Economics Weekly Alert 22/2025

Υποβολή, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2025, της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτουμένων με Υποχρέωση Ετοιμασίας Λογαριασμών (ΤΦ1 λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2023, χωρίς την επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης, από πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με νέα απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, παρέχεται δυνατότητα υποβολής, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2025, της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτουμένων με Υποχρέωση Ετοιμασίας Λογαριασμών (ΤΦ1 λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2023, χωρίς την επιβολή Χρηματικής Επιβάρυνσης, από πρόσωπα τα οποία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

Υποβολή Δηλώσεων μετά την 30 η Νοεμβρίου 2025 συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους €100 για μη έγκαιρη υποβολή.

Επισημαίνεται ότι, η 30η Νοεμβρίου 2025 αποτελεί επίσης την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023 από πρόσωπο το οποίο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(10) των περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων του 2003 έως (Αρ.2) του 2024, ΕΧΕΙ υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Submission, up to and including 30 November 2025, of the Company Income Tax Return (Form T.F.4) and the Self-Employed Income Tax Return with an Obligation to Prepare Accounts (Form T.F.1 acc.) for the Tax Year 2023, without the imposition of a Financial Penalty, by persons who are NOT REQUIRED to submit a Summary Table of Controlled Transactions Information.

The Tax Department informs that, by a new decision of the Tax Commissioner, the submission of the Company Income Tax Return (Form T.F.4) and the Self-Employed Income Tax Return with an Obligation to Prepare Accounts (Form T.F.1 acc.) for the Tax Year 2023 is permitted up to and including 30 November 2025, without the imposition of a financial penalty, by persons who are NOT REQUIRED to submit a Summary Table of Controlled Transactions Information.

Submission of returns after 30 November 2025 will result in the imposition of a financial penalty of €100 for late submission.

It is noted that 30 November 2025 also constitutes the final submission date for the Income Tax Return for the tax year 2023 by a person who, based on the provisions of Article 33(10) of the Income Tax Laws of 2003 to (No. 2) of 2024, IS REQUIRED to submit a Summary Table of Controlled Transactions Information.

Source: Tax Department

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών στους κλάδους του Χονδρικού Εμπορίου και του Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων: 1ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου (Κλάδος 46) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Κατά το ίδιο τρίμηνο, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Κλάδος 45) αυξήθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Turnover Value Index in the divisions of Wholesale Trade and of Trade/Repair of Motor Vehicles: 1st quarter 2025

The Turnover Value Index of Wholesale Trade (Division 46) during the first quarter of 2025 recorded an increase of 4,8% compared to the corresponding quarter of the previous year. For the same quarter, the Turnover Value Index of Sales and Repair of Motor Vehicles (Division 45) recorded an increase of 1,3% compared to the corresponding quarter of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Εργατικού Κόστους: 1ο τρίμηνο 2025

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος) κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, σημείωσε αύξηση 4,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι δύο συνιστώσες του εργατικού κόστους, οι μισθοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα εργασίας και το μη μισθολογικό κόστος ανά ώρα εργασίας σημείωσαν αύξηση 4,8% και 4,9% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ωριαίο εργατικό κόστος (συνολικό κόστος), διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ωριαίο εργατικό κόστος που αναφέρεται στους μισθούς και ημερομίσθια, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,3% και το ωριαίο μη μισθολογικό κόστος, διορθωμένο ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, σημείωσε αύξηση 1,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Labour Cost Index: 1st quarter 2025

On the basis of provisional data, it is estimated that in the 1st quarter of 2025 hourly labour costs (total cost) increased by 4,8%, compared with the same quarter of the previous year.

The two main components of labour costs, wages and salaries per hour worked and non-wage costs per hour worked increased by 4,8% and 4,9% respectively, compared with the same quarter of the previous year.

The hourly labour cost (total cost), seasonally adjusted, increased by 1,3% compared to the previous quarter. The hourly labour cost that refers to wages and salaries, seasonally adjusted, increased by 1,3% and the non-wage cost, seasonally adjusted, increased by 1,5%.

Source: Cystat

Απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα: 1ο τρίμηνο 2025

Το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2025 ήταν 77.034. Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στα 72.072 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στα 4.962.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.243, 11.248 και 5.581 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.311 άτομα (1,7%). Η απασχόληση στην Κεντρική Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 1.026 άτομα (1,6%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 1.117 άτομα (25,0%), ενώ στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκε κατά 832 άτομα (-14,4%). Η αύξηση στην απασχόληση των Τοπικών Αρχών και η αντίστοιχη μείωση στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση οφείλεται στην ίδρυση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) από την 1η Ιουλίου 2024, κάτω από την δικαιοδοσία των οποίων έχουν μεταφερθεί οι δραστηριότητες των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Συμβουλίων Αποχετεύσεων.

