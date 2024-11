German Desk Newsletter | Juni 2024

In dieser Ausgabe verschaffen wir Ihnen einen Überblick über die Verjährungsfrist, die Nutzungsverbote für Immobilien in den Niederlanden und die niederländische STAK Stiftung und ihre Vorteile bei der internationalen Vermögensplanung. Außerdem haben wir ein neues Update zum niederländischen UBO-Register für Sie.

Lust auf eine Last-Minute-Wissensreise, bevor Sie sich in den Urlaub verabschieden? Am 25. Juni organisiert der DAV-Niederlande ein Webinar zum Thema Lieferkettengesetz in Deutschland, zu welchem Ihnen die Anmeldung noch offensteht.

DAV Niederlande

BUREN hostet das nächste Webinar des DAV Niederlande. Am 25. Juni organisiert der DAV Niederlande ein Webinar zum Thema 1,5 Jahre Lieferkettengesetz in Deutschland – eine Bestandsaufnahme". Der Referenten ist Dr. Christoph Schork, Partner der Kanzlei HEUKING in Köln und Leiter der ESG Praxisgruppe der Kanzlei. Mehr Informationen finden Sie in der Einladung, in der Sie sich auch kostenlos anmelden können.

Übersicht über die Verjährungsfrist in den Niederlanden

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vor, wie die Verjährungsfrist in den Niederlanden funktioniert und welche Besonderheiten beachtet werden müssen. Unser Beitrag behandelt Themen wie Beginn, Hemmung und Unterbrechung der Frist, Verjährung als Einwand, Ansprüche aufgrund von Betrug, Verschweigen von Tatsachen oder Irrtum, sowie Tipps für Antragsteller und Antragsgegner. Diese und weitere Themen stellt Ihnen unser German-Desk-Kollege Silvan Boonstra im folgenden Beitrag vor:

BUREN über Nutzungsverbote für Bürogebäude mit schlechter Energiebilanz in den Niederlanden und Beitrag zum Immobilienmanager Magazin

Friederike Henke, Rechtsanwältin bei BUREN und Leiterin des German Desk bei BUREN, und Sam Amrani, Anwalt für Immobilienrecht bei BUREN, haben an der dritten Ausgabe des Immobilienmanagers in diesem Jahr mitgewirkt.

Der Immobilienmanager ist ein deutsches Fach- und Meinungsmagazin für Entscheider und Führungskräfte der Immobilienwirtschaft.

In dieser Ausgabe wird Fragen bezüglich der Nutzungsverbote für Bürogebäude mit schlechter Energiebilanz in den Niederlanden nachgegangen. Passend zu diesem Gebiet, haben Friederike Henke und Sam Amrani einen eigenen Beitrag erstellt, welcher Fragen rund um das Thema beantwortet. Neugierig geworden? Klicken Sie auf den folgenden Link, um mehr zu erfahren:

Neues Update zum Niederländischen UBO-Register

Seit unserer letzten Ausgabe im April hat sich beim UBO-Register wieder einiges getan. Letzte Woche hat der niederländische Finanzminister ein weiteres Schreiben veröffentlicht, das eine Aktualisierung des niederländischen UBO-Registers vorsieht.

Dieses Schreiben thematisiert erneut den Schwellenwert, die Erfüllungsquote und die Zugänglichkeit des UBO-Registers und haben wir in folgendem Beitrag für Sie zusammengefasst:

Die niederländische STAK-Stiftung und ihre Vorteile bei der internationalen Vermögensplanung

Haben Sie schon einmal von den Vorteilen einer niederländischen STAK-Stiftung gehört?

Zunächst einmal: Was ist eine niederländische STAK?

Eine STAK ist eine Stiftung mit einer Verwaltungs- und Treuhänderfunktion in Bezug auf

bestimmte Vermögenswerte. Ihr Ziel ist der Erwerb von Rechtsansprüchen an Vermögenswerten, die sie im Namen eines Begünstigten auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses verwaltet, das in Treuhandbedingungen festgelegt ist. Die Treuhandbedingungen enthalten die Modalitäten, aufgrund derer die STAK Vermögenswerte für Risiko und Rechnung der Zertifikatinhaber hält und verwaltet. Als Gegenleistung für die erworbenen Vermögenswerte stellt die STAK Zertifikate an den Begünstigten aus. Gemäß den Treuhandbedingungen muss die STAK grundsätzlich alle Erlöse aus den von ihr verwalteten Vermögenswerten an die Zertifikatinhaber weitergeben. Daher verbleibt das gesamte wirtschaftliches Eigentum an den Vermögenswerten bei den Zertifikatinhaber. Das Stimmrecht verbleibt bei der STAK.

Die Zertifikatinhaber können die volle Kontrolle über die von der STAK verwalteten Vermögenswerte behalten, indem sie Vertrauenspersonen in den Vorstand der STAK bestellen.

Steuervorteile, der Vorteil der Anonymität, eine einfache und schnelle Gründung und die Trennung von rechtlichem und wirtschaftlichem Eigentum sind allesamt attraktive Merkmale, die eine niederländische STAK-Stiftung zu bieten hat.

Hat dieses Thema Ihr Interesse geweckt? BURENs Experten beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um das Thema STAK stellen und wir helfen Ihnen gerne bei der Gründung einer solchen Stiftung.

Möchten Sie mehr über dieses Thema erfahren? Im folgenden englischsprachigen Beitrag erzählen unsere Experten mehr:

