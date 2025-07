Economics Weekly Alert 24/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Προθεσμίες για καταβολή φόρων

Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις προθεσμίες καταβολής των ακόλουθων φόρων:

Προθεσμίες Φόρου Εισοδήματος

1. Προσωρινή Φορολογία 2025 (Εταιρείες & Άτομα)

Η 1η δόση προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2025 είναι πληρωτέα μέχρι την 31η Ιουλίου 2025.

Πληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2025, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.

Αναθεώρηση της 1ης δόσης μπορεί να γίνει μετά την 31η Αυγούστου 2025 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 και θα υπόκειται σε τόκο 5,5% ετησίως.



2. Τελικός Φόρος 2024 (Εταιρείες & Άτομα με Λογαριασμούς)

Η πληρωμή του τελικού φόρου (αυτοφορολογία) για το φορολογικό έτος 2024, είναι η 1η Αυγούστου 2025.

Πληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2025 δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.



3. Τελικός Φόρος 2024 (Άτομα)

Άτομα (χωρίς λογαριασμούς) έχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) για το έτος 2024 αν το μεικτό ολικό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η προθεσμία υποβολής της ΤΦ1 2024 παρατείνεται από την 31η Ιουλίου 2025 στην 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Η προθεσμία πληρωμής του τελικού φόρου (αυτοφορολογία) παρατείνεται από την 31η Ιουλίου 2025 στην 30η Σεπτεμβρίου 2025.



Ανακοίνωση Τμήματος Φορολογίας

Προθεσμίες Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) και Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)

ΕΑΕ και ΓεΣΥ 2025 σε ενοίκια

Η πληρωμή του 1ου εξαμήνου 2025, ΕΑΕ και ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε σε ενοίκια που πληρώθηκαν και ΕΑΕ και ΓεΣΥ σε ενοίκια που εισπράχθηκαν, είναι μέχρι την 30η Ιουνίου 2025.

Πληρωμή μέχρι την 31η Ιουλίου 2025, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.

--

Upcoming tax payment deadlines

We remind our clients of the upcoming deadlines for the payment of the following taxes:

Income Tax Deadlines

1. Temporary Tax for 2025 (Legal Entities & Individuals)

The 1st instalment of temporary tax for the tax year 2025 is due July 31st, 2025.

Payment by August 31st, 2025, is not subject to interest and penalties.

The 1st instalment can be revised any time after August 31st up to December 31st, 2025, and will be subject to interest of 5,5% p.a.



2. Final Tax for 2024 (Legal Entities & Individuals with Accounts)

Payment of final tax (self-assessment) for the tax year 2024 is due August 1st, 2025.

Payment by August 31st, 2025, is not subject to interest and penalties.



3. Final Tax for 2024 (Individuals)

Individuals (without accounts) have an obligation to file Income Tax Return (TD1) for the tax year 2024 if their gross income for the tax year 2024 exceeds the amount of €19.500.

Filing deadline of TD1 2024 is extended from July 31st, 2025, to September 30th, 2025.

Payment of final tax (self-assessment) is extended from July 31st, 2025, to September 30th, 2025.



Tax Department Announcement

Special Defence Contribution (SDC) and General Healthcare System (GHS) Deadlines

SDC and GHS for 2025 on rents

Payment for the 1st semester 2025, SDC and GHS withheld on rents paid and SDC and GHS on rents received, is due June 30th, 2025.

Payment by July 31st, 2025, is not subject to interest and penalties.

Αναθεωρημένη Έκδοση Εργαλείου Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο σειράς ηλεκτρονικών μεταρρυθμίσεων για τη διευκόλυνση του κοινού, έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του, στην ενότητα Άμεση Φορολογία – Άλλο Ενημερωτικό Υλικό – Τέλη Χαρτοσήμων, η αναθεωρημένη έκδοση του Εργαλείου Υπολογισμού Τέλους Χαρτοσήμου. Η νέα αυτή έκδοση έχει αναβαθμιστεί με αναλυτικές επιλογές ως προς τα είδη των εγγράφων σε σχέση με τα οποία τυγχάνει χρήσης το Εργαλείο Υπολογισμού Χαρτοσήμου, ενώ παράλληλα έχει περιληφθεί και επιπλέον κατηγορία εγγράφων που αφορά τις «Συμβάσεις Αγοράς Υπηρεσιών».

Η νέα έκδοση τίθεται σε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2025, αντικαθιστώντας την προγενέστερη έκδοση.

Παράλληλα, στην ίδια ενότητα διατίθεται λεπτομερής οδηγός χρήσης, που παρέχει αναλυτικές οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή του εργαλείου.

