ARTICLE
17 September 2025

중국 자동차기술연구센터,2025년 상반기 중국 자동차 특허 데이터 통계 분석

K
Kangxin

Contributor

Kangxin logo
Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services.
Explore Firm Details
2025년 7월18일 중국자동차기술연구센터는 <<2025년 상반기 중국 자동차 특허 데이터 통계 분석>>을 발표함
China Intellectual Property
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections

2025년 7월18일 중국자동차기술연구센터는 <<2025년 상반기 중국 자동차 특허 데이터 통계 분석>>을 발표함

중국자동차기술연구센터는 계열사인 중국자동차정보기술이 자체 개발한 글로벌 자동차 특허 빅데이터 플랫폼의 특허 검색결과를 바탕으로 2025년 1월1일부터 6월 30일까지 공개 및 등록된 중국 자동차 특허 데이터에 대하여 다음과 같이 통계 분석을 수행함

1.기술 분야별 동향

스마트 커넥티드 자동차와 신에너지 자동차는 각각 전체 자동차 특허 기술의 27.38%,25.10%를 차지하며 현재 중국 자동차 산업 혁식의 핵심 분야가 됨

반면,전통적인 차체 및 차체 부속품은 10.05%,전자/전기 제품은7.35%,제조 및 조립은 6.32%에 불과했는데,이는 자동차 산업 혁신의 중심이 이미 “지능화”와 “전자화”로 뚜렷하게 전환되었음을 시사함

2.혁신 기업별 동향

BYD가 2,670건으로 1위를 차지하였고,CATL가 2,069건으로 2위,창청자동차가1,456건으로 3위를 기록하였으며,그밖에도 평차오에너지,궈시안 하이테크,샤오미 등 신재생 에너지 기업의 특허 등록 건수가 빠르게 증가하고 있음

BYD가4,129건으로 1위를,CATL가 3,378건으로 2위를 기록하며 압도적인 우위를 점하였고,그 외 도요타(8위),현대자동차(12위),보쉬(17위)등의 외자 기업도 중국 내 기술 입지를 적극적으로 확대 중임

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Kangxin Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More