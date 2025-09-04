ARTICLE
4 September 2025

Evento debate impactos da não cumulatividade plena na Reforma Tributária (Video)

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
Encontro sobre a Reforma Tributária com sócios do KLA e clientes analisou os fundamentos constitucionais e os desafios de implementação da CBS e do IBS, que passarão a valer até 2033
Brazil Tax
Koury Lopes Advogados

Encontro sobre a Reforma Tributária com sócios do KLA e clientes analisou os fundamentos constitucionais e os desafios de implementação da CBS e do IBS, que passarão a valer até 2033

O KLA promoveu, no dia 26 de agosto, o quinto encontro da série sobre Reforma Tributária, dedicado ao tema da "Não Cumulatividade Plena – Regras para apropriação dos créditos da CBS e do IBS". O evento reuniu clientes e parceiros para discutir os fundamentos constitucionais e os desafios de implementação da CBS e do IBS, tributos que substituirão o PIS, a Cofins, o ICMS e o ISS até 2033.

Entre os assuntos tratados, destacou-se a apropriação de créditos, que será feita de forma segregada para cada tributo, vedada a compensação cruzada entre IBS e CBS. Também foram abordadas as modalidades de extinção do pagamento, como o split payment, o recolhimento pelo adquirente e a atribuição de responsabilidade a terceiros, além da exigência de documentação fiscal idônea para a validação dos créditos.

O encontro discutiu ainda as hipóteses em que não será possível a apropriação de créditos, como bens e serviços de uso ou consumo pessoal, hotelaria, bares e restaurantes, parques e atividades de SAF. Outro ponto relevante foi a análise dos prazos e condições para ressarcimento de saldos credores, bem como a anulação de créditos em operações imunes e isentas.

A equipe de Direito Tributário do KLA ressaltou que a implementação da não cumulatividade plena traz ganhos de transparência, mas também demanda atenção a aspectos operacionais, como o fluxo de caixa das empresas e a comprovação eletrônica das operações.

Foram discutidas questões jurídicas passíveis de questionamento, como a exigência de extinção prévia pelo fornecedor para apropriação do crédito e os limites de compensação em cinco anos.

Clique aqui para conferir o material completo do encontro.

Desde abril, os tributaristas do KLA realizaram outros quatro eventos sobre a Reforma Tributária. Confira abaixo os e-books gerados nos encontros.

  • 18/3 – Reforma Tributária: o que será tema em 2025 – e-book do evento
  • 30/4 – Teses Judiciais da Reforma Tributária – sem e-book
  • 27/5 – IBS e CBS: Apropriação de créditos e Split Payment – e-book do evento
  • 25/6 – Compensação de Créditos na Transição para o IBS e a CBS – e-book do evento
  • 26/8 – Não Cumulatividade Plena – e-book do evento

Até novembro, os eventos mensais ocorrerão de forma presencial no escritório do KLA em São Paulo (Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 18º andar), sempre a partir das 8h30 com café da manhã.

Em breve, será divulgada a próxima data para discutir a Reforma Tributária.

Outros eventos do Direito Tributário

O time Tributário também realiza, mensalmente, encontros com clientes e parceiros para