【一家之言】WIPO发布《2025年全球创新指数》百强创新集群与《2025年全球创新指数报告》：我国首次跻身全球前十

WIPO发布《2025年全球创新指数》百强创新集群与《2025年全球创新指数报告》：我国首次跻身全球前十，创新集群总数继续领跑全球百强创新集群榜单

世界知识产权组织（WIPO）九月初在香港发布《2025年全球创新指数》百强创新集群（以下简称《百强集群》）[1][2]，此后WIPO于2025年9月16日又发布了包括《百强集群》的《2025年全球创新指数报告》（以下简称GII）[3][4]。根据GII以及《百强集群》（以下合称为《报告》），全球百强创新集群中，中国大陆共有24个集群上榜，数量连续第三年位居全球第一；同时，我国排名提升至全球第10位，首次跻身全球前十，稳居36个中等偏上收入经济体之首，2013年以来累计上升25位。

一、从创新集群数量和排名观察

"创新集群"（Innovation cluster(s)）是区域经济竞争力的集中体现，"无论是创新驱动型城市还是区域，其构成国家创新体系的核心动力。这些枢纽汇聚顶尖大学、科研人员、发明家、风险投资家和研发企业，共同推动突破性理念的实现。"此次位列前100名之列的中国集群依次是：

前十名中3个集群，第1名，深圳–香港–广州；第4名，北京；第6名，上海–苏州；

第十一～二十名中也是3个集群，第13名，杭州；第15名，南京；第18名，武汉；

第二十一～五十名中有7个集群，第24名，成都；第29名，西安；第34名，青岛；第39名，合肥；第41名，台北–新竹；第44名，长沙；第50名，天津；

第五十一～一百名中有12个集群，分别是第57名，重庆；第68名，济南；第70名，哈尔滨；第72名，长春；第75名，沈阳；第80名，郑州；第81名，厦门；第88名，大连；第93名，宁波；第98名，澳门–珠海；第99名，宁德；第100名，镇江。

美国共有22个集群名列前100名之列，其中名列前10名的集群数量多于中国：

前十名中4个集群，依次为第3名，圣何塞–旧金山（San Jose–San Francisco）；第7名，纽约市（New York City）；第9名，波士顿–剑桥（Boston–Cambridge）和第10名洛杉矶（Los Angeles）；

第十一～二十名中3个集群，第14名，圣迭戈（San Diego）；第17名，华盛顿–巴尔的摩（Washington–Baltimore）和第20名，西雅图（Seattle）；

第二十一～五十名中有5个集群，第23名，费城（Philadelphia）；第31名，芝加哥（Chicago）；第35名，丹佛（Denver）；第37名，奥斯汀（Austin）和第38名，休斯顿（Houston）；

第五十一～一百名中有10个集群，分别是第51名，明尼阿波利斯（Minneapolis）；第53名，罗利（Raleigh）；第59名，亚特兰大（Atlanta）；第61名，达拉斯（Dallas）；第67名，迈阿密（Miami）；第73名，波特兰（Portland）；第76名，匹兹堡（Pittsburgh）；第78名，菲尼克斯（Phoenix）；第92 名，盐湖城（Salt Lake City）和第96名，安阿伯（Ann Arbor）。

英国、德国和印度各自的创新集群数量和排名分别如下。

英国4个：

前十名中1个集群，第8名，伦敦（London）；

第五十一～一百名中有3个集群，分别是第69名，剑桥（Cambridge）；第77名，牛津（Oxford）和第94名，曼彻斯特（Manchester）。

德国7个：

第二十一～五十名中有3个集群，分别是第27名，慕尼黑（Munich）、第30名，柏林（Berlin）、第43名，科隆（Cologne）；

第五十一～一百名中有4个集群，分别是第54名，斯图加特（Stuttgart）、第64名，美因河畔法兰克福（Frankfurt am Main）、第87名，海德堡–曼海姆（Heidelberg–Mannheim）、第91名，汉堡（Hamburg）。

