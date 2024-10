Economics Weekly Alert 32/2024

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Ιούλιος 2024

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Ιούλιο 2024 έφθασε στις 122,8 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.



Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 4,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (+24,5%), της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+6,2%) και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+5,8%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (+12,8%), κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+10,0%), κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,9%) και κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+6,3%). Οι μόνες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων και επισκευής/ εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (-4,6%) και κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,1%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+27,8%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (+15,2%), στα μεταλλεία και λατομεία (+13,8%) και στην ανάκτηση υλικών (+11,9%). Οι σημαντικότερες δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 ήταν αυτές της κατασκευής χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-6,7%) και της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-1,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Production Index: July 2024

In July 2024, the Industrial Production Index reached 122,8 units (base 2021=100), recording an increase of 4,8% compared to July 2023. For the period January – July 2024, the index recorded an increase of 4,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 4,0% compared to July 2023. An increase was also observed in the sectors of mining and quarrying (+24,5%), water supply and materials recovery (+6,2%) and electricity supply (+5,8%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to July 2023 were observed in the manufacturing of rubber and plastic products (+12,8%), electronic and optical products and electrical equipment (+10,0%), other non-metallic mineral products (+6,9%) and machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+6,3%). The only negative changes were observed in the manufacturing of furniture and repair/installation of machinery and equipment (-4,6%) and paper and paper products and printing (-2,1%).

Comparing the rates of change for the period January – July 2024 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+27,8%), the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (+15,2%), mining and quarrying (+13,8%) and materials recovery (+11,9%). The most important activities where negative changes in production were registered were those relating to the manufacturing of paper and paper products and printing (-6,7%) and the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-1,5%).

Source: Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Αύγουστος 2024

Κατά τον Αύγουστο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 124.583 τόνους, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2023. Πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις βαρέος και ελαφρού μαζούτ (-82,3% και -20,7%, αντίστοιχα), κηροζίνης (-16,4%), υγραερίου (-7,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-3,9%) και πετρελαίου κίνησης (-0,5%). Αντίθετα, άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (25,8%) και σε αεροπλάνα (4,8%), καθώς και στις πωλήσεις ασφάλτου (12,1%) και βενζίνης (1,4%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του 0,6% στους 55.199 τόνους.



Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2024 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024 σημείωσαν πτώση 7,4%. Ενδεικτικά, μειώθηκαν οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (-15,6%) και βενζίνης (-5,8%), ενώ μικρή αύξηση είχαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (1,7%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Αυγούστου 2024 αυξήθηκαν κατά 37,4% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, sales and stocks of petroleum products: August 2024

In August 2024, the total sales of petroleum products amounted to 124.583 tonnes, recording a slight decrease of 0,2% compared to August 2023. A decrease was recorded in the sales of heavy and light fuel oil (-82,3% and -20,7%, respectively), kerosene (-16,4%), liquefied petroleum gases (-7,2%), heating gasoil (-3,9%) and road diesel (-0,5%). On the contrary, an increase was observed in the provisions of marine gasoil (25,8%) and aviation kerosene (4,8%), as well as in the sales of asphalt (12,1%) and motor gasoline (1,4%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 0,6% to 55.199 tonnes.

The total sales of petroleum products in August 2024 compared to July 2024 recorded a drop of 7,4%. Indicatively, a decrease was recorded in the sales of road diesel (-15,6%) and gasoline (-5,8%), while the provisions of aviation kerosene recorded a slight increase of 1,7%. The total stocks of petroleum products at the end of August 2024 rose by 37,4% compared to the end of the previous month.

During the period January – August 2024, the total sales of petroleum products increased by 1,3% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Αύγουστος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Αύγουστο 2024 κατά 6,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.



Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,3% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 3,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: August 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for August 2024 increased by 6,9% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,7% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-August 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,3% and the Volume Index an increase of 3,8% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 2ο τρίμηνο του 2024

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υπολογίζεται στις 112,86 μονάδες. Συγκρινόμενος με το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 1,2% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 2,5%.



Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

House Price Index (HPI): 2nd quarter 2024

According to preliminary estimate of the Statistical Service, the HPI for the second quarter of 2024 amounts to 112,86 units. Compared to the first quarter of 2024, the HPI increased by 1,2% while compared to the Index of the corresponding quarter of 2023, the Index increased by 2,5%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Σεπτέμβριος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Σεπτέμβριο 2024 αυξήθηκε κατά 0,38 μονάδες και έφτασε στις 118,48 μονάδες σε σύγκριση με 118,10 μονάδες τον Αύγουστο 2024. Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 0,7%.



Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Σεπτέμβριο του 2023 όσο και με το προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστά -11,40% και -4,78% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2023, η μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) και Μεταφορές (-6,3%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (5,3%), Μεταφορές (-3,4%) και Εκπαίδευση (2,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,2%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2024 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,90) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,57).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2024 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-1,18).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,61).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Σεπτεμβρίου του 2023 είχαν οι κατηγορίες Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες (0,93), Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,56) και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,36).

Τα Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες (0,71) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Σεπτεμβρίου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Πετρελαιοειδή (-0,51).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): September 2024

In September 2024, the Consumer Price Index increased by 0,38 units and reached 118,48 units compared to 118,10 units in August 2024. In September 2024, the inflation increased by 0,7%.

For the period January-September 2024, the CPI increased by 1,9% compared to the corresponding period of the previous year.

The largest change in economic categories compared to both September 2023 and the previous month was recorded in Petroleum Products, with percentages of -11,40% and -4,78%, respectively.

Analysis of Percentage Changes

Compared to September 2023, the largest changes were observed in the categories of Restaurants and Hotels (5,6%) and Transportation (-6,3%).

In relation to August 2024, the largest changes were noted in the categories of Clothing and Footwear (5,3%), Transportation (-3,4%), and Education (2,7%).

For the period January - September 2024, compared to the same period last year, the largest changes were observed in the categories of Restaurants and Hotels (5,7%) and Other Goods and Services (3,2%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive impact on the change in the CPI for September 2024 compared to September 2023 came from the categories of Food and Non-Alcoholic Beverages (0,90) and Restaurants and Hotels (0,57).

The largest negative impact on the change in the CPI for September 2024 compared to September 2023 was from the category of Transportation (-1,18).

The greatest impact on the change in the CPI compared to the previous month came from the category of Transportation (-0,61).

The largest positive contribution to the change in the CPI of September 2024 compared to the index of September 2023 came from the categories of Miscellaneous Other Goods and Services (0,93), Catering Services (0,56) and Fresh Vegetables (0,36).

Miscellaneous Other Goods and Services (0,71) had the largest positive impact on the change in the CPI for September 2024 compared to the corresponding index of the previous month, while the largest negative impact was from the category of Petroleum Products (-0,51).

Source: Cystat

