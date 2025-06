Economics Weekly Alert 20/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Στο 0,4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο - Η χαμηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο υποχώρησε στο 0,4% τον Μάιο του 2025, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Πρόκειται για σημαντικά μειωμένο ποσοστό σε σύγκριση με το 1,4% που καταγράφηκε τον Απρίλιο.

Ο υψηλότερος πληθωρισμός προβλέπεται στην Κροατία (4,3%) και Σλοβακία (4,3%). Στην Ελλάδα, εκτιμάται να αυξηθεί στο 3,3% από 2,6% τον Απρίλιο.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημείωσε μείωση στο 1,9% τον Μάιο από 2,2% τον Απρίλιο. Η υποχώρηση του ποσοστού σε επίπεδο κάτω του στόχου της ΕΚΤ, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την κεντρική τράπεζα να προβεί σε μία νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη 5 Ιουνίου.

Αναλύοντας τους βασικούς συντελεστές του πληθωρισμού, οι τιμές στα τρόφιμα, τα αλκοολούχα και τα καπνικά προϊόντα εκτιμάται ότι θα σημειώσουν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, φτάνοντας το 3,3% (από 3% τον Απρίλιο). Ακολουθούν οι υπηρεσίες, με αύξηση 3,2% (έναντι 4% τον προηγούμενο μήνα).

Οι τιμές στα βιομηχανικά προϊόντα εκτός ενέργειας παραμένουν σταθερές στο 0,6%, ενώ η ενέργεια συνεχίζει να ασκεί αποπληθωριστικές πιέσεις, με πτώση 3,6% – ίδιο ποσοστό με τον Απρίλιο.

Πηγή: Economy Today

At 0.4% inflation in Cyprus – The lowest rate in the Eurozone

According to preliminary estimates by Eurostat, the annual inflation rate in Cyprus dropped to 0.4% in May 2025, recording the lowest percentage among eurozone countries. This is a significantly reduced rate compared to the 1.4% recorded in April.

The highest inflation is expected in Croatia (4.3%) and Slovakia (4.3%). In Greece, it is estimated to rise to 3.3% from 2.6% in April.

Inflation in the eurozone decreased to 1.9% in May from 2.2% in April. The drop below the ECB's target level now paves the way for the central bank to proceed with a new 25 basis point interest rate cut at its next meeting on Thursday, 5 June.

Analyzing the key components of inflation, prices for food, alcohol, and tobacco are estimated to show the largest annual increase, reaching 3.3% (up from 3% in April). This is followed by services, with an increase of 3.2% (compared to 4% the previous month).

Prices for non-energy industrial goods remain stable at 0.6%, while energy continues to exert deflationary pressure, with a 3.6% decline – the same rate as in April.

Source: Economy Today

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Απρίλιος 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2025 κατά 5,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 6,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: April 2025

The Turnover Value Index of Retail Trade for April 2025 increased by 5,5% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 6,3% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2025

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,0%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων», «Ενημέρωση και Επικοινωνίες», «Κατασκευές» και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly National Accounts: 1st quarter 2025

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2025 is positive and it is estimated at 3,0% over the corresponding quarter of 2024. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,0%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles", "Information and Communication", "Construction" and "Hotels and Restaurants".

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Απρίλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2025 έφτασε στις 122,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2025 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλίων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στον τομέα της μεταποίησης κατά 0,5%. Μείωση σημειώθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-3,7%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-0,1%).

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (7,4%) και της μεταποίησης (0,9%), ενώ μείωση παρατηρείται στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-5,3%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,8%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,7%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,9%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (3,9%), στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (3,3%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,5%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (2,2%), ενώ σημειώθηκε μείωση στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,7%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: April 2025

The Index of Industrial Output Prices for April 2025 reached 122,2 units (base 2021=100), recording an increase of 0,2% compared to March 2025. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 0,2%. For the period January-April 2025, the index showed a decrease of 0,1% compared to the corresponding period of 2024.

In April 2025 compared to March 2025, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed a rise in the manufacturing sector by 0,5%. A decrease was recorded in the sectors of water supply and materials recovery (-3,7%) and electricity supply (-0,1%).

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the mining and quarrying (7,4%) and manufacturing (0,9%) sectors, while a decrease was shown in the sectors of water supply and materials recovery (-5,3%) and electricity supply (-1,8%).

By division of economic activity in manufacturing, in April 2025 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,7%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,9%), the manufacture of paper and paper products and printing (3,9%), the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (3,3%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,5%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (2,2%), while a decrease was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products (-0,7%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάιος 2025

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2025 ανήλθε σε 7.378 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2025 μειώθηκε ελαφρώς σε 9.708 άτομα, σε σύγκριση με 9.729 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2024 καταγράφηκε μείωση κατά 781 άτομα ή 9,6%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, της εκπαίδευσης, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: May 2025

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of May 2025, reached 7.378 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for May 2025 decreased slightly to 9.708 persons, in comparison to 9.729 in the previous month.

