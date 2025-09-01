ARTICLE
1 September 2025

2025年1月～7月、中国特許登録件数は前年同期比20.86％減

我が国における発明特許登録件数は約47.7万件...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
＜2025年1月～7月＞

我が国における発明特許登録件数は約47.7万件、前年同期比26.59％減少した（17.27万件減）。

実用新案登録件数は約88.5万件で、前年同期比24.69％減少した（290,043件減）。

意匠登録件数は約36.6万件で、前年同期比2.05％増加した（7,338件増）。

1672384a.jpg

国家知識産権局が発表した月次報告書（特許権者種別国内特許登録統計）によると、2025年1月から7月までの発明特許登録件数は前年比で軒並み減少した。そのうち、大学は前年比21.28%減、科学研究機関は前年比17.19%減、企業は前年比26.42%減、公共機関は前年比12.93%減、は前年比47.84%減となった。

1672384b.jpg

国家知識産権局が発表した月次報告書（特許権者種別国内特許登録統計）によると、2025年1月から7月までの実用新案登録件数は前年比で軒並み減少した。そのうち、大学は前年比39.86%減、科学研究機関は前年比35.25%減、企業は前年比22.65%減、公共機関は前年比31.98%減、個人は前年比49.73%減となった。

1672384c.jpg

1672384d.jpg

出所：国家知識産権局公式サイト

