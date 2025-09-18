来了~专利年费之（加拿大）篇

加拿大作为北美重要的经济体之一，拥有完善的专利制度，为企业的技术创新提供了强有力的法律保障。本文将详细介绍加拿大专利保护的期限、年费缴纳方式、费用标准以及如何通过加拿大知识产权局（CIPO）官网查询专利法律状态等关键问题，旨在为企业在加拿大专利年费维护方面提供全面的指导和帮助。

一、加拿大专利保护期限

根据《加拿大专利法》（Patent Act），加拿大发明专利的保护期限自申请日起为20年，专利权人需在20年保护期限内按时缴纳年费，以维持专利的有效性。

二、年费缴纳流程与期限

专利权人必须按时缴纳年费（在加拿大称为"维持费"，Maintenance Fees），以确保专利或专利申请的有效性。年费的缴纳流程清晰规范，具体步骤如下：

1、缴费期限

缴纳时间：加拿大专利的年费从申请日起第2年开始缴纳，之后每年缴纳一次。年费的缴费截止日期为专利申请日周年纪念日（Anniversary Date）。例如，若某专利的申请日为2020年6月10日，则2025年的年费截止日期为2025年6月10日。

宽限期：若未在截止日期前缴纳年费，专利权人有6个月的宽限期补缴年费，但需同时缴纳滞纳金（Late Fee）。宽限期从截止日期次日开始计算。

提前缴纳：年费可在截止日期前最多12个月内提前缴纳，但通常建议在截止日期前3个月内完成。

2. 缴费通知

加拿大知识产权局（CIPO）不会主动发送年费缴纳通知。专利权人需自行或委托代理机构监控年费缴纳期限。

三、年费标准，逾期缴费，办理恢复

加拿大专利的年费标准根据专利的年限及申请人类型（小型实体或标准实体）有所不同。小型实体（Small Entity）指雇员少于50人且年收入低于一定标准的个人、企业或非营利组织。标准实体（Standard Entity）适用于其他情况。以下为2025年现行年费标准（以加元为单位）：

年度 小型实体（加元） 标准实体（加元） 2-4 58.68 130.50 5-9 104.40 289.19 10-14 130.50 362.27 15-19 264.13 651.46

逾期缴费

若未在缴费截止日期前缴纳年费，专利权人可在6个月宽限期内补缴年费，同时需缴纳滞纳金。滞纳金标准为：

小型实体：150加元

标准实体：150加元

专利恢复

若在宽限期结束后仍未缴纳年费，专利将失效。专利权人可通过申请恢复来恢复专利有效性，具体要求如下：

申请期限：在收到官方下发的《终止通知书》的2个月内，或在错过宽限期绝限的6个月提交恢复申请，以后到的日期为准。

费用：恢复申请需缴纳289.19加元的官费（无论小型或标准实体），并补缴未付的年费及滞纳金。

材料要求：专利权人需提交书面声明，说明未及时缴纳年费的原因，并证明该疏忽为"无意"（Unintentional）或"合理谨慎"（Due Care）未完成。加拿大专利法对恢复要求较为严格，需提供充分的事实依据。

注意事项：恢复申请的成功率较低，且审批时间较长（通常需数月）。因此，专利权人应尽量避免进入恢复程序，确保按时缴纳年费。

四、查询专利状态与年费信息

专利权人可通过加拿大知识产权局（CIPO）的官方网站（https://www.ic.gc.ca）查询专利的法律状态和年费缴纳信息。

查询步骤如下：

1、进入专利查询页面：

访问CIPO官网，点击主页顶部菜单的"Patents"选项。

在"Patents"页面选择"Canadian Patent Database"进入专利数据库。

2、输入专利信息查询：

输入专利号、申请号或关键词进行搜索。

查询结果将显示专利的详细信息，包括法律状态（有效、失效或待审等）以及年费缴纳记录。

五、注意事项

1、及时监控缴费期限：CIPO不提供年费提醒服务，专利权人需自行或委托代理机构监控缴费期限，避免因逾期导致额外费用或专利失效。

2、确认实体类型：申请小型实体费率需提交声明，证明符合小型实体标准。错误申请小型实体费率可能导致专利失效，需谨慎确认。

3、保留缴费凭证：完成缴费后，建议保存电子收据或支付确认记录，以备后续核查。

4、专利申请阶段的年费：在专利申请待审期间（即未授权前），也需按时缴纳年费。若申请被撤回或拒绝，已缴纳的年费不予退还。

5、国际专利申请（PCT）：若通过PCT途径进入加拿大国家阶段，需从申请日起计算年费缴纳时间，注意国际申请日与加拿大国家阶段进入日的差异。

六、总结

加拿大的专利年费制度为企业技术创新提供了稳定的法律保障。专利权人应充分了解年费缴纳的流程、费用标准及注意事项，确保专利权的持续有效。合理规划年费管理，及时监控缴费期限，并妥善保存缴费记录，是维持专利有效性的关键。