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2024, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 197 άτομα (0,3%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Κεντρική Κυβέρνηση κατά 260 άτομα (0,4%), ενώ στις Τοπικές Αρχές παρατηρήθηκε μείωση απασχόλησης κατά 59 άτομα (-1,0%). Στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση η απασχόληση παρέμεινε πολύ κοντά στα επίπεδα του 4ου τριμήνου 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Employment in the Broad Public Sector: 1st quarter 2025

Total employment in the Broad Public Sector in the 1st quarter of 2025 reached 77.034 persons. The employment in General Government was 72.072 and in the Publicly Owned Enterprises and Companies 4.962 persons.

In General Government, which consists of the Government, Non-Profit Organisations and Local Authorities, total employment reached 55.243, 11.248 and 5.581 persons respectively.

The employment in the Broad Public Sector increased by 1.311 persons (1,7%) compared to the same quarter of 2024. The employment in Central Government increased by 1.026 persons (1,6%) and in Local Authorities by 1.117 persons (25,0%), whereas in Publicly Owned Enterprises and Companies it decreased by 832 persons (-14,4%). The increase in Local Authorities employment and the respective decrease in Publicly Owned Enterprises and Companies employment is attributed to the establishment of the District Local Government Organisations (DLGO) as from the 1st of July 2024 and the transfer of Sewerage Boards and Water Boards under their jurisdiction.

Compared to the 4th quarter of 2024, the employment in the Broad Public Sector increased by 197 persons (0,3%). Employment increased in Central Government by 260 persons (0,4%), whereas it decreased in Local Authorities by 59 persons (-1,0%). In Publicly Owned Enterprises and Companies it remained stable in comparison to the 4th quarter 2024.

Source: Cystat

Κενές Θέσεις Εργασίας: 1ο τρίμηνο 2025

O αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 13.524, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 295 θέσεις (2,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 13.229. Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 527 θέσεων (4,1%).

Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2025 ήταν 2,9%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 2,8% και 3,0% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (6,9%), Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5,2%) και Μεταφοράς και Αποθήκευσης (4,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Job Vacancies: 1st quarter 2025

The number of job vacancies in the 1st quarter of 2025 reached 13.524, recording an increase of 295 vacancies (2,2%) compared to the same quarter of the previous year where the number was 13.229. Compared to the 4th quarter of 2024 the number of job vacancies increased by 527 (4,1%).

The job vacancy rate in the 1st quarter of 2025 was 2,9%, while the job vacancy rate in the previous quarter and the 1st quarter of 2024 was 2,8% and 3,0% respectively. The largest job vacancy rates in the 1st quarter of 2025 were observed in the Sectors of Arts, Entertainment and Recreation (6,9%), Accommodation and Food Service Activities (5,2%) and Transportation and Storage (4,5%).

Source: Cystat

Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις: Ιανουάριος-Απρίλιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση του διμηνιαίου δελτίου «Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις», για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025. Στο δελτίο παρουσιάζεται η πορεία των κυριοτέρων οικονομικών εξελίξεων για την Κυπριακή Οικονομία, για τους τελευταίους μήνες μέχρι και τον Απρίλιο 2025, καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τα οποία ήταν διαθέσιμα μέχρι και τις 16 Ιουνίου 2025.

Η Μεταποιητική Παραγωγή κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 σημείωσε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουάριου-Μαρτίου 2024.

Το συνολικό εμβαδό των Εγκεκριμένων Αδειών Οικοδομής έφτασε τις 189,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κατά το μήνα Ιανουάριο 2025, σημειώνοντας μείωση 4,2% συγκριτικά με το μήνα Ιανουάριο 2024.

Οι συνολικές Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων κατέγραψαν μείωση 8,3%, φθάνοντας τις 16.133 κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν μειώθηκαν σε 10.881, σημειώνοντας μείωση 12,0% και τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν σε 1.570 σημειώνοντας άνοδο 1,3% σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 1,5% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές Εισαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €4.356,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σημειώνοντας αύξηση 18,9% και οι συνολικές Εξαγωγές Αγαθών ανήλθαν σε €1.743,2 εκ., σημειώνοντας επίσης αύξηση 45,1%.

Οι Αφίξεις Περιηγητών ανήλθαν σε 865.326 την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, σε σύγκριση με 748.814 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο δελτίο Μηνιαίες Οικονομικές Εξελίξεις το οποίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή Πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Monthly Economic Developments: January-April 2025

The Statistical Service announces the publication of the bimonthly bulletin «Monthly Economic Developments» for the period January–April 2025. The bulletin includes the most important economic developments for the Cyprus Economy, for the latest months up to April 2025, as well as comparative data for the last four years, which were available until the 16th of June 2025.

Manufacturing Production during the period January-March 2025 recorded an increase of 3,3% compared to January-March 2024.

The total area of Building Permits Authorized reached 189,9 thousand square metres during the month January 2025, recording a decrease of 4,2% compared to January 2024.

The total Registrations of Motor Vehicles decreased by 8,3%, reaching to 16.133 during the period January-April 2025. Private saloon cars decreased to 10.881, recording a decrease of 12,0% and light goods vehicles increased to 1.570 recording a rise of 1,3% compared to January-April 2024.

The Consumer Price Index increased by 1,5% during the period January-April 2025, compared to the corresponding period of the previous year.

