5,2% (24.088) και οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,1% (18.713).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Οκτώβριο 2024 ήταν για ποσοστό 79,9% των τουριστών οι διακοπές, για 11,9% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 8,1% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Οκτώβριο 2023, ποσοστό 82,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 10,9% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Οκτώβριο 2024 ανήλθαν στις 137.095 σε σύγκριση με 131.327 τον Οκτώβριο 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,4%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Οκτώβριο 2024 ήταν η Ελλάδα με 35,0% (47.990), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,3% (11.415) και η Ιταλία με 7,3% (10.048).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Οκτώβριο 2024 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 66,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 30,8%, οι σπουδές ποσοστό 1,0% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,7%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: October 2024

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 459.106 in October 2024 compared to 426.272 in October 2023, recording an increase of 7,7%.

For the period of January – October 2024, arrivals of tourists totaled 3.727.196 compared to 3.562.417 in the corresponding period of 2023, recording an increase of 4,6%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for October 2024, with a share of 36,3% (166.588) of total arrivals, followed by Poland with 8,1% (37.010), Germany with 7,6% (34.822), Israel with 5,2% (24.088) and Sweden with 4,1% (18.713).

For a percentage of 79,9% of tourists, the purpose of their trip in October 2024 was holidays, for 11,9% visit to friends and relatives and for 8,1% business. Respectively, in October 2023, 82,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 10,9% visited friends or relatives and 6,4% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 137.095 residents of Cyprus returned from a trip abroad in October 2024 compared to 131.327 in the corresponding month last year, recording an increase of 4,4%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in October 2024 were Greece with a share of 35,0% (47.990), the United Kingdom with 8,3% (11.415) and Italy with 7,3% (10.048).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in October 2024 was mainly holidays, with a percentage of 66,5%, whilst business reasons held a percentage of 30,8%, studies 1,0% and other reasons 1,7%.

Source: Cystat

Εγκρίθηκε υπό όρους το μέτρο ενίσχυσης για χορηγίες αποθήκευσης ενέργειας

Απόφαση με την οποία εγκρίνεται υπό όρους το Μέτρο Ενίσχυσης με τίτλο «Σχέδιο Χορηγιών για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με ΑΠΕ – 1η Πρόσκληση» εξέδωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, την 11η Νοεμβρίου του 2024.

Σε ανακοίνωσή, της η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει πως αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Το Μέτρο, σημειώνει, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €35 εκατ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025 και η εφαρμογή του Μέτρου θα πρέπει να λήξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα εγκαταστήσουν συστήματα αποθήκευσης σε υφιστάμενες μονάδες παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συμπεριλαμβανομένων και έργων ιδιοκατανάλωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο συμψηφισμού λογαριασμών (net billing).

Στόχοι του Μέτρου είναι η συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ, η μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, η μείωση της απορριπτόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο ηλεκτρικό σύστημα.

Η απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου του 2024.

Πηγή: Stockwatch

Conditional approval granted for energy storage subsidy measure

A decision approving under conditions the Subsidy Measure titled "Grant Scheme for Energy Storage Systems Combined with RES – 1st Call" was issued by the Commissioner for State Aid Control, Stella Michailidou, on 11 November 2024.

In an announcement, the Commissioner for State Aid Control stated that the competent authority responsible for implementing and managing the measure is the Ministry of Energy, Commerce, and Industry.

The measure will be funded through the Just Transition Mechanism with a total budget of €35 million. Applications are expected to open in January 2025, and the implementation of the measure must be completed by June 2027.

Eligible beneficiaries include natural and legal persons who will install energy storage systems in existing renewable energy (RES) production units, including self-consumption projects operating under the net billing method.

The objectives of the measure are:

Supporting the achievement of national renewable energy targets.

Reducing electricity costs.

Decreasing the amount of renewable energy wasted.

Providing ancillary services to the electricity grid.

The decision will be published on the website of the Office of the Commissioner for State Aid Control.

The measure was officially announced in the Republic's Official Gazette on 15 November 2024.

Source: Stockwatch

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Οκτώβριος 2024

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2024 αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024, σημειώθηκε αύξηση 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2023, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,4%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,0%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (-2,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2023 (-10,7%) όσο και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (-1,5%), παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): October 2024

The HICP rose by 1,6% between October 2023 and October 2024, and decrease by 0,2% in the month between September 2024 and October 2024. For the period January – October 2024, the HICP rose by 2,2% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to October 2023, the categories Recreation and Culture (7,4%), Restaurants and Hotels (5,3%), and Food and Non-Alcoholic Beverages (5,0%) showed the largest positive changes.

In comparison to September 2024, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (3,1%) and Restaurants and Hotels (-2,0%).

For the period January – October 2024 compared to the same period last year, the largest change was observed in the category Restaurants and Hotels (5,6%).

The largest change in economic origin, both compared to October 2023 (-10,7%) and the previous month (-1,5%), was observed in the category Energy.

Source: Cystat

Δείκτης Παραγωγής και Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις κατασκευές: 1ο και 2ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθε στις 119,80 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 4,8% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, ο Δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθε στις 119,82 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,1% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2024. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 5,3%. Κατά την περίοδο ΙανουαρίουΙουνίου 2024, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές σημείωσε αύξηση της τάξης του 4,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Production and Index of Output Prices in construction: 1st and 2nd quarter 2024

The Index of Production in Construction during the second quarter of 2024 reached 119,80 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 4,8% over the second quarter of 2023. For the period January-June 2024, the Index registered an increase of 4,7% compared to the corresponding period of 2023.

The Output Prices Index in Construction for the second quarter of 2024 reached 119,82 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 1,1% relative to the first quarter of 2024. Compared to the same quarter of the previous year, the Index increased by 5,3%. For the period January-June 2024, the Index registered an increase of 4,6% over the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

