Economics Weekly Alert 23/2025

Extension of the Deadline for Submission of the VAT Return and Payment of Due VAT for the Period Ending on 31/05/2025 and the Recapitulative Statement (VIES)...

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Φ.Π.Α. και πληρωμής του Οφειλόμενου Φ.Π.Α. για την περίοδο που έληξε στις 31/05/2025 και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Ιούνιο 2025

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α. και η Πληρωμή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. για την περίοδο που έληξε στις 31/05/2025, καθώς και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για την περίοδο που αφορά τον μήνα Ιούνιο 2025, παρατείνεται μέχρι τις 29/07/2025.

Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω προγραμματισμένης διακοπής στη λειτουργία του συστήματος TAX FOR ALL (TFA) για σκοπούς αναβάθμισης.

Μετά τις 29/07/2025, η υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α., η πληρωμή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. και η υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο ως ακολούθως:

· €100 για μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης Φ.Π.Α.

· Πρόσθετο φόρο 10% επί του οφειλόμενου Φ.Π.Α.

· €50 για μη έγκαιρη υποβολή του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES)

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of the Deadline for Submission of the VAT Return and Payment of Due VAT for the Period Ending on 31/05/2025 and the Recapitulative Statement (VIES) for the Period Concerning June 2025

The Tax Department informs that the submission of the VAT Return and the payment of the due VAT for the period ending on 31/05/2025, as well as the Recapitulative Statement (VIES) for the period concerning the month of June 2025, is extended until 29/07/2025.

The extension is deemed necessary due to a scheduled interruption of the TAX FOR ALL (TFA) system for upgrade purposes.

After 29/07/2025, the submission of the VAT Return, payment of the due VAT, and submission of the Recapitulative Statement (VIES) will be considered overdue and subject to financial penalties and additional tax as follows:

€100 for late submission of the VAT Return

10% additional tax on the due VAT

€50 for late submission of the Recapitulative Statement (VIES)

Source: Tax Department

Τερματίζονται οι Πληρωμές Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (PAYE/DAS) μέσω της Φορολογικής Πύλης

Το Τμήμα φορολογίας ενημερώνει ότι, από την 01/07/2025 και μετά δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές παρακρατηθέντος Φόρου και Εισφορών (PAYE/DAS) μέσω της Φορολογικής Πύλης, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταφορά των Δηλώσεων παρακράτησης Φόρου και Εισφορών στον νέο σύστημα TAX FOR ALL (TFA).

Με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιο πάνω Δηλώσεων στο σύστημα TFA, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες πληρωμές ως ακολούθως:

· μέσω TFA με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

· μέσω Internet Banking ή στα ταμεία των Τραπεζών οι οποίες προσφέρουν την υπηρεσία αυτή, με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στο σύστημα TFA.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Termination of PAYE/DAS Tax Withholding and Contributions Payments via the Tax Portal

The Tax Department informs that, as of 01/07/2025, payments of withheld Tax and Contributions (PAYE/DAS) will no longer be possible through the Tax Portal, due to the ongoing transfer of the Tax and Contributions Withholding Declarations to the new system TAX FOR ALL (TFA).

Once the transfer of the above Declarations to the TFA system is completed, the corresponding payments will be able to be made as follows:

• via TFA using a credit/debit card

• via Internet Banking or at bank counters offering this service, based on the payment reference number from the TFA system.

Source: Tax Department

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), παρατείνεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2025 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 και καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου χωρίς λογαριασμούς για το φορολογικό έτος 2024 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2024».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of the submission date of the Individual Income Tax Return for the tax year 2024

The Tax Department informs that, based on a Decree of the Council of Ministers dated 20/6/2025 (ΚΔΠ 176/2025), the due date for the timely submission of the Individual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024 and payment of the due tax is extended until 30th September 2025.

