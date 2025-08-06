Economics Weekly Alert 28/2025

Απαραίτητη η καταχώριση Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) των εργοδοτουμένων για την υποβολή της Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών Εργοδότη (ΤΦ 7) για τα έτη 2025 και μετά

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, για την υποβολή τόσο των μηνιαίων όσο και της ετήσιας Δήλωσης Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (ΤΦ 7) για τα έτη 2025 και μετά, απαιτείται η καταχώρηση Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ) όλων των εργοδοτουμένων.

Ως εκ τούτου, όλοι οι εργοδοτούμενοι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, θα πρέπει να έχουν Αριθμό της Φορολογικής Ταυτότητας (ΑΦΤ).

Τα αιτήματα εγγραφής, για απόκτηση ΑΦΤ, πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA). Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, είναι η Δημιουργία Λογαριασμού στην Πύλη TFA.

Συμβουλευτείτε τον Οδηγό εγγραφής και άλλο βοηθητικό υλικό καθώς και τον ψηφιακό βοηθό στην ιστοσελίδα https://www.gov.cy/mof-tfa

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Registration of Tax Identification Number (TIN) of employees is required for the submission of the Employer's Tax and Social Insurance Withholding Declaration (TF7) for the years 2025 and onwards

The Tax Department informs that, for the submission of both the monthly and the annual Employer's Tax and Social Insurance Withholding Declaration (TF7) for the years 2025 and onwards, the registration of the Tax Identification Number (TIN) of all employees is required.

Therefore, all employees, regardless of income, must have a Tax Identification Number (TIN).

Applications for TIN registration are carried out ONLY electronically through the TAX FOR ALL (TFA) Taxpayer Portal.

A prerequisite for submitting the registration application is the creation of an account on the TFA Portal.

Consult the registration guide and other support material, as well as the digital assistant, on the website: https://www.gov.cy/mof-tfa

Source: Tax Department

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Μάιος 2025

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Μάιο 2025 έφθασε στις 113,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον Μάιο 2024. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1,0% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+19,3%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+12,4%). Αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-1,2%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+8,7%), κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+8,0%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,1%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-10,7%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-5,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+13,5%), στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+10,4%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+8,7%), στα μεταλλεία και λατομεία (+7,9%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+7,2%). Οι μόνες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-14,4%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-2,3%), της παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (-1,4%) και της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (- 0,9%).

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: May 2025

In May 2025, the Industrial Production Index reached 113,7 units (base 2021=100), recording an increase of 1,7% compared to May 2024. For the period January – May 2025, the index recorded an increase of 3,4% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 1,0% compared to May 2024. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+19,3%) and water supply and materials recovery (+12,4%). A negative change was observed in the electricity supply sector (-1,2%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to May 2024 were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+8,7%), rubber and plastic products (+8,0%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+7,1%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of paper and paper products and printing (-10,7%) and refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (-5,8%).

Comparing the rates of change for the period January – May 2025 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+13,5%), water collection, treatment and supply (+10,4%), the manufacturing of other non-metallic mineral products (+8,7%), mining and quarrying (+7,9%) and wood and products of wood and cork, except furniture (+7,2%). The only activities where negative changes in production were registered compared to the period January – May 2024 were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-14,4%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-2,3%), the manufacturing of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (- 1,4%) and the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-0,9%).

Source: Cystat

Έσοδα από τον τουρισμό: Μάιος 2025

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάιο 2025 ανήλθαν σε €373,3 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 20,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€310,5 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €955,8 εκ. σε σύγκριση με €751,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 27,2%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάιο 2025 ανέρχεται σε €779,08 σε σύγκριση με €736,82 τον Μάιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 37,4% του συνόλου των τουριστών τον Μάιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €97,77 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 9,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €153,11. Οι τουρίστες από την Πολωνία (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 7,7%), ξόδεψαν €90,28 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Revenue from tourism: Μay 2025

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €373,3 mn in May 2025, recording an increase of 20,2% as compared to the corresponding month of the previous year (€310,5 mn).

For the period of January – May 2025, revenue from tourism is estimated at €955,8 mn compared to €751,2 mn in the corresponding period of 2024, recording an increase of 27,2%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €779,08 in May 2025 compared to €736,82 in May 2024, recording an increase of 5,7%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 37,4% of the total tourists in May 2025) spent on average €97,77 per day, while tourists from Israel (the second largest market during the specific month with 9,4% of the total tourists) spent on average €153,11. Tourists from Poland (the third largest market with 7,7%), spent on average €90,28 per day.

Source: Cystat

