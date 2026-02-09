Activisme actionnarial au Canada en 2026: cadre juridique

L'activisme actionnarial est fermement ancré dans le paysage commercial du Canada, qui s'est avéré un terreau fertile pour les dissidents.

1. Introduction

L'activisme actionnarial est fermement ancré dans le paysage commercial du Canada, qui s'est avéré un terreau fertile pour les dissidents. Ce guide donne un aperçu concis, mais complet, des tactiques clés et des questions juridiques connexes à connaître en ce qui concerne l'activisme des actionnaires au Canada.

Nous commençons par examiner quatre questions cruciales relatives à la prise de participation et à l'engagement actionnarial. Nous examinerons ensuite les tactiques auxquelles les activistes peuvent recourir en droit canadien avant de passer aux possibles stratégies défensives des cibles et les autres réponses à une campagne de dissidence. Nous présenterons ensuite un examen des façons dont un activiste peut contrer ces tactiques défensives employées par une cible puis terminerons en présentant diverses considérations juridiques que les cibles et les activistes doivent connaître.

2. Prise de participation et engagement actionnarial

Les actionnaires qui envisagent de lancer une campagne d'activisme ou de faire affaire avec un activiste ou un activiste potentiel devraient étudier attentivement le droit des valeurs mobilières et le droit des sociétés applicables en ce qui concerne : 1) la prise de participation et la communication d'information au public; 2) agir de concert; 3) les opérations d'initiés et la communication d'information privilégiée; et 4) la sollicitation de procurations. À l'inverse, les émetteurs à capital ouvert qui font ou pourraient faire l'objet d'une campagne d'activisme voudront garder un Sil sur les manquements potentiels à ces lois et en tirer parti, s'il y a lieu.

Prise de participation et communication d'information au public : Tout au long d'une campagne de dissidence, il est essentiel de tenir compte des exigences de déclarations selon le système d'alerte prévues dans les lois sur les valeurs mobilières. Les activistes peuvent acquérir jusqu'à 9,9 % des actions d'une société sans être tenus d'effectuer une déclaration publique. Cependant, dès qu'une participation de 10 % est acquise, un communiqué de presse doit être publié immédiatement et une « déclaration selon le système d'alerte » doit être déposée dans les deux jours ouvrables qui suivent. Les participations des personnes agissant « de concert » seront additionnées aux fins de ce seuil de 10 %. La simple formation d'un groupe (p. ex., un activiste et ses « alliés ») détenant 10 % ou plus des actions ne déclenchera pas l'application de l'obligation de déclaration selon le système d'alerte (sauf si l'un des membres du groupe a déjà fait une déclaration selon le système d'alerte et que la formation du groupe constitue un changement dans un fait important exposé dans une déclaration déposée antérieurement). Toutefois, en l'absence d'une dispense, l'acquisition subséquente d'une seule action supplémentaire par un membre du groupe déclenchera l'application de l'obligation de déclaration. Dans cette déclaration selon le système d'alerte, l'activiste sera notamment tenu de divulguer son identité, sa participation et ses intentions d'investissement. Le régime de déclaration selon le système d'alerte ne vise pas les fondés de pouvoir, étant donné que l'actionnaire conserve le contrôle sur la façon dont les droits de vote rattachés aux actions sont exercés. Information continue : Lorsqu'il atteint une participation de 10 %, un activiste assume des obligations d'information continue. L'information doit être communiquée dans les situations suivantes : 1) chaque fois que l'activiste acquiert ou cède 2 % ou plus des titres visés; 2) lorsque l'activiste tombe sous le seuil de 10 %; et/ou 3) s'il se produit un changement important dans un fait contenu dans une déclaration déposée précédemment. Investisseurs institutionnels admissibles : Les actionnaires qui sont des « investisseurs institutionnels admissibles », ce qui comprend les fonds de pension, les fonds de couverture et les institutions financières admissibles, peuvent avoir recours au régime de déclaration mensuelle. En ce qui concerne la prise de participation dans le contexte de l'activisme, ce régime exige le dépôt d'une déclaration : 1) dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois au cours duquel le seuil de 10 % est franchi; 2) chaque fois que, après l'atteinte du seuil de 10 %, la participation augmente ou diminue de 2,5 % ou plus par rapport à la dernière déclaration; 3) lorsque la participation diminue à moins de 10 %; et 4) lorsqu'il se produit un changement dans un fait important contenu dans la dernière déclaration. Instruments dérivés : À l'heure actuelle, les swaps ne sont généralement pas pris en compte pour déterminer si les seuils de 10 % (déclaration selon le système d'alerte) ou de 20 % (offre publique d'achat) ont été atteints. Toutefois, ils peuvent l'être si l'activiste a un droit légal de contrôler ou de diriger l'exercice des droits de vote rattachés aux actions ayant fait l'objet d'un swap ou un droit contractuel d'influencer les décisions de vote relatives à ces actions. De plus, les autorités de réglementation ont jugé qu'une communication inadéquate d'information sur les swaps détenus – par exemple dans le contexte d'une offre publique d'achat – constituait un manquement aux lois sur les valeurs mobilières, voire une conduite « abusive ». Une fois que le seuil de 10 % est franchi et qu'une déclaration selon le système d'alerte est requise, cette déclaration doit inclure des renseignements sur les dérivés sur actions de l'émetteur détenus par l'actionnaire.

Opérations d'initiés et communication d'information privilégiée : Opérations d'initiés : Il est interdit de négocier en ayant connaissance d'information non publique importante. Cette information peut comprendre l'information qu'un activiste apprend lors de discussions privées avec une cible. Toutefois, le fait qu'un activiste envisage de faire campagne pour remplacer les administrateurs de la cible ne l'empêche généralement pas d'acquérir des actions de cette société. Communication d'information privilégiée : Il est interdit à une personne ayant des « rapports particuliers » avec un émetteur à capital ouvert de « donner des tuyaux » ou d'informer une autre personne d'une information non publique importante, sauf « dans le cours normal de ses activités ». Dans les lois sur les valeurs mobilières, la définition des personnes qui ont des « rapports particuliers » avec un émetteur à capital ouvert est large. Elle englobe notamment les actionnaires qui détiennent 10 % des droits de vote rattachés aux actions de l'émetteur. Les activistes ayant accès à de l'information non publique importante courent donc un risque accru d'enfreindre, ou d'être accusés d'avoir enfreint, les lois encadrant les opérations d'initiés et la communication d'information privilégiée. C'est pourquoi ils doivent agir avec prudence. Un tribunal des valeurs mobilières s'est récemment penché pour la première fois sur l'exception à l'interdiction de communiquer de l'information privilégiée, soit « dans le cours normal des activités », bien que ce n'était pas dans le contexte de l'activisme. Le tribunal a fourni quatre lignes directrices principales : 1) la norme est objective; 2) l'exception doit être interprétée de façon restrictive; 3) le cours « normal » des activités ne signifie pas le cours « ordinaire » des activités; et 4) il incombe à la personne ayant communiqué l'information de prouver que les critères de l'exception ont été respectés. Le tribunal a également souligné l'importance de déterminer s'il est possible de recourir à l'exception en fonction du moment où l'information non publique importante est communiquée.

Qu'est-ce qui constitue une « sollicitation » de procu - rations? Sous réserve des exemptions pour « sollicitation restreinte » et « diffusion publique » dont il est question ci-après, les lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières interdisent aux activistes et aux émetteurs de solliciter des procurations à moins qu'ils n'aient envoyé une circulaire de sollicitation de procurations à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée. Le terme « sollicitation » est défini de façon générale comme comprenant « la demande de signature ou de nonsignature du formulaire de procuration » et « l'envoi de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration ». Les tribunaux ont statué que la nature, le contexte et l'objet de la communication sont essentiels. Dans une affaire, un activiste avait envoyé aux actionnaires une lettre qui indiquait expressément qu'il ne demandait pas de procurations à ce moment-là. La lettre a tout de même été considérée comme de la sollicitation, car l'activiste y demandait de ne pas signer le formulaire de procuration envoyé par la cible. Dans une autre affaire, une publication par un actionnaire sur un forum public a été considérée comme de la sollicitation incitant les actionnaires à s'abstenir de voter ou de voter contre la liste des administrateurs de la cible. Les tribunaux ont également indiqué que deux ou plusieurs communications (p. ex., des communiqués de presse) considérées ensemble peuvent constituer de la sollicitation. En revanche, si une cible émet des communications défensives en réponse à une campagne d'activisme avant la publication de sa circulaire de sollicitation de procurations, le contexte sera pris en considération, et la cible disposera d'une certaine latitude pour défendre ses administrateurs et expliquer sa position.



3. Tactiques offensives pour les activistes

Souvent qualifiées de « favorables pour les activistes », les lois canadiennes offrent plusieurs possibilités à un dissident qui souhaite obtenir un changement au sein d'une société ouverte.

Propositions d'actionnaires : Le droit canadien des sociétés laisse place à l'activisme actionnarial notamment au moyen des propositions des actionnaires. Plus précisément, un dissident qui détient aussi peu que 1 % des actions a le droit d'inclure dans la circulaire de sollicitation de procurations d'une cible un paragraphe d'au plus 500 mots pour défendre sa cause. Cependant, lorsque la proposition porte sur l'élection d'un ou de plusieurs administrateurs, un minimum de 5 % d'actionnariat est requis. Dans l'un ou l'autre cas, le dissident doit détenir cette participation minimale depuis au moins six mois avant de pouvoir soumettre sa proposition. L'inclusion de la proposition d'un activiste dans la circulaire de la cible ne dispense pas l'activiste de l'obligation d'envoyer sa propre circulaire s'il cherche à solliciter des procurations. Un tribunal a tranché contre un actionnaire qui avait tenté de se servir de la proposition d'un autre actionnaire pour destituer un administrateur lors d'une assemblée générale ultérieure. Le tribunal a conclu qu'une demande distincte était nécessaire.