印度4个：

第二十一～五十名中有3个集群，第21名，班加罗尔（Bengaluru）、第26名，德里（Delhi）、第46位，孟买（Mumbai）；

第五十一～一百名中有1个集群，第84名，金奈（Chennai）。

相比上面三国，日本和韩国今年在百强榜中排名"欠佳"，均只有3个创新集群，但是两国均有一个创新集群名列前十名之列。

日本：

前十名中1个集群，第2名，东京–横滨（Tokyo–Yokohama）；

第十一～第三十名中有2个集群，第11名，大阪–神户–京都（Osaka–Kobe–Kyoto）、第28名，名古屋（Nagoya）。

韩国：

前十名中1个集群，第5名，首尔（Seoul）；

第二十～第一百名中有2个集群，第25名，大田（Daejeon）、第95名，釜山（Busan）。

二、从不同细分领域观察

如Figure 1所示，全球创新集群前三名依次是深圳–香港–广州、东京–横滨和圣何塞–旧金山。其中，深圳–香港–广州和东京–横滨两大集群在全球科学出版物和专利产出方面都有巨大贡献，合计占全球提交的PCT申请近五分之一，之后的北京和首尔分别位列第四和第五名。不过如果将专利、论文或风险投资交易量排名分别考虑，则各自前十的集群排名会有不同，PCT专利申请排名前三位变为东京–横滨、深圳–香港–广州和北京，论文排名则变为北京、上海–苏州和深圳–香港–广州，风险投资交易量排名则是圣何塞–旧金山、纽约市、伦敦。

更具体来说，从Figure 2以及Appendix IV，我们可以看到比Figure 1更多的信息。

（一）论文产出

论文产出量最高（《报告》中Scientific publications （以下简写SP）得分前10位的集群均在亚洲，中国大陆8个，韩国1个，日本1个，SP得分均高于8万分；SP得分5万～8万的集群有16个，分布在东西方以及西亚、东欧多个国家中，其中位于中国的集群有6个，在美国的集群有4个，在西欧（包括欧盟和英国）的集群有3个，另外3个分别在伊朗、俄罗斯联邦、日本，这26个集群依次为：

中国居于前三名，依次为北京（SP得分331,874.00）、上海–苏州（SP得分206,292.00）和深圳–香港–广州（SP得分193,635.00）；

第4～第10名为首尔（SP得分142,509.00）、南京（SP得分136,094.00）、东京–横滨（SP得分115,773.00）、武汉（SP得分111,269.00）、西安（SP得分108,896.00）、成都（SP得分86,766.30）、杭州（SP得分81,181.10）；

波士顿–剑桥（SP得分75,168.10）、纽约市（SP得分74,832.80）、华盛顿–巴尔的摩（SP得分71,366.70）；

长沙（SP得分67, 213.20）、天津（SP得分64,029.70）、巴黎（SP得分60,680.00）、德黑兰（SP得分60,217.00）；

莫斯科（SP得分59,753.60）、伦敦（SP得分57,151.70）、圣何塞–旧金山（SP得分56,510.30）、台北–新竹（SP得分55,821.50）、重庆（SP得分53,070.30）、青岛（SP得分53,059.10）、大阪–神户–京都（SP得分52,226.80）、阿姆斯特丹–鹿特丹（SP得分51,649.00）、哈尔滨（SP得分51,167.10）。

（二）PCT专利申请

PCT积分最高的前三名是东京–横滨、深圳–香港–广州和首尔，不过美国在此方面积分领先的集群较多，有6个，中国只有4个，日本有3个，韩国与欧洲各有2个：

10万分以上：东京–横滨（PCT分数135,129.00）、深圳–香港–广州（PCT分数117,542.00）；

5万～10万分：首尔（PCT分数71,318.00）、圣何塞–旧金山（PCT分数50,812.60）；

3万～5万分：北京（PCT分数49,792.30）、上海–苏州（PCT分数42,818.90）、大阪–神户–京都（PCT分数38,306.50）；

15,000～3万分：圣迭戈（PCT分数26,713.20）、波士顿–剑桥（PCT分数19,332.60）、名古屋（PCT分数16,724.40）、巴黎（PCT分数16,328.10）；

