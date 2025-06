Economics Weekly Alert 21/2025

Φορολογικές δηλώσεις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου - Ενέκρινε παράταση το Υπουργικό

Με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την απρόσκοπτη συμμόρφωση με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Διάταγμα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικής δήλωσης και καταβολής του οφειλόμενου φόρου για το φορολογικό έτος 2024. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2025, μέχρι τις 23:59 και αφορά:

Φυσικά πρόσωπα (εκτός αυτοεργοδοτουμένων), και

Αυτοεργοδοτούμενους που δεν υποχρεούνται να ετοιμάζουν εξελεγμένους ή επισκοπημένους λογαριασμούς.

Η παράταση, σύμφωνα με ανακοίνωση, στοχεύει στη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για υποβολή φορολογικής δήλωσης και πληρωμής φόρου, πριν την παράταση που εγκρίθηκε, ήταν η 31η Ιουλίου 2025.

Tax Declarations Extended Until the End of September – Extension Approved by the Cabinet

With the aim of facilitating taxpayers and ensuring their uninterrupted compliance with tax obligations, the Council of Ministers has approved a decree extending the deadline for submitting tax returns and paying the tax due for the tax year 2024.

The new deadline is set for September 30, 2025, at 11:59 p.m., and applies to:

Individuals (excluding self-employed persons), and

(excluding self-employed persons), and Self-employed individuals who are not required to prepare audited or reviewed financial statements.

According to the announcement, the extension is intended to help taxpayers meet their obligations. It is noted that the previous deadline for submitting tax returns and paying taxes—prior to the approved extension—was July 31, 2025.

Τερματίζεται η Υποβολή /Τροποποίηση Δηλώσεων Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (Τ.Φ.7) μέσω TAXISnet για τα έτη μέχρι και το 2023, λόγω έναρξης της διαδικασίας μεταφοράς της Δήλωσης Τ.Φ.7 στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TAX FOR ALL (TFA)

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 13/01/2025, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η διαδικασία μεταφοράς της Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων και Εισφορών (Τ.Φ.7) στο νέο Μηχανογραφικό Σύστημα TAX FOR ALL (TFA).

Μέχρι και την μεταφορά της Δήλωσης Τ.Φ.7 στο σύστημα TFA, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή/τροποποίηση της Δήλωσης Τ.Φ.7 για τα έτη μέχρι το 2023, ούτε μέσω TAXISnet ούτε μέσω του Συστήματος TFA.

Για την ακριβή ημερομηνία μεταφοράς της Δήλωσης στο TFA θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Submission/Amendment of Withholding Tax and Contributions Declarations (Form T.F.7) via TAXISnet for years up to 2023 is terminated, due to the initiation of the process for transferring the T.F.7 Declaration to the new IT system TAX FOR ALL (TFA).

Following the announcement dated 13/01/2025, the Tax Department informs that the process of transferring the Withholding Tax and Contributions Declaration (Form T.F.7) to the new IT system TAX FOR ALL (TFA) has begun.

Until the T.F.7 Declaration is transferred to the TFA system, it will not be possible to submit or amend Form T.F.7 for years up to and including 2023, either through TAXISnet or through the TFA system.

A relevant announcement will be issued regarding the exact date of the declaration's transfer to the TFA system.

Απασχόληση-Εθνικοί Λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2025 (Προκαταρκτική Εκτίμηση)

Άτομα

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 1ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζεται στα 497.343 άτομα, εκ των οποίων 444.635 είναι υπάλληλοι και 52.708 αυτοαπασχολούμενοι. Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση για το 1ο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,5%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), της Μεταποίησης (NACE C), της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) και των Κατασκευών (NACE F).

Ώρες Εργασίας

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 1ο τρίμηνο του 2025 υπολογίζονται στις 230.173 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R), της Μεταποίησης (NACE C), της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) και των Κατασκευών (NACE F).

Employment-National Accounts: 1st quarter 2025 (Provisional Estimate)

Persons

Total Employment for the 1st quarter of 2025 is estimated at 497.343 persons, of which 444.635 are employees and 52.708 are self-employed. Compared to the corresponding quarter of 2024, total employment increased by 1,5% for the 1st quarter of 2025. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Manufacturing (NACE C), Information and communication (NACE J) and Construction (NACE F).

Hours Worked

Actual hours worked for the 1st quarter of 2025 are estimated at 230.173 thousand; an increase of 1,9% compared to the corresponding quarter of 2024. The most significant percentage increases were observed in the economic activities of Arts, Entertainment and Recreation (NACE R), Manufacturing (NACE C), Information and communication (NACE J) and Construction (NACE F).

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Μάρτιος 2025 (τελικά στοιχεία) και Απρίλιος 2025 (προκαταρτικά στοιχεία)

Απρίλιος 2025: Προκαταρκτικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2025 ήταν €1.156,0 εκ. σε σύγκριση με €1.106,8 εκ. τον Απρίλιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 4,4%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €715,9 εκ. και από τρίτες χώρες €440,1 εκ. σε σύγκριση με €661,3 εκ. και €445,5 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2024. Οι εισαγωγές τον Απρίλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών, συνολικής αξίας €142,6 εκ. έναντι €151,0 εκ. τον Απρίλιο 2024.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Απρίλιο 2025 ήταν €390,0 εκ. σε σύγκριση με €352,4 εκ. τον Απρίλιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ήταν €105,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €284,3 εκ., σε σύγκριση με €109,7 εκ. και €242,7 εκ. αντίστοιχα τον Απρίλιο 2024. Οι εξαγωγές τον Απρίλιο 2025 περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων, συνολικής αξίας €32,8 εκ. έναντι €38,2 εκ. τον Απρίλιο 2024.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025 ήταν €4.356,9 εκ. σε σύγκριση με €3.665,6 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 18,9%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025 ήταν €1.743,2 εκ. σε σύγκριση με €1.201,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 45,1%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.613,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου–Απριλίου 2025 σε σύγκριση με €2.464,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Μάρτιος 2025: Τελικά στοιχεία

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €1.031,1 εκ. τον Μάρτιο 2025 σε σύγκριση με €828,1 εκ. τον Μάρτιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 24,5%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2025 ήταν €283,4 εκ. σε σύγκριση με €151,2 εκ. τον Μάρτιο 2024, καταγράφοντας αύξηση 87,4%.

Η αξία των εγχώριων εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2025 ανήλθε σε €271,7 εκ. σε σύγκριση με €140,1 εκ. τον Μάρτιο 2024. Η αξία των εγχώριων εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2025 ανήλθε στα €10,8 εκ. έναντι €10,3 εκ. τον Μάρτιο 2024.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάρτιο 2025 ήταν €135,8 εκ. σε σύγκριση με €111,9 εκ. τον Μάρτιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 21,4%.

Περισσότερα στοιχεία δημοσιεύονται στο μηνιαίο δημοσίευμα 'Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία) – Μάρτιος 2025' καθώς και στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB, κάτω από το υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριo.

Foreign Trade Statistics: March 2025 (final data) and April 2025 (provisional data)

April 2025: Provisional data

Total imports of goods in April 2025 were €1.156,0 mn as compared to €1.106,8 mn in April 2024, recording an increase of 4,4%. Imports from other EU Member States were €715,9 mn and from third countries €440,1 mn, compared to €661,3 mn and €445,5 mn respectively in April 2024. Imports in April 2025 include the transfer of economic ownership of vessels and aircraft, with total value of €142,6 mn as compared to €151,0 mn in April 2024.

Total exports of goods in April 2025 were €390,0 mn as compared to €352,4 mn in April 2024, recording an increase of 10,7%. Exports to other EU Member States were €105,7 mn and to third countries €284,3 mn, compared to €109,7 mn and €242,7 mn respectively in April 2024. Exports in April 2025 include the transfer of economic ownership of vessels, with total value of €32,8 mn as compared to €38,2 mn in April 2024.

Total imports of goods in January–April 2025 amounted to €4.356,9 mn as compared to €3.665,6 mn in January–April 2024, recording an increase of 18,9%. Total exports of goods in January-April 2025 were €1.743,2 mn compared to €1.201,4 mn in January-April 2024, registering an increase of 45,1%. The trade deficit was €2.613,7 mn in January–April 2025 compared to €2.464,2 mn in the corresponding period of 2024.

March 2025: Final data

Total imports of goods amounted to €1.031,1 mn in March 2025 as compared to €828,1 mn in March 2024, recording an increase of 24,5%.

Exports of domestically produced products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €283,4 mn in March 2025 as compared to €151,2 mn in March 2024, recording an increase of 87,4%.

Domestic exports of industrial products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €271,7 mn in March 2025 compared to €140,1 mn in March 2024. Domestic exports of agricultural products, excluding stores and provisions for ships and aircraft, were €10,8 mn in March 2025 compared to €10,3 mn in March 2024.

Exports of foreign products, including stores and provisions for ships and aircraft, were €135,8 mn in March 2025 as compared to €111,9 mn in March 2024, recording an increase of 21,4%.

More data are published in the monthly publication 'Intra – Extra EU Trade Statistics (Summarised Data) – March 2025' and in the online database CYSTAT-DB, under the subtheme External Trade.

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων: Ιανουάριος- Μάιος 2025

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης "Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων" που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Κατά τον Μάιο 2025, οι συνολικές εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων έφτασαν τις 4.879, σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με 4.292 τον Μάιο 2024. Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 11,7% στις 3.715 από 3.325 τον Μάιο 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων οχημάτων μειώθηκε κατά 4,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 και έφτασε τις 21.012, σε σύγκριση με 21.881 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν μειώθηκαν κατά 5,5% και έφτασαν τις 16.224, σε σύγκριση με 17.176 την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 6.874 ή 42,4% ήταν καινούρια και 9.350 ή 57,6% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα ενοικίασης ειδικότερα παρουσίασαν αύξηση 18,1% στα 2.197.

