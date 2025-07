Economics Weekly Alert 25/2025

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2023

Σύμφωνα με τ' αποτελέσματα της Έρευνας Βιομηχανίας 2023, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε το 2023 κατά 1,2% στις 42,6 χιλιάδες σε σύγκριση με 42,1 χιλιάδες άτομα το 2022. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 37,4 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,6 χιλιάδες, στην παροχή ηλεκτρισμού 2,4 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 2,3 χιλιάδες άτομα.

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 5,5% στα €6.942,3 εκατομμύρια το 2023 σε σύγκριση με €6.581,7 εκατομμύρια το 2022. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 7,5% στα €4.848,9 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 0,3% στα €1.441,7 εκατομμύρια, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 1,0% στα €482,1 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία κατά 7,9% στα €169,6 εκατομμύρια.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 11,3% στο σύνολο της βιομηχανίας και έφτασε στα €2.246,2 εκατομμύρια το 2023 από €2.018,9 εκατομμύρια το 2022. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 11,6% στα €1.643,0 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 17,5% στα €356,0 εκατομμύρια, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 0,2% στα €199,4 εκατομμύρια και στα ορυχεία και λατομεία κατά 7,3% στα €47,7 εκατομμύρια.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Results of the Survey on Industrial Production 2023

According to the results of the Survey on Industrial Production 2023, employment in the broad industrial sector increased in 2023 by 1,2% to 42,6 thousand compared to 42,1 thousand persons in 2022. In manufacturing employment reached 37,4 thousand, in mining and quarrying 0,6 thousand, in electricity supply 2,4 thousand and in water supply, sewerage and waste management 2,3 thousand persons.

In the whole of the industrial sector, production value at current prices recorded an increase of 5,5% to €6.942,3 million in 2023 compared to €6.581,7 million in 2022. In manufacturing, production value increased by 7,5% to €4.848,9 million, in electricity supply by 0,3% to €1.441,7 million, in water supply, sewerage and waste management by 1,0% to €482,1 million and in mining and quarrying by 7,9% to €169,6 million.

Value added at current prices increased by 11,3% in the total of industry and reached €2.246,2 million in 2023 compared to €2.018,9 million in 2022. In manufacturing, value added increased by 11,6% to €1.643,0 million, in electricity supply by 17,5% to €356,0 million, in water supply, sewerage and waste management by 0,2% to €199,4 million and in mining and quarrying by 7,3% to €47,7 million.

Source: Cystat

Αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών 2023

Μεγάλη άνοδος σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας κατέγραψε θετική πορεία το 2023 σε σχέση με το 2022.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής το 2023 παρουσίασε αύξηση 6,7% στη μεταφορά και αποθήκευση (τομέας Η), 20,5% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τομέας Ι), 17,4% στην ενημέρωση και επικοινωνία (τομέας J), 16,3% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (τομέας L), 10,0% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (τομέας Μ), 16,9% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (τομέας Ν), 10,9% στην εκπαίδευση (τομέας P), 8,7 % στις δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (τομέας Q), 13,3% στις τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (τομέας R) και 9,3% στις άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (τομέας S).

Όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, αυξήσεις σημειώθηκαν σε όλους τους τομείς. Μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (24,3%), φτάνοντας στα €1.736,9 εκατομμύρια και στην ενημέρωση και επικοινωνία (18,6%) στα €3.277,7 εκατομμύρια.

Σημαντικές επίσης αυξήσεις καταγράφηκαν στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (16,5%) στα €719,4 εκατομμύρια, στη μεταφορά και αποθήκευση (15,8%) στα €1.099,5 εκατομμύρια και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (15,6%) στα €213,0 εκατομμύρια.

Το 2023 η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη απασχόληση καταγράφεται στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 56.483 άτομα, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 41.667 άτομα, στην ενημέρωση και επικοινωνία με 26.258 άτομα, στη μεταφορά και αποθήκευση με 22.482 άτομα και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες με 19.939 άτομα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Results of the Services and Transport Survey 2023

Large increase in all sectors of economic activity According to the results of the Services and Transport Survey, the tertiary sector of the economy registered in 2023 a positive growth rate compared to 2022.

In particular, production value during 2023 showed an increase of 6,7% in transportation and storage (sector H), 20,5% in accommodation and food service activities (sector I), 17,4% in information and communication (sector J), 16,3% in real estate activities (sector L), 10,0% in professional, scientific and technical activities (sector M), 16,9% in administrative and support service activities (sector N), 10,9% in education (sector P), 8,7% in human health and social work activities (sector Q), 13,3% in arts, entertainment and recreation (sector R) and 9,3% in other service activities (sector S).

Regarding the value added at current prices, increases were recorded in all sectors. Notable increases were recorded in accommodation and food service activities by 24,3%, reaching €1.736,9 million and in information and communication by 18,6% to €3.277,7 million. Significant increases were also observed in administrative and support service activities by 16,5% to €719,4 million, in transportation and storage by 15,8% to €1.099,5 million and in real estate activities by 15,6% to €213,0 million.

In 2023, employment increased in all economic sectors. The highest employment is registered in accommodation and food service activities with 56.483 persons, followed by professional, scientific, and technical activities with 41.667 persons, information and communication with 26.258 persons, transportation and storage with 22.482 persons and administrative and support service activities with 19.939 persons.

Source: Cystat

Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος - Ιούνιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.