10,000～15,000：大田（PCT分数14,927.20）、纽约市（PCT分数13,705.10）、洛杉矶（PCT分数11,832.10）、杭州（PCT分数11,128.00）、慕尼黑（PCT分数10,925.20）、西雅图（PCT分数10,883.70）。

从《报告》的Table 1看，虽然很多"领先申请人"（Top applicant）都是所在集群乃至所在国的有名公司/企业，但是还有很多企业"异地开花"，在"异国他乡"成为Top applicant(s)：

排名第1集群，深圳–香港–广州，其领先申请人是华为公司，其"主要组织"（Top organization）是中山大学；

排名第2的集群，东京–横滨，领先申请人：三菱电机（Mitsubishi Electric），主要组织：东京大学（University of Tokyo）；

排名第3的集群，圣何塞–旧金山，领先申请人：Google，主要组织：斯坦福大学（Stanford University）；

排名第4的集群，北京，领先申请人：京东方科技集团股份有限公司（BOE Technology），主要组织：清华大学；

排名第6的集群，首尔，领先申请人：三星电子（Samsung Electronics），主要组织：首尔大学（Seoul National University）；需要注意的是，同样以Samsung Electronics作为Top applicant的不止首尔，还有班加罗尔（排名21）、莫斯科（排名48）、华沙（排名89）；

类似的情况也发生在巴萨罗那（排名45），其Top applicant是著名的Hewlett-Packard（惠普公司）；还有墨西哥城（排名79），其Top applicant为Colgate-Palmolive（高露洁–棕榄公司）。

（三）风险投资交易

在风险投资（VC）交易方面，美国在前十大集群中占据最多席位（4个），其中前三名分别是圣何塞–旧金山、纽约市与伦敦。结合《报告》的Figure 2以及Appendix IV可见，VC交易超过1500分的集群共30个，其中美国有11个，中国4个，欧洲各国5个，印度3个，韩国1个，日本1个，新加坡1个，以色列1个，加拿大1个，巴西1个。美国数量与积分均遥遥领先：

VC排名前三名：圣何塞–旧金山（VC分数16,296.00）、纽约市（VC分数11,283.00）、伦敦（VC分数10,411.00）；

VC排名4～10名：上海–苏州（VC分数8,705.00）、首尔（VC分数7,376.00）、深圳–香港–广州（VC分数6,916.00）、北京（VC分数6,727.00）、洛杉矶（VC分数5,891.00）、东京–横滨（VC分数5,154.00）、波士顿–剑桥（VC分数4,592.00）

VC排名第11～30名：巴黎（VC分数4,085.00）、新加坡（VC分数4,033.00）、特拉维夫–耶路撒冷（VC分数2,974.00）、班加罗尔（VC分数2,868.00）、杭州（VC分数2,804.00）、德里（VC分数2,736.00）、柏林（VC分数2,267.00）、奥斯汀（VC分数2,222.00）、华盛顿–巴尔的摩（VC分数2,152.00）、费城（VC分数2,135.00）、西雅图（VC分数2,084.00）、多伦多（VC分数2,023.00）、丹佛（VC分数1,983.00）、阿姆斯特丹–鹿特丹（VC分数1,965.00）、芝加哥（VC分数1,827.00）、斯德哥尔摩（VC分数1,794.00）、圣迭戈（VC分数1,705.00）、孟买（VC分数1,696.00）、圣保罗（VC分数1,587.00）、悉尼（VC分数1,527.00）。

（四）人均创新强度

人均创新强度排名是按人口密度比例衡量创新活动强度最高的创新集群，这一排名占优势的多为欧美发达国家。其中，人均创新强度最高的三家集群均在英美，美国以5席领跑前十，英国以剑桥、牛津2席紧随其后，宁德、芬兰赫尔辛基和荷兰埃因霍芬各占1席。宁德是人均创新强度排名前十名中唯一非欧美的集群：

三、从人均数量排名观察

《报告》所列创新集群各具优势。根据Figure 4人均指标排名（每1千件设定为1）（ Top 15 Innovation intensive clusters, by metric per capita (in thousands) ），在人均 PCT 专利申请量、人均科学论文发表量和 人均风险投资交易量方面分别"遥遥领先"的是：宁德，剑桥、牛津和安阿伯，以及圣何塞–旧金山，其相关积分分别超过之后一名至少60%，甚至100%：