(γ) Το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων σαλούν στο σύνολο αυτής της κατηγορίας οχημάτων μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 στο 43,7% (από 49,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2024), όπως και το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων (από 10,0% το 2024 σε 8,8% το 2025). Αντίθετα, αυξήθηκε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων (από 3,4% το 2024 σε 4,7% το 2025) και των υβριδικών (από 37,3% σε 42,9%).

(δ) Οι εγγραφές λεωφορείων μειώθηκαν στις 63 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, από 83 την ίδια περίοδο του 2024.

(ε) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν στις 2.474 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, σε σύγκριση με 2.471 την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 0,1%. Συγκεκριμένα, τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 3,4% στα 2.021 και οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 3,3% στους 95, ενώ μειώθηκαν τα βαριά φορτηγά κατά 6,9% στα 271 και τα οχήματα ενοικίασης κατά 34,6% στα 87.

(στ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν στις 101 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, σε σύγκριση με 381 κατά την ίδια περίοδο του 2024.

(ζ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 26,0% στις 1.864 την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025, σε σύγκριση με 1.479 την ίδια περίοδο του 2024.

Registration of motor vehicles: January-May 2025

The Statistical Service announces the publication of the report entitled "Registration of Motor Vehicles" for the period January-May 2025.

In May 2025, the total registrations of motor vehicles numbered 4.879, recording an increase of 13,7% compared to 4.292 in May 2024. Passenger saloon cars registered a rise of 11,7% to 3.715, from 3.325 in May 2024.

The main developments during the period January-May 2025 compared to the corresponding period of 2024 are summarised as follows:

(a) The total registrations of motor vehicles decreased by 4,0% to 21.012 in January-May 2025, from 21.881 in January-May 2024.

(b) Passenger saloon cars decreased to 16.224 from 17.176 in January-May 2024, recording a fall of 5,5%. Of the total passenger saloon cars, 6.874 or 42,4% were new and 9.350 or 57,6% were used cars. Rental cars in particular recorded a rise of 18,1% to 2.197.

(c) The share of petrol-powered passengers' cars to the total of this category of vehicles decreased in January-May 2025 to 43,7% (from 49,3% in the corresponding period of the preceding year) and that of diesel-powered cars to 8,8% in 2025 from 10,0% in 2024. On the other hand, the share of electric cars rose from 3,4% in 2024 to 4,7% in 2025 and of hybrid cars from 37,3% to 42,9%.

(d) Motor coaches and buses registered in January-May 2025 decreased to 63, from 83 in the same period of 2024.

(e) Goods conveyance vehicles increased by 0,1% to 2.474 in January-May 2025, compared to 2.471 in January-May 2024. In particular, light goods vehicles increased by 3,4% to 2.021 and road tractors (units of trailers) by 3,3% to 95, while heavy goods vehicles decreased by 6,9% to 271 and rental vehicles by 34,6% to 87.

(f) Mopeds < 50cc registered in January-May 2025 decreased to 101 compared to 381 in the corresponding period of the previous year.

(g) Mechanised cycles > 50cc increased by 26,0% to 1.864 in January-May 2025, compared to 1.479 in the same period of 2024.

Απασχόληση Κυβέρνησης ανά κατηγορία: Μάιος 2025

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Μάιο του 2025 αυξήθηκε κατά 479 άτομα (0,9%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και ανήλθε στα 55.305 άτομα. Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία αυξήθηκε κατά 0,1% και 3,3% αντίστοιχα, ενώ στις Δυνάμεις Ασφαλείας μειώθηκε κατά 0,8%.

Η μεγαλύτερη αύξηση (7,2%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) σε σύγκριση με τον Μάιο του 2024, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΟΧ της Δημόσιας Υπηρεσίας (15,8%). Η μεγαλύτερη μείωση (-7,1%) παρατηρείται στους Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-20,6%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2025 ο μέσος όρος της συνολικής απασχόλησης στην Κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Government employment by category: May 2025

In May 2025 total government employment increased by 479 persons (0,9%) in comparison to the corresponding month of 2024 and reached 55.305 persons. Employment in the Civil Service and in the Educational Service increased by 0,1% and 3,3% respectively, whereas in Security Forces it decreased by 0,8%.

Compared to May 2024, the main increase is observed in the number of employees with contracts of definite duration (7,2%), with the highest percentage change for this category observed in the Civil Service (15,8%). The main decrease is observed in the number of employees with contracts of indefinite duration (-7,1%), with the largest percentage decrease for this category observed in the Educational Service (-20,6%).

For the period January – May 2025 the average total government employment increased by 0,9% compared to the corresponding period of 2024.

