Economics Weekly Alert 18/2025

Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η Δήλωση Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (ΤΦ7) για το έτος 2024, αναμένεται να αναρτηθεί στο σύστημα TAX FOR ALL (TFA) εντός Ιουλίου 2025, οπότε και θα είναι διαθέσιμη για υποβολή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης ΤΦ7 για το έτος 2024, είναι η 31η Οκτωβρίου 2025.

Στην ιστοσελίδα TAX FOR ALL (TFA) κάτω από την ενότητα «Ενημέρωση – Πληροφορίες» έχουν αναρτηθεί ερωτοαπαντήσεις (Μέρος 1 και Μέρος 2) αναφορικά με την υποβολή της Δήλωσης ΤΦ7, τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

--

Submission of Withholding Tax & Contributions Declaration (ΤΦ7) for the year 2024

The Tax Department informs that the Withholding Tax and Contributions Declaration (ΤΦ7) for the year 2024 is expected to be posted on the TAX FOR ALL (TFA) system within July 2025, at which point it will be available for submission.

The deadline for submitting the ΤΦ7 Declaration for the year 2024 is 31 October 2025.

On the TAX FOR ALL (TFA) website, under the section "Information – Updates", you can find FAQs (Part 1 and Part 2) regarding the submission of the ΤΦ7 Declaration, which you may consult.

Source: Tax Department

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Απρίλιος 2025

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Απρίλιο 2025 ανήλθαν σε 418.730 σε σύγκριση με 333.563 τον Απρίλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 25,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 865.326 σε σύγκριση με 748.814 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,6%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Απρίλιο 2025, αφού αποτέλεσαν το 36,3% (151.883) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 15,2% (63.474), οι αφίξεις από τη Γερμανία 7,1% (29.613), οι αφίξεις από την Πολωνία 6,9% (29.009) και οι αφίξεις από την Ελλάδα 3,9% (16.354).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Απρίλιο 2025 ήταν για ποσοστό 80,3% των τουριστών οι διακοπές, για 12,7% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 6,9% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Απρίλιο 2024, ποσοστό 82,1% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 9,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 8,3% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Απρίλιο 2025 ανήλθαν στις 164.844 σε σύγκριση με 132.806 τον Απρίλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 24,1%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Απρίλιο 2025 ήταν η Ελλάδα με 33,3% (54.967), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,6% (14.111) και η Ιταλία με 6,5% (10.735).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Απρίλιο 2025 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 70,9%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 17,5%, οι σπουδές ποσοστό 10,8% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: April 2025

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 418.730 in April 2025 compared to 333.563 in April 2024, recording an increase of 25,5%.

For the period of January – April 2025, arrivals of tourists totaled 865.326 compared to 748.814 in the corresponding period of 2024, recording an increase of 15,6%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for April 2025, with a share of 36,3% (151.883) of total arrivals, followed by Israel with 15,2% (63.474), Germany with 7,1% (29.613), Poland with 6,9% (29.009) and Greece with 3,9% (16.354) .

For a percentage of 80,3% of tourists, the purpose of their trip in April 2025 was holidays, for 12,7% visit to friends and relatives and for 6,9% business. Respectively, in April 2024, 82,1% of tourists visited Cyprus for holidays, 9,4% visited friends or relatives and 8,3% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 164.844 residents of Cyprus returned from a trip abroad in April 2025 compared to 132.806 in the corresponding month last year, recording an increase of 24,1%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in April 2025 were Greece with a share of 33,3% (54.967), the United Kingdom with 8,6% (14.111) and Italy with 6,5% (10.735).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in April 2025 was mainly holidays, with a percentage of 70,9%, whilst business reasons held a percentage of 17,5%, studies 10,8% and other reasons 0,8%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών: Απρίλιος 2025

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2025 ανήλθε στις 119,03 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,18% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,54%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,80%), στα προϊόντα ορυκτών (3,31%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (1,46%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,56%), ενώ μείωση σημειώθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,46%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of Construction Materials: April 2025

The Price Index of Construction Materials for April 2025 reached 119,03 units (base year 2021=100), recording a marginal increase of 0,18% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 1,54%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (3,80%), mineral products (3,31%), electromechanical products (1,46%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,56%), whereas a decrease was observed in metallic products (-0,46%).