Κατά τον Ιούνιο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.942, σημειώνοντας αύξηση 13,1% σε σχέση με 4.369 τον Ιούνιο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 9,7% στις 3.780 από 3.447 τον Ιούνιο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 1,1% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 και έφτασε τις 25.954, σε σύγκριση με 26.250 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 3,0% και έφτασαν τις 20.004, σε σύγκριση με 20.623 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 8.221 ή 41,1% ήταν καινούρια και 11.783 ή 58,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 22,8% στα 2.820.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 στο 43,6% (από 49,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,0% το 2024 σε 8,6% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,3% το 2024 σε 4,8% το 2025) και των υβριδικών (από 37,2% σε 43,0%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 78 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, από 87 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 3.055 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 2.975 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,7%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 4,5% στα 2.476 και τα βαριά φορτηγά κατά 1,5% στα 346, ενώ μειώθηκαν τα οχήματα ενοικίασης κατά 20,7% στα 119 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 0,9% στους 114.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 112 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 399 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 31,3% στις 2.364 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με 1.800 την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Registration of Motor Vehicles: January-June 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-June 2025.

In June 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 4.942, recording an increase of 13,1% compared to 4.369 in June 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 9,7% to 3.780, from 3.447 in June 2024.

The main developments during the period January-June 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 1,1% to 25.954 in January-June 2025, from 26.250 in January-June 2024.

(b) Passenger saloon cars decreased to 20.004 from 20.623 in January-June 2024, recording a fall of 3,0%. Of the total passenger saloon cars, 8.221 or 41,1% were new and 11.783 or 58,9% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 22,8% to 2.820.

(c) The share of petrol powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-June 2025 to 43,6% (from 49,5% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,6% in 2025 from 10,0% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,3% in 2024 to 4,8% in 2025 and of hybrid cars from 37,2% to 43,0%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-June 2025 decreased to 78, from 87 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 2,7% to 3.055 in January-June 2025, compared to 2.975 in January-June 2024. In particular, light goods vehicles increased by 4,5% to 2.476 and heavy goods vehicles by 1,5% to 346, while rental vehicles decreased by 20,7% to 119 and road tractors (units of trailers) by 0,9% to 114.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-June 2025 decreased to 112 compared to 399 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 31,3% to 2.364 in January-June 2025, compared to 1.800 in the same period of 2024.

Source: Cystat

Αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 2023

Σύμφωνα με τ' αποτελέσματα της Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2023 κατέγραψαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2022, εκτός από την προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές, η οποία παρουσίασε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης εξαιτίας κυρίως της μείωσης των τιμών των πετρελαιοειδών.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα αυξήθηκε το 2023 κατά 5,7% στα €19.341,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με €18.306,9 εκατομμύρια το 2022. Κατά κλάδο, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,4% στα €1.530,9 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 0,7% στα €9.825,9 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 9,0% στα €7.984,4 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2023 στα €5.407,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 2,7% σε σύγκριση με το 2022.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 2,2% στα €3.416,4 εκατομμύρια το 2023 από €3.494,2 εκατομμύρια το 2022. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 19,3% στα €314,3 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο μειώθηκε κατά 13,4% στα €1.746,2 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 11,6% στα €1.355,9 εκατομμύρια.

Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε το 2023 κατά 2,1% στις 77,5 χιλιάδες από 75,8 χιλιάδες το 2022. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 9,6 χιλιάδες, στο χονδρικό εμπόριο 26,5 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 41,4 χιλιάδες άτομα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Results of the Wholesale and Retail Trade Survey 2023

According to the results of the Wholesale and Retail Trade Survey, the main aggregates of the trade sector in 2023 registered a positive growth rate compared to 2022, except for value added at current prices, which showed negative growth rate mainly due to the decline in fuel prices.

In particular, turnover in the broad trade sector increased in 2023 by 5,7% to €19.341,2 million compared to €18.306,9 million in 2022. At division level, in wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles turnover increased by 25,4% to €1.530,9 million, in wholesale trade by 0,7% to €9.825,9 million and in retail trade by 9,0% to €7.984,4 million.

Production value in 2023 reached €5.407,7 million, registering an increase of 2,7% over 2022.

In the whole of the trade sector, value added at current prices decreased by 2,2% to €3.416,4 million in 2023 compared to €3.494,2 million in 2022. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, value added increased by 19,3% to €314,3 million, in wholesale trade decreased by 13,4% to €1.746,2 million and in retail trade increased by 11,6% to €1.355,9 million.

Employment in the trade sector increased in 2023 by 2,1% to 77,5 thousand compared to 75,8 thousand in 2022. In wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles employment reached 9,6 thousand, in wholesale trade 26,5 thousand and in retail trade 41,4 thousand persons.

Source: Cystat

Δείκτης Παραγωγής και Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές: 1ο τρίμηνο 2025

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 112,65 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση 1,0% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2024.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 123,70 μονάδες (με βάση 2021=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,3% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2024. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο Δείκτης αυξήθηκε κατά 4,4%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Index of Production and Index of Output Prices in Construction: 1st quarter 2025

The Index of Production in Construction during the first quarter of 2025 reached 112,65 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 1,0% over the first quarter of 2024.

The Output Prices Index in Construction for the first quarter of 2025 reached 123,70 units (base year 2021=100,00), recording an increase of 1,3% relative to the fourth quarter of 2024. Compared to the same quarter of the previous year, the Index increased by 4,4%.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.