Το Τμήμα Φορολογίας επισημαίνει ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Revised Version of the Stamp Duty Calculation Tool

The Tax Department announces that, as part of a series of electronic reforms aimed at facilitating the public, the revised version of the Stamp Duty Calculation Tool has been uploaded to its official website, under the section Direct Taxation – Other Informative Material – Stamp Duties.

This new version has been upgraded with detailed options regarding the types of documents for which the Stamp Duty Calculation Tool is applicable. Additionally, an extra document category concerning “Service Purchase Agreements” has been included.

The new version will take effect on June 30, 2025, replacing the previous version.

At the same time, a detailed user guide is available in the same section, providing comprehensive instructions for the correct use of the tool.

The Tax Department emphasizes that this is the first step in a comprehensive digital modernization effort, aiming to improve public service.

Source: Tax Department

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Μάιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2025 έφτασε στις 122,9 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της μεταποίησης, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 4,3%. Μείωση σημειώθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-1,7%) και των μεταλλίων και λατομείων (-0,1%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,2%) και της μεταποίησης (1,0%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-9,7%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-3,6%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,7%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,0%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (3,6%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,4%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Industrial Output Prices: May 2025

The Index of Industrial Output Prices for May 2025 reached 122,9 units (base 2021=100), recording an increase of 0,7% compared to April 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,2%. For the period January-May 2025, the index showed a decrease of 0,2% compared to the corresponding period of 2024.

In May 2025 compared to April 2025, the index remained stable in the sector of manufacturing, while it showed a rise in the electricity supply sector by 4,3%. A decrease was recorded in the sectors of water supply and materials recovery (-1,7%) and mining and quarrying (-0,1%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the mining and quarrying (7,2%) and manufacturing (1,0%) sectors, while a decrease was shown in the sectors of water supply and materials recovery (-9,7%) and electricity supply (-3,6%).

By division of economic activity in manufacturing, in May 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,7%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,0%), the manufacture of paper and paper products and printing (3,6%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,4%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,5%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιαν-Μάιος 2025

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €551,2 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €542,6 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 αυξήθηκαν κατά €310,8 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €5.901,8 εκ. σε σύγκριση με €5.591,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €137,1 εκ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €1.373,0 εκ. σε σύγκριση με €1.235,9 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €159,9 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €1.968,5 εκ. σε σύγκριση με €1.808,6 εκ. το 2024. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €51,7 εκ. και ανήλθαν στα €92,8 εκ. σε σύγκριση με €41,1 εκ. το 2024.Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €29,0 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €401,5 εκ. σε σύγκριση με €372,5 εκ. το 2024.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €31,2 εκ. (+1,7%) και ανήλθαν στα €1.911,7 εκ. σε σύγκριση με €1.880,5 εκ. το 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €12,4 εκ. (-1,0%) και περιορίστηκαν στα €1.260,6 εκ. σε σύγκριση με €1.273,0 εκ. το 2024.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €82,2 εκ. (-36,4%) και περιορίστηκαν στα €143,9 εκ. σε σύγκριση με €226,1 εκ. το 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €15,9 εκ. (-60,5%) και περιορίστηκαν στα €10,4 εκ. σε σύγκριση με €26,3 εκ. το 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2025 αυξήθηκαν κατά €302,1 εκ. (+6,0%) και ανήλθαν στα €5.350,6 εκ. σε σύγκριση με €5.048,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €87,0 εκ. (+5,8%) και ανήλθαν στα €1.593,8 εκ. σε σύγκριση με €1.506,8 εκ. το 2024. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €129,6 εκ. (+6,2%) και ανήλθαν στα €2.204,4 εκ. σε σύγκριση με €2.074,8 εκ. το 2024. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €12,8 εκ. (+2,5%) και ανήλθε στα €528,0 εκ. σε σύγκριση με €515,2 εκ. το 2024. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €2,4 εκ. (+1,2%) και ανήλθαν στα €206,0 εκ. σε σύγκριση με €203,6 εκ. το 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €94,3 εκ. (+27,7%) και ανήλθε στα €435,4 εκ. σε σύγκριση με €341,1 εκ. το 2024, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €53,7 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €352,2 εκ. σε σύγκριση με €298,5 εκ. το 2024 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €40,6 εκ. (+95,3%) και ανήλθαν στα €83,2 εκ. σε σύγκριση με €42,6 εκ. το 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,9 εκ. (-4,9%) και περιορίστηκαν στα €324,9 εκ. σε σύγκριση με €341,8 εκ. το 2024. Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €7,1 εκ. (-10,9%) και περιορίστηκαν στα €58,1 εκ. σε σύγκριση με €65,2 εκ. το 2024.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Fiscal Accounts of General Government: Jan-May 2025

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €551,2 mn (1,6% of GDP) for the period of January-May 2025, as compared to a surplus of €542,6 mn (1,6% of GDP) that was recorded during the period of January-May 2024.