For the period January-April 2025, the index recorded an increase of 1,20% compared to the corresponding period of 2024.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Απρίλιος 2025

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Απρίλιο 2025 αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 και 0,7% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024, οι κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,1%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) είχαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (- 7,0%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,2%) και Μεταφορές (4,0%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι μεγαλύτερες μεταβολές σημειώθηκαν στις κατηγορίες Αναψυχή και Πολιτισμός (7,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,6%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες τόσο σε σχέση με το Απρίλιο 2024, όσο και σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 σημειώθηκε στη κατηγορία Ενέργεια (-9,3% και -4,7% αντίστοιχα).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): April 2025

The HICP rose by 1,4% between April 2024 and April 2025 and increased by 0,7% in the month between March 2025 and April 2025.

Compared to April 2024, the categories Recreation and Culture (7,1%) and Restaurants and Hotels (5,6%) showed the highest positive changes, while Clothing and Footwear (-7,0%) recorded the largest negative change.

In comparison to March 2025, the most significant changes were observed in the categories Clothing and Footwear (5,2%) and Transport (4,0%).

For the period January – April 2025, compared to the corresponding period of the previous year, the most significant changes were recorded in the categories Recreation and Culture (7,3%), Clothing and Footwear (-5,6%), and Restaurants and Hotels (5,3%).

The most significant change in economic categories, both compared to April 2024 and March 2025, was observed in Energy (-9,3% and -4,7% respectively).

Source: Cystat

Άδειες Οικοδομής: Ιανουάριος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Ιανουάριο 2025 ανήλθε στις 446. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €230,8 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 189,9 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν' ανεγερθούν 838 οικιστικές μονάδες.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν μειώθηκε κατά 24,0%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 4,3% και το συνολικό εμβαδόν μειώθηκε κατά 4,2%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 0,5%.

Σημειώνεται ότι από την 1 η Ιουλίου 2024, η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών οικοδομής μεταφέρθηκε από τους δήμους και τις επαρχιακές διοικήσεις στους νεοσύστατους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) και οι διαδικασίες αδειοδότησης διενεργούνται μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ιππόδαμος».

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: January 2025

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized during January 2025 stood at 446. The total value of these permits reached €230,8 million and the total area 189,9 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 838 dwelling units.

Compared to the corresponding month of the previous year, the number of building permits issued decreased by 24,0%. The total value of these permits increased by 4,3% and the total area decreased by 4,2%. The number of dwelling units recorded an increase of 0,5%.

It is noted that as from the 1st July 2024, the authority of issuing building permits was transferred from the municipalities and the district administration offices to the newly founded Local Government Organisations (LGOs) and the licensing process is performed through the new integrated information system "Ippodamos".

Source: Cystat

Φορολογικά κίνητρα κι άλλες τρεις δράσεις για επαναπατρισμό ταλέντων

Σχέδιο Δράσης για τον Επαναπατρισμό Κυπρίων που διαπρέπουν στο εξωτερικό, που περιλαμβάνει τέσσερις δράσεις, παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη το βράδυ απευθυνόμενος σε Κύπριους που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά εκδήλωση «Minds in Cyprus» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δια ζώσης πάνω από 750, κυρίως νέοι, Κύπριοι που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ αυτών επιστήμονες, φοιτητές, και επαγγελματίες.Διαδικτυακά την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 2000 άτομα. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας, ο Invest Cyprus και το ΚΕΒΕ.

Υπογραμμίζοντας πως«ηΚύπρος αλλάζει και σας χρειάζεται όλους», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε κατά την ομιλία του πως "είτε επιλέξετε την επιστροφή, είτε επιλέξετε να συνεισφέρετε από όπου κι αν βρίσκεστε, η συμβολή σας έχει για μας και την Κύπρο μας ιδιαίτερη σημασία».