It is reminded that the obligation to submit an Individual Income Tax Return without accounts for the tax year 2024 applies to Employees, Pensioners, and Self-employed persons whose Gross Total Income for the tax year 2024 exceeds the amount of €19,500.

The Return is submitted through the TaxisNet system at the address https://taxisnet.mof.gov.cy

Useful informational material for the completion and submission of the Return has been posted on the website of the Tax Department www.mof.gov.cy/tax under the icon "TAXISnet - Individual Income Tax Return 2024".

Source: Tax Department

Συμμόρφωση ως προς τις Διατάξεις της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας αναφορικά με την επιβολή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. 5% για αγορά/ανέγερση κύριας και μόνιμης κατοικίας

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, οι έλεγχοι συμμόρφωσης όσον αφορά την ορθότητα επιβολής Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. 5% στην αγορά/ανέγερση κύριας και μόνιμης κατοικίας συνεχίζονται και σε αυτά τα πλαίσια καλεί σε εθελούσια συμμόρφωση όσους έχουν εγκριθεί για μειωμένο συντελεστή, χωρίς να έχουν αυτό το δικαίωμα, είτε εξ υπαρχής είτε πριν την πάροδο των 10 ετών.

Σύμφωνα με την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία, δικαίωμα επιβολής Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. 5% για απόκτηση κατοικίας, έχουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους (άνω των 18 ετών) οι οποίοι αποκτούν κατοικία για χρήση ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής τους στη Δημοκρατία.

Σε περίπτωση που η κατοικία για την οποία δόθηκε έγκριση επιβολής Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. 5%, δεν χρησιμοποιήθηκε ή έπαυσε να χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος τόπος διαμονής για περίοδο μικρότερη των 10 ετών, τότε δημιουργείται απαίτηση εκ μέρους του Τμήματος Φορολογίας για ανάκτηση εκείνου του ποσού Φ.Π.Α. που επωφελήθηκε ο ιδιοκτήτης χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα.

Στη βάση των πιο πάνω, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όσους εμπίπτουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας για επιστροφή του Φ.Π.Α. που λανθασμένα επωφελήθηκαν. Εκεί και όπου διαπιστώνεται οικονομική δυσκολία για εφάπαξ εξόφληση της οφειλής, θα δοθεί δυνατότητα σταδιακής εξόφλησης μέχρι και 12 δόσεων, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να εγκρίνει επέκταση του πλάνου εξόφλησης.

Τμήμα: Τμήμα Φορολογίας

Compliance with the Provisions of VAT Legislation Regarding the Application of the Reduced VAT Rate of 5% for the Purchase/Construction of a Primary and Permanent Residence

The Tax Department informs the public that compliance checks concerning the correct application of the reduced VAT rate of 5% on the purchase/construction of a primary and permanent residence are ongoing. In this context, it calls for voluntary compliance from those who have been approved for the reduced rate without being entitled to it—whether from the outset or before the completion of the required 10-year period.

According to VAT legislation, the right to apply the reduced 5% VAT rate for acquiring a residence is granted to citizens of the Republic of Cyprus or of another country (over the age of 18) who acquire a home for use as their primary and permanent residence in the Republic.

If a residence approved for the reduced VAT rate of 5% is not used or ceases to be used as the primary and permanent place of residence for a period shorter than 10 years, the Tax Department is entitled to reclaim the VAT amount that was improperly benefited by the owner.

Based on the above, the Tax Department urges individuals who fall into these categories to immediately contact their local District Tax Office to return the VAT amount that they incorrectly benefited from. Where financial difficulty prevents a lump-sum payment of the debt, the option of gradual repayment in up to 12 installments will be offered. In exceptional cases, the Tax Commissioner may approve an extension of the repayment plan.

