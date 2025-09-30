ARTICLE
30 September 2025

국가판권국 등,청소년 저작권 보호 시즌 활동 개시

2025년8월21일 국가판권국은 중국 공산당 중앙선전부,공안부,교육부...
China Intellectual Property
Kangxin Partners
2025년8월21일 국가판권국은 중국 공산당 중앙선전부,공안부,교육부,문화여유부 등과 공동으로 “제4차 청소년 저작권 보호 시즌 ”활동을 개시한다고 발표함

동 활동은 중국 정부의 지식재산권 보호 강화에 관한 의견,미성년자 보호 업무 강화에 관한 의견 등을 이행하고 양호한 저작권 질서를 유지하며 청소년의 신체적 정신적 건강을 보호하기 위한 것이다.

이번 활동은 온라인 플랫폼의 불법복제 도시 애니메이션 파생상품 사설 서버의 배포 판매에 대한 감독 강도를 높이고 청소년을 유도해 침해 및 불법복제를 하도록 교사하는 사건을 엄격히 조사 및 처리할 계획임