在人均科学论文发表量一栏，"遥遥领先"组最少的安阿伯分数为29.8，其后相邻的波士顿–剑桥仅为17.7，差为12.1，安阿伯比波士顿–剑桥多68.4%；

在人均PCT专利申请量一栏，宁德为13，其后相邻的圣何塞–旧金山则为8.1，差为4.9，宁德比圣何塞–旧金山多60.5%；

在人均风险投资交易量一栏，圣何塞–旧金山为2.6，其后相邻的剑桥为1.3，差为1.3，圣何塞–旧金山比剑桥多100%。

科研论文（SP）总分高达331,874.00的北京经过"被人均"后，得分一万七（17 thousands），排名降至第5。SP得分在北京以下的上海–苏州、深圳–香港–广州、首尔三集群在此计算方式中排名低于前15名。不过以此方式排名的我国创新集群总数依旧可观，前15名中有北京（被人均后第5，本段以下同）、西安（第7）、长沙（第8）、南京（第9）、武汉（第11）、长春（第15）。

波士顿-剑桥集群"底蕴深厚"，人均科学论文发表量、人均PCT申请量以及人均风险投资交易量排名均较靠前：人均科学论文发表量排名第4、人均PCT申请量排名第7、人均风险投资交易量排名第4。同样俱在"三榜"前15名的还有英国剑桥和牛津2个集群，东亚3国的创新集群，不管是我国的深圳–香港–广州、北京、上海–苏州、杭州、南京，日本的东京–横滨、大阪–神户–京都、名古屋，还是韩国的首尔、大田都没有同时进入"三榜"前15名。

人均风险投资交易量前15名都来自欧美发达国家：圣何塞–旧金山、剑桥、奥斯汀、波士顿–剑桥、伦敦、赫尔辛基、牛津、斯德哥尔摩、西雅图、哥本哈根、苏黎世、都柏林、纽约市、奥斯陆、丹佛。美国6个、英国3个、芬兰1个、瑞典1个、丹麦1个、瑞士1个、爱尔兰1个、挪威1个。

虽然我国福建省宁德没有达到波士顿–剑桥、英国剑桥以及牛津的"层级"，但是其人均PCT申请量排名第1，实力不可小觑。从专业数据库和宁德时代（CATL）网页可知：

自2020年1月1日至2025年9月15日，地址在宁德的申请人（以下简称宁德申请人）递交并公开的中国发明专利申请总数为18871件，CATL递交并公开的有12137件；

宁德申请人授权中国发明专利7337件，CATL获得中国发明专利授权4510件；

宁德申请人递交PCT国际申请8950件，CATL递交PCT国际申请7829件；

宁德申请人[5]向欧洲专利局递交专利申请3093件，专利授权969件；

宁德申请人在美国递交专利申请3765件，专利授权1445件；在日本递交发明专利申请872件，专利授权454件；在韩国[6]递交发明专利申请958件，专利授权188件；

宁德申请人在印度尼西亚递交专利申请669件，专利授权111件；在印度递交专利申请273件，专利授权126件。

过去五年半以来，CATL累计向"五大局"、WIPO、印度尼西亚、印度等主要国家提交专利申请29596件，获得专利授权7803件。

四、结语

到2024年，我国全社会研究与试验发展经费投入已经突破3.6万亿元[7]。另据报道[8]，2024年我国研发投入前1000家民营企业创新投入稳中有升，研发费用总额1.43万亿元。2024年全球研发投入1000强企业中，有112家是来自我国的民营企业，平均研发强度7.42%。这些报道与《报告》表明，我国实施创新驱动发展战略，全社会各领域——经济领域和科研领域都在努力进行创新，创新驱动发展战略效果显著，加快建设科技强国和知识产权强国取得显著成就。在人均风险投资交易量等部分领域，"靠前"的集群主要来自欧美发达国家，我国还有很大的发展潜力可以挖掘。