In comparison with May 2024, a decrease of 781 persons or 9,6% was recorded. This decrease is mainly attributed to the sectors of financial and insurance activities, construction, education, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,26 μονάδες και έφτασε στις 117,57 μονάδες σε σύγκριση με 117,31 μονάδες τον Απρίλιο 2025. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2025 μειώθηκε με ρυθμό 0,2%.

Οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2024 σημειώθηκαν στα Γεωργικά Προϊόντα (4,7%) και στις Υπηρεσίες (3,5%) ενώ οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στα Πετρελαιοειδή (-12,8%) και τον Ηλεκτρισμό (-8,6%). Σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (-3,3%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (-6,6%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,3%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,9%), Αναψυχή και Πολιτισμός (4,0%) και Εκπαίδευση (3,7%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (2,4%) και Μεταφορές (-2,4).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,6%), Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (4,6%) και Εκπαίδευση (3,7%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2024 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,52) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,46) ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2024 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-1,21).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Μάιο 2025 σε σχέση με τον Απρίλη 2025 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,41).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2025 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2024 είχαν οι Υπηρεσίες Τροφοδοσίας (0,53) και τα Φρέσκα Φρούτα (0,25), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-1,47).

Τα Φρέσκα Φρούτα (0,22) και τα Είδη Ένδυσης (0,14) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απρίλιου 2025, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Πετρελαιοειδή (-0,30).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): May 2025

The Consumer Price Index (CPI) in May 2025 increased by 0,26 points, reaching 117,57 units compared to 117,31 units in April 2025. Inflation in May 2025 decreased at a rate of 0,2%.

The largest positive changes among economic categories compared to May 2024 were recorded in Agricultural Products (4,7%) and Services (3,5%), while the largest negative changes were observed in Petroleum Products (-12,8%) and Electricity (-8,6%). Compared to April 2025, the largest change was recorded in Petroleum Products (-3,3%).

Analysis of Percentage Changes

Compared to May 2024, the largest changes were observed in the categories Transport (-6,6%), Clothing and Footwear (-5,3%), Restaurants and Hotels (4,9%), Recreation and Culture (4,0%), and Education (3,7%).

In comparison with April 2025, the largest changes were recorded in the categories Clothing and Footwear (2,4%) and Transport (-2,4%).

For the period January – May 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in the categories Clothing and Footwear (-5,6%), Restaurants and Hotels (4,6%), and Education (3,7%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change of the CPI in May 2025 compared to May 2024 was recorded in the categories Restaurants and Hotels (0,52) and Food and Non-Alcoholic Beverages (0,46), while the largest negative impact was recorded in the Transport category (-1,21).

The category with the greatest impact on the CPI change in May 2025 compared to April 2025 was Transport (-0,41).

The largest positive impact on the CPI change in May 2025 compared to May 2024 was observed in Catering Services (0,53) and Fresh Fruit (0,25), while the largest negative impact was recorded in Petroleum Products (-1,47).

Fresh Fruit (0,22) and Clothing Items (0,14) had the largest positive impact on the CPI change in May 2025 compared to April 2025, while Petroleum Products had the largest negative impact (-0,30).

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και Μεταφορές: 1ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (10,6%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (9,4%), των μεταφορών και αποθήκευσης (6,7%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (5,4%) και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (3,2%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (-0,1%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Services and Transport: 1st quarter 2025

The Turnover Value Index during the first quarter of 2025 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (10,6%), accommodation and food service activities (9,4%), transport and storage activities (6,7%), information and communication activities (5,4%) and real estate activities (3,2%), while a decrease was recorded in professional, scientific and technical activities (-0,1%) compared to the corresponding quarter of 2024.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Μάρτιος 2025

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2025, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε τις 137,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 5,0% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024. Για την περίοδο Ιανουαρίου– Μαρτίου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2025 ο δείκτης έφθασε τις 138,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων κατά 12,5%. Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 4,5% και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: March 2025

In March 2025, the Industrial Turnover Index reached 137,7 units (base 2021=100), recording an increase of 5,0% compared to March 2024. For the period January – March 2025, the index recorded an increase of 5,8% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for March 2025 reached 138,3 units, recording an increase of 7,2% compared to March 2024. An increase was also recorded in the mining and quarrying sector (+12,5%). Decreases were noted in the sectors of water supply and materials recovery (-4,5%) and electricity supply (-3,3%).

Source: Cystat

