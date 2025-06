Economics Weekly Alert 19/2025

Έξι νέες υπηρεσίες του Αρχείου Πληθυσμού διαθέσιμες στο Gov.cy

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του Αρχείου Πληθυσμού, με έξι νέες υπηρεσίες να προστίθενται στην κυβερνητική πύλη Gov.cy. Οι πολίτες μπορούν πλέον να αιτηθούν, μεταξύ άλλων, για έκδοση ή ανανέωση ταυτότητας και διαβατηρίου για ανηλίκους, έκδοση προσφυγικής ταυτότητας, αλλά και για έρευνα για εξεύρεση συγγενικού προσώπου. Στόχος της προσπάθειας, που εντάσσεται στο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της Κυβέρνησης, είναι η εξυπηρέτηση χωρίς ταλαιπωρία και η μείωση της γραφειοκρατίας για πολίτες εντός και εκτός Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που προσφέρονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Gov.cy, αναπτύχθηκαν από την εξειδικευμένη ομάδα Digital Services Factory του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Η νέα δέσμη υπηρεσιών αφορά:

1. την έκδοση/ανανέωση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου για ανήλικους,

2. την έκδοση/ανανέωση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου ενηλίκων και ανηλίκων λόγω απώλειας ή φθοράς,

3. την έκδοση διαβατηρίου ενηλίκων και ανηλίκων με fast-track διαδικασία,

4. την έκδοση προσφυγικής ταυτότητας,

5. την απόκτηση ιδιότητας εκτοπισμένου προσώπου (πρόσφυγα), και

6. την έρευνα στο Αρχείο Πληθυσμού για εξεύρεση συγγενικού προσώπου.

Με εξαίρεση τις υπηρεσίες έκδοσης και ανανέωσης δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίου, για τις οποίες, μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται επίσκεψη σε κάποιο από τα σημεία εξυπηρέτησης για λήψη βιομετρικών στοιχείων, όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες διεκπεραιώνονται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δέσμη υπηρεσιών που εφαρμόστηκε τον Ιούνιο του 2024 περιλαμβάνει την επανέκδοση πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου και προξενικών πιστοποιητικών γέννησης και θανάτου, την υποβολή αίτησης για την έκδοση ή την ανανέωση δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου για ενήλικες, την έκδοση πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής και την έκδοση βεβαίωσης καταγωγής για φοιτητές.

Με τη σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Αρχείου Πληθυσμού, οι Κύπριοι πολίτες στην Κύπρο και το εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν άμεσα, εύκολα και χωρίς περιττή ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Σκοπός είναι η μείωση της αχρείαστης γραφειοκρατίας και ο περιορισμός του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Κράτος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και φιλικό Κράτος, που να διευκολύνει ουσιαστικά και αποτελεσματικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Six New Civil Registry Services Now Available on Gov.cy

The second phase of the digitization of Civil Registry services has been completed, with six new services added to the government portal Gov.cy. Citizens can now apply, among other things, for the issuance or renewal of ID cards and passports for minors, the issuance of refugee identity cards, and for genealogical searches to locate relatives. This initiative, part of the Government's digital transformation plan, aims to provide hassle-free service and reduce bureaucracy for citizens both within and outside Cyprus.

According to a related press release, the six new digital services, now available online through the Gov.cy Portal, were developed by the specialized team of the Digital Services Factory of the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy.

The new set of services includes:

Issuance/renewal of ID cards and passports for minors, Issuance/renewal of ID cards and passports for adults and minors due to loss or damage, Issuance of passports for adults and minors through a fast-track process, Issuance of refugee identity cards, Acquisition of displaced person (refugee) status, and Genealogical research through the Civil Registry to locate a relative.

Except for the services involving the issuance and renewal of ID cards and passports—which require an in-person visit to a service point for biometric data collection following online application—all other services are carried out entirely online.

It is noted that the first phase of services, implemented in June 2024, included the reissuance of birth and death certificates and consular certificates of birth and death, applications for the issuance or renewal of ID cards and passports for adults, the issuance of permanent residence certificates, and the issuance of student origin verification documents.

With the gradual digitization of Civil Registry services, Cypriot citizens both in Cyprus and abroad are now able to receive timely, simple, and efficient service without unnecessary hassle and delays. The ultimate goal is to reduce needless bureaucracy and minimize service time for citizens in their interactions with the State, creating a modern and citizen-friendly government that genuinely and effectively supports daily life.