Source: Tax Department

Ομόφωνα υιοθέτησε η Ολομέλεια της Βουλής πρόταση νόμου για την αποκατάσταση της προστασίας των λεγόμενων «εγκλωβισμένων αγοραστών», δηλαδή προσώπων που έχουν αποπληρώσει το τίμημα αγοράς ενός ακινήτου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταστεί ιδιοκτήτες λόγω ύπαρξης εμπράγματων βαρών ή απαγορεύσεων που βαραίνουν τον πωλητή.

Η ανάγκη για νέα νομοθετική ρύθμιση προέκυψε μετά την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Πολιτική Έφεση 285/2018, στις 20 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές συγκεκριμένες διατάξεις του ισχύοντος νόμου, καθιστώντας αδύνατη την προστασία των εγκλωβισμένων αγοραστών που είχαν αγοράσει ακίνητο πριν από την έναρξη της ισχύος των σχετικών προβλέψεων.

Η νέα πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, προβλέπει έναν νέο μηχανισμό μεταβίβασης των τίτλων ιδιοκτησίας στους εγκλωβισμένους αγοραστές, σε συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές και τα ευρήματα του Ανωτάτου.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία που ρυθμίζει η νομοθεσία αφορά την περίπτωση όπου οι δανειστές ή άλλα πρόσωπα που έχουν εγγράψει βάρη ή απαγορεύσεις αρνούνται καταχρηστικά και αδικαιολόγητα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για μεταβίβαση, παρά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος από τον αγοραστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται ότι η απαιτούμενη συγκατάθεση μπορεί να υποκατασταθεί με δικαστικό διάταγμα, το οποίο θα κατατίθεται στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Επίσης, με τον νέο νόμο ορίζεται προθεσμία 45 ημερών από την άρνηση συγκατάθεσης για την υποβολή σχετικής αίτησης στο δικαστήριο, και αναστέλλεται οποιαδήποτε σχετική εκκρεμούσα διαδικασία (βάσει των Νόμων περί Πτώχευσης, Εταιρειών ή άλλων σχετικών διατάξεων), μέχρι την έκδοση του διατάγματος, εφόσον κατατεθεί σχετική αίτηση στο Κτηματολόγιο.

Επιπλέον, δίνεται εξουσία στο Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει Διαδικαστικό Κανονισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, και προβλέπεται ρητά η δυνατότητα απόδειξης εξόφλησης μέσω εγγράφου απαλλαγής από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή διαχειριστή πιστωτικών διευκολύνσεων.

* Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

The Plenary of the House unanimously adopted a bill “for the restoration of the protection of the so-called ‘trapped buyers', that is, persons who have paid the purchase price of a property in full, but have not become owners due to the existence of encumbrances or prohibitions affecting the seller”

The need for new legislative regulation arose following the issuance of the Supreme Court's decision in Civil Appeal 285/2018, on 20 June 2024, according to which specific provisions of the existing law were deemed unconstitutional, making it impossible to protect the trapped buyers who had purchased property prior to the entry into force of the relevant provisions.

The new bill, submitted by the Parliamentary Committee on Legal Affairs, Justice, and Public Order, provides for a new mechanism for the transfer of ownership titles to the trapped buyers, in compliance with constitutional requirements and the findings of the Supreme Court.

One of the most critical issues regulated by the legislation concerns the case where lenders or other persons who have registered encumbrances or prohibitions refuse “abusively and unjustifiably” to give their consent for the transfer, despite the full payment of the price by the buyer. In such cases, it is provided that the required consent may be substituted by a court order, which will be submitted to the Director of the Department of Lands and Surveys.

Also, the new law sets a deadline of 45 days from the refusal of consent for the submission of a relevant application to the court, and suspends any related pending procedure (under the Bankruptcy, Companies, or other relevant laws) until the issuance of the order, provided that the relevant application has been submitted to the Land Registry.

Furthermore, the Supreme Court is granted the authority to issue a Procedural Regulation for the effective implementation of the new legislation, and it is explicitly provided that proof of payment may be made through a discharge document from a licensed credit institution or credit facility manager.

* This decision shall enter into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic.