The total Imports of Goods reached €4.356,9 mn during the period January–April 2025, recording an increase of 18,9% and total Exports of Goods reached €1.743,2 mn, recording also an increase of 45,1%.

The Arrivals of Tourists totaled 865.326 during the period January-April 2025, compared to 748.814 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,6%.

More statistics are available in the Monthly Economic Developments bulletin, available in electronic form on the online portal of the Statistical Service.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Μάιος 2025

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάιο 2025 ανήλθαν σε 479.160 σε σύγκριση με 421.400 τον Μάιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 13,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.344.486 σε σύγκριση με 1.170.214 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 14,9%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Μάιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 37,4% (179.150) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 9,4% (45.249), οι αφίξεις από την Πολωνία 7,7% (36.800), οι αφίξεις από τη Γερμανία 6,2% (29.938), οι αφίξεις από τη Σουηδία 4,8% (22.924) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,7% (17.591).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Μάιο 2025 ήταν για ποσοστό 81,2% των τουριστών οι διακοπές, για 11,1% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 7,6% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Μάιο 2024, ποσοστό 83,7% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,8% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 6,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Μάιο 2025 ανήλθαν στις 143.296 σε σύγκριση με 144.042 τον Μάιο 2024, σημειώνοντας μείωση 0,5%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Μάιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 28,3% (40.494), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,1% (11.555) και η Ιταλία με 7,1% (10.202).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Μάιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 66,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 29,7%, οι σπουδές ποσοστό 2,3% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 1,1%.

Source: Cystat

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: May 2025

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 479.160 in May 2025 compared to 421.400 in May 2024, recording an increase of 13,7%.

For the period of January – May 2025, arrivals of tourists totaled 1.344.486 compared to 1.170.214 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 14,9%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for May 2025, with a share of 37,4% (179.150) of total arrivals, followed by Israel with 9,4% (45.249), Poland with 7,7% (36.800), Germany with 6,2% (29.938), Sweden with 4,8% (22.924) and Greece with 3,7% (17.591).

For a percentage of 81,2% of tourists, the purpose of their trip in May 2025 was holidays, for 11,1% visit to friends and relatives and for 7,6% business. Respectively, in May 2024, 83,7% of tourists visited Cyprus for holidays, 9,8% visited friends or relatives and 6,3% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 143.296 residents of Cyprus returned from a trip abroad in May 2025 compared to 144.042 in the corresponding month last year, recording a decrease of 0,5%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in May 2025 were Greece with a share of 28,3% (40.494), the United Kingdom with 8,1% (11.555) and Italy with 7,1% (10.202).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in May 2025 was mainly holidays, with a percentage of 66,9%, whilst business reasons held a percentage of 29,7%, studies 2,3% and other reasons 1,1%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Μάιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάιο 2025 ανήλθε στις 118,92 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή μείωση της τάξης του 0,09% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,34%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,65%), στα προϊόντα ορυκτών (3,47%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,48%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (0,37%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,74%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,23% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of Construction Materials: May 2025

The Price Index of Construction Materials for May 2025 reached 118,92 units (base year 2021=100), recording a marginal decrease of 0,09% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,34%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (3,65%), mineral products (3,47%), products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,48%) and electromechanical products (0,37%), whereas a decrease was observed in metallic products (-0,74%).

For the period January-May 2025, the index recorded an increase of 1,23% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάιος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2025 αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 και 0,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,7%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,2%) είχαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Μεταφορές (-6,5%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (-4,4%) και Ένδυση και Υπόδηση (2,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,5%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο σε σχέση με το Μάιο 2024, όσο και σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Ενέργεια (-11,4% και -1,7% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): May 2025

The HICP rose by 0,4% between May 2024 and May 2025, and increased by 0,2% in the month between April 2025 and May 2025.

Compared to May 2024, the categories Recreation and Culture (7,7%) and Restaurants and Hotels (5,2%) showed the highest positive changes, while Transport (-6,5%) recorded the largest negative change.

In comparison to April 2025, the most significant changes were observed in the categories Transport (-4,4%) and Clothing and Footwear (2,6%).

For the period January – May 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the most significant changes were recorded in the categories Recreation and Culture (7,3%), Clothing and Footwear (-5,6%), and Restaurants and Hotels (5,3%).

The most significant change in economic categories, both compared to May 2024 and April 2025, was observed in Energy (-11,4% and -1,7% respectively).

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Φεβρουάριος 2025

H Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Φεβρουάριο 2025 ανήλθε στις 562 σε σύγκριση με 706 τον Φεβρουάριο 2024, καταγράφοντας μείωση 20,4%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €296,3 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 237,2 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 1.094 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025, εκδόθηκαν 1.008 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 1.293 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 22,0%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 12,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 6,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,2%.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building Permits: February 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during February 2025 stood at 562 compared to 706 in February 2024, registering a decrease of 20,4%. The total value of these permits reached €296,3 million and the total area 237,2 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.094 dwelling units.

During the period January – February 2025, 1.008 building permits were issued compared to 1.293 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 22,0%. The total value of these permits increased by 12,1% and the total area by 6,6%. The number of dwelling units recorded an increase of 10,2%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.