Ανέφερε πως το ΣχέδιοΔράσης για τον Επαναπατρισμό Κυπρίων που διαπρέπουν στο εξωτερικόκαταρτίστηκε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς, με στόχο τη διευκόλυνση της επιστροφής και επανένταξης Κυπρίων του εξωτερικού.

Οι τέσσερις δράσειςπεριλαμβάνουν πρώτον, την ενίσχυση φορολογικών κινήτρων με διεύρυνση κριτηρίων και αύξηση οροφής της απαλλαγής φόρου για όσους έχουν παραμείνει στο εξωτερικό για 7 χρόνια μετά τις σπουδές τους, διευρύνοντας τον κύκλο των δικαιούχων. Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν παράλληλα με το υφιστάμενο καθεστώς απαλλαγής 50% για όσους διαμένουν εκτός Κύπρου για 15 χρόνια ή και περισσότερο.

Δεύτερη δράση είναι η δημιουργία ψηφιακής πύλης πληροφόρησης που θα είναι ένα ενιαίο σημείο ενημέρωσης για εργασία, στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, επιχειρηματικότητα και υποστήριξη επαναπατρισμού.

Η τρίτη δράση αφορά τη δημιουργίαπλατφόρμας αντιστοίχισης ταλέντου και θέσεων εργασίας. Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που συνδέει Κυπρίους επαγγελματίες του εξωτερικού με επιχειρήσεις στην Κύπρο, κυρίως σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Η τέταρτη αφορά την εφαρμογήολιστικής στήριξης οικογενειακής επανένταξης. Περιλαμβάνει επιτάχυνση πολιτογραφήσεων, πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εργαλεία κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ηΚύπρος έχει ήδη καταστεί προορισμός για ταλέντα.

"Πάνω από 35.000 επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες και φυσικά χιλιάδες συμπατριώτες μας ζουν και εργάζονται σήμερα στην Κύπρο — πολλοί σε τομείς, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η φαρμακευτική βιομηχανία και η καθαρή τεχνολογία. Βρίσκονται στη χώρα μας επειδή η Κύπρος (πέραν του ήλιου και της θάλασσας) προσφέρει ένα ανταγωνιστικό, σταθερό, ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον για να ζήσει, να εργαστεί και να αναπτυχθεί ένας επαγγελματίας", σημείωσε.

Ανέφερε πως "το παραγωγικό μας μοντέλο έχει πλέον καταστεί δυναμικό, έχει διευρυνθεί και είναι προσανατολισμένο προς το μέλλον. Και θεμελιώνεται πάνω σε ένα ισχυρό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας — Πανεπιστήμια, Κέντρα Αριστείας και άλλα ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες συνεργάζονται μεταξύ τους".

"Η Κύπρος συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των ισχυρά καινοτόμων κρατών στο European Innovation Scoreboard, ενώ κατατάσσεται στην 40ή θέση παγκοσμίως στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη παγκόσμια κατάταξη του οργανισμού StartupBlink — με ρυθμό ανάπτυξης 28%", είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ανέφερε πως "την ίδια στιγμή, η Κύπρος αυξάνει το διπλωματικό της αποτύπωμα τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ρόλο και λόγο στα τεκταινόμενα των Βρυξελλών. Ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μια χώρα που χτίζει, με πράξεις και όχι λόγια, γέφυρες συνεργασίας και γίνεται γνωστή σε διεθνές επίπεδο για θετικές ειδήσεις".

Ο Πρόεδρος παρέθεσε επίσης συγκεκριμένα στοιχεία που καταδεικνύουν τη θετική δυναμική της κυπριακής οικονομίας δηλαδή ανάπτυξη 3,4% το 2024, από τις υψηλότερες στην ΕΕ. "Η ανεργία μειώθηκε στο 4,9%, οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται, το δημόσιο χρέος βρίσκεται πλέον κάτω από το 66% του ΑΕΠ, ενώ η χώρα έχει αναβαθμιστεί στην Κατηγορία Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης", σημείωσε.

