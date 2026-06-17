Gestion mondiale d’actifs CI fait l’acquisition des actifs de fonds canadiens d’Invesco

Gestion mondiale d'actifs CI finalise l'acquisition des activités de fonds canadiens d'Invesco pour 27 milliards de dollars canadiens, portant ses actifs sous gestion à environ 175 milliards de dollars. Un partenariat stratégique à long terme permet à Invesco de continuer à gérer 61 fonds par le biais d'une entente de sous-conseils.

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Le 1er juin 2026, Gestion mondiale d’actifs CI (GMA CI) et Invesco Ltd. (NYSE:IVZ) ont annoncé la conclusion de l’acquisition par GMA CI des conventions de gestion liées aux activités de fonds canadiens d’Invesco, dont l’actif sous gestion total combiné s’élève à environ 27 G$ CA.

GMA CI, une filiale de gestion d’actifs canadiens de Financière CI, gère dorénavant 98 fonds communs de placement et fonds négociés en bourse précédemment offerts par Invesco Canada Ltd. Cette opération, annoncée pour la première fois le 13 janvier 2026, porte les actifs sous gestion de GMA CI à environ 175 G$ CA.

Invesco et GMA CI ont aussi formé un partenariat stratégique à long terme pour que les sociétés affiliées d’Invesco continuent d’offrir des services de gestion de portefeuille à 61 des fonds acquis dans le cadre d’une entente de sous-conseils, avec un actif total sous gestion d’environ 13 G$ CA, afin d’assurer une expérience d’investissement sans interruption pour les porteurs de titres de ces fonds.

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