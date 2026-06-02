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2 June 2026

Santé Canada publie ses rapports trimestriels sur le rendement de la Direction des instruments médicaux pour les deuxième et troisième trimestres de 2025-2026

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Santé Canada a publié ses rapports trimestriels pour les deuxième et troisième trimestres de 2025-2026, présentant des données détaillées sur les délais de traitement des demandes d'autorisation de mise en marché d'instruments médicaux.
Canada Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
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En janvier et en février 2026, Santé Canada a publié ses rapports trimestriels pour le deuxième trimestre de 2025-2026 (de juillet à septembre 2025) et pour le troisième trimestre de 2025-2026 (d’octobre à décembre 2025).

Ces rapports présentent des données sur les délais de traitement des demandes d’autorisation de mise en marché d’instruments médicaux par rapport aux normes de service. Pour chaque classe d’instruments médicaux, les rapports indiquent le nombre de demandes reçues, le nombre d’autorisations délivrées et le pourcentage de décisions rendues dans les délais fixés.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Sciences De La Vie - Réglementation et conformité.

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