Κατά τηδιάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Στη συνέχεια οΠρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από 20 μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάσουν τις εργασιακές ευκαιρίες που δίνονται στην Κύπρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συγκεκριμένα τα πιο πάνω μέτρα χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή τους.

Πηγή: Economy Today

--

Tax incentives and three other actions for talent repatriation

An Action Plan for the Repatriation of Cypriots who excel abroad, which includes four actions, was presented by the President of the Republic, Nikos Christodoulides, on Wednesday evening, addressing Cypriots living and working in the United Kingdom during the "Minds in Cyprus" event held in London.

The event was attended in person by more than 750 Cypriots, mainly young people, who live and work in the UK, among them scientists, students, and professionals. More than 2,000 people attended the event online. The event was co-organized by the Presidency of the Republic, Invest Cyprus, and the Cyprus Chamber of Commerce and Industry (KEVE).

Emphasizing that "Cyprus is changing and needs all of you," President Christodoulides stated during his speech that "whether you choose to return or to contribute from wherever you are, your contribution is of special importance to us and to our Cyprus."

He mentioned that the Action Plan for the Repatriation of Cypriots who excel abroad was developed in collaboration with the competent Ministries and focuses on four main areas, with the aim of facilitating the return and reintegration of Cypriots from abroad.

The four actions include, first, the enhancement of tax incentives through the expansion of criteria and increase of the tax exemption ceiling for those who have remained abroad for 7 years after their studies, broadening the circle of beneficiaries. The new arrangements apply in parallel with the existing 50% exemption scheme for those residing outside Cyprus for 15 years or more.

The second action is the creation of a digital information portal, which will serve as a single information point for employment, housing, education, health, entrepreneurship, and repatriation support.

The third action concerns the creation of a talent-job matching platform. It is a new tool that connects Cypriot professionals abroad with businesses in Cyprus, mainly in highly specialized sectors.

The fourth concerns the implementation of holistic support for family reintegration. It includes acceleration of naturalizations, access of children to education, Greek language lessons, and social integration tools.

In his speech, the President of the Republic stated, among other things, that Cyprus has already become a destination for talent.

"More than 35,000 highly skilled professionals from third countries and, of course, thousands of our compatriots live and work today in Cyprus — many in sectors such as Information and Communication Technologies, financial technology, the pharmaceutical industry, and clean technology. They are in our country because Cyprus (beyond the sun and sea) offers a competitive, stable, high-quality and safe environment to live, work, and grow professionally," he noted.

He mentioned that "our productive model has now become dynamic, has expanded, and is future-oriented. And it is founded on a strong research and innovation ecosystem — Universities, Centers of Excellence, and other research institutions, startups, and multinational companies collaborate with each other."

"Cyprus is already among the strongly innovative countries in the European Innovation Scoreboard, while it ranks 40th worldwide in the startup ecosystem, according to the latest global ranking by StartupBlink — with a growth rate of 28%," said the President of the Republic.

He mentioned that "at the same time, Cyprus is increasing its diplomatic footprint both regionally and internationally. We are a reliable partner in the European Union, with a role and voice in the developments in Brussels. A pillar of security and stability in the Eastern Mediterranean and the broader Middle East. A country that builds, through actions and not words, bridges of cooperation, and is becoming known internationally for positive news."

The President also provided specific data showing the positive momentum of the Cypriot economy, including growth of 3.4% in 2024, one of the highest in the EU.

"Unemployment has decreased to 4.9%, real wages are increasing, public debt is now below 66% of GDP, while the country has been upgraded to Category A by all international rating agencies," he noted.

During the event, two thematic roundtable discussions were held. Afterwards, the President of the Republic took questions from the participants.

The event was also attended by senior executives from 20 major companies, who presented the job opportunities available in Cyprus.

IMPORTANT NOTE: Specifically, the above measures require legislative regulation for their implementation.

Source: Economy Today