Revenue

During the period of January-May 2025, total revenue increased by €310,8 mn (+5,6%) and amounted to €5.901,8 mn, compared to €5.591,0 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €137,1 mn (+11,1%) and amounted to €1.373,0 mn, compared to €1.235,9 mn in 2024. Social contributions increased by €159,9 mn (+8,8%) and amounted to €1.968,5 mn, compared to €1.808,6 mn in 2024. Property income increased by €51,7 mn and amounted to €92,8 mn, compared to €41,1 mn in 2024.Revenue from the sale of goods and services increased by €29,0 mn (+7,8%) and amounted to €401,5 mn, compared to €372,5 mn in 2024.

Taxes on production and imports increased by €31,2 mn (+1,7%) and amounted to €1.911,7 mn, compared to €1.880,5 mn in 2024, of which net VAT revenue decreased by €12,4 mn (-1,0%) to €1.260,6 mn, from €1.273,0 mn in 2024.

Current transfers decreased by €82,2 mn (-36,4%) to €143,9 mn, from €226,1 mn in 2024. Capital transfers decreased by €15,9 mn (-60,5%) to €10,4 mn, from €26,3 mn in 2024.

Expenditure

During the period of January-May 2025, total expenditure increased by €302,1 mn (+6,0%) and amounted to €5.350,6 mn, compared to €5.048,5 mn in the corresponding period of 2024.

In detail, compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €87,0 mn (+5,8%) and amounted to €1.593,8 mn, compared to €1.506,8 mn in 2024. Social benefits increased by €129,6 mn (+6,2%) and amounted to €2.204,4 mn, compared to €2.074,8 mn in 2024. Intermediate consumption increased by €12,8 mn (+2,5%) and amounted to €528,0 mn, compared to €515,2 mn in 2024. Interest payable increased by €2,4 mn (+1,2%) and amounted to €206,0 mn, compared to €203,6 mn in 2024.

The capital account increased by €94,3 mn (+27,7%) and amounted to €435,4 mn, compared to €341,1 mn in 2024, of which gross capital formation increased by €53,7 mn (+18,0%) and amounted to €352,2 mn, compared to €298,5 mn in 2024 and other capital expenditure increased by €40,6 mn (+95,3%) and amounted to €83,2 mn, compared to €42,6 mn in 2024.

On the contrary, current transfers decreased by €16,9 mn (-4,9%) to €324,9 mn, from €341,8 mn in 2024. Subsidies decreased by €7,1 mn (-10,9%) to €58,1 mn, from €65,2 mn in 2024.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

Έσοδα από τον Τουρισμό: Απρίλιος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2025 ανήλθαν σε €304,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 39,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€217,4 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €582,5 εκ. σε σύγκριση με €440,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 32,2%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2025 ανέρχεται σε €726,42 σε σύγκριση με €651,69 τον Απρίλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,5%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,3% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €89,33 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 15,2% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €140,08. Οι τουρίστες από τη Γερμανία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,1%), ξόδεψαν €103,23 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Revenue from tourism: April 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €304,2 mn in April 2025, recording an increase of 39,9% as compared to the corresponding month of the previous year (€217,4 mn).

For the period of January – April 2025, revenue from tourism is estimated at €582,5 mn compared to €440,7 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 32,2%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €726,42 in April 2025 compared to €651,69 in April 2024, recording an increase of 11,5%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 36,3% of the total tourists in April 2025) spent on average €89,33 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 15,2% of the total tourists) spent on average €140,08. Tourists from Germany (the third largest market with 7,1%), spent on average €103,23 per day.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Μάιος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2025 κατά 8,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 10,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: May 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for May 2025 increased by 8,4% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 10,0% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Ιούνιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2025 μειώθηκε κατά 0,29 μονάδες και έφτασε στις 117,28 μονάδες σε σύγκριση με 117,57 μονάδες τον Μάιο 2025. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Consumer price index: June 2025

The Consumer Price Index (CPI) in June 2025 decreased by 0,29 points, reaching 117,28 units compared to 117,57 units in May 2025. Inflation in June 2025 decreased at a rate of 0,4%.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Ιούνιος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 9.153 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2025 αυξήθηκε στα 9.833 άτομα, σε σύγκριση με 9.780 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 959 άτομα ή 9,5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registered unemployed: June 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of June 2025, reached 9.153 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for June 2025 increased to 9.833 persons, in comparison to 9.780 in the previous month.

In comparison with June 2024, a decrease of 959 persons or 9,5% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of education, financial and insurance activities, construction, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.