Possibilités et risques que présente l'intelligence artificielle (IA) : série Perspectives sur l'IA du groupe IA de McCarthy Tétrault

L'intelligence artificielle (IA) transforme le paysage du commerce mondial et devient un impératif stratégique pour les clients, quel que soit leur secteur d'activité. Les innovations et les nouvelles technologies liées à l'IA apparaissent à une cadence effrénée, et les entreprises développent et déploient de plus en plus de solutions d'IA et peaufinent leurs applications existantes. Ces opportunités s'accompagnent de risques juridiques implicites dont il faut tenir compte lorsque l'on intègre l'IA dans ses activités quotidiennes. La série Perspectives sur l'intelligence artificielle de McCarthy Tétrault, qui comprend des analyses de notre groupe multidisciplinaire sur l'IA, vous fournit des informations précieuses sur les importantes tendances de l'IA, son rôle dans le remodelage de l'industrie canadienne – des soins de santé à l'immobilier, en passant par les banques – et l'incidence que cela pourrait avoir sur votre entreprise, afin que vous puissiez garder une longueur d'avance.

Cette série vous fournira les informations dont vous avez besoin pour saisir efficacement les occasions et faire face aux défis d'ordre juridique liés à l'IA. Quels sont les risques et les éléments clés à considérer lors de l'utilisation de l'IA pour informer les décisions prises en matière d'emploi? Comment les institutions financières peuvent-elles déployer l'IA le plus efficacement possible dans un contexte réglementaire en constante évolution? L'IA pourrait‑elle entraîner pour vous des poursuites judiciaires? Avez‑vous tenu compte de tous les risques et défis liés à la protection de la vie privée en ce qui concerne l'IA?

Cette série répondra à ces questions et à bien d'autres. Nous mettrons régulièrement cette page à jour avec du nouveau contenu, alors n'oubliez pas de l'ajouter à vos favoris.

Le groupe IA de McCarthy Tétrault possède une vaste expérience régionale et nationale en matière de protection de la vie privée, de technologie, de protection des données et de cybersécurité, ainsi que des antécédents en matière de conseil dans des secteurs clés sur des questions critiques dans des domaines juridiques émergents et complexes. Notre équipe peut vous aider à mieux vous y retrouver dans le paysage de la vie privée et des données afin que vous puissiez tirer parti de la valeur des données, développer des pratiques d'utilisation responsable de l'IA, protéger les actifs de votre organisation et renforcer la confiance numérique des clients et des consommateurs.

