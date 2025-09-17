중국 자동차기술연구센터,2025년 상반기 중국 자동차 특허 데이터 통계 분석

2025년 7월18일 중국자동차기술연구센터는 <<2025년 상반기 중국 자동차 특허 데이터 통계 분석>>을 발표함

중국자동차기술연구센터는 계열사인 중국자동차정보기술이 자체 개발한 글로벌 자동차 특허 빅데이터 플랫폼의 특허 검색결과를 바탕으로 2025년 1월1일부터 6월 30일까지 공개 및 등록된 중국 자동차 특허 데이터에 대하여 다음과 같이 통계 분석을 수행함

1.기술 분야별 동향

스마트 커넥티드 자동차와 신에너지 자동차는 각각 전체 자동차 특허 기술의 27.38%,25.10%를 차지하며 현재 중국 자동차 산업 혁식의 핵심 분야가 됨

반면,전통적인 차체 및 차체 부속품은 10.05%,전자/전기 제품은7.35%,제조 및 조립은 6.32%에 불과했는데,이는 자동차 산업 혁신의 중심이 이미 “지능화”와 “전자화”로 뚜렷하게 전환되었음을 시사함

2.혁신 기업별 동향

BYD가 2,670건으로 1위를 차지하였고,CATL가 2,069건으로 2위,창청자동차가1,456건으로 3위를 기록하였으며,그밖에도 평차오에너지,궈시안 하이테크,샤오미 등 신재생 에너지 기업의 특허 등록 건수가 빠르게 증가하고 있음

BYD가4,129건으로 1위를,CATL가 3,378건으로 2위를 기록하며 압도적인 우위를 점하였고,그 외 도요타(8위),현대자동차(12위),보쉬(17위)등의 외자 기업도 중국 내 기술 입지를 적극적으로 확대 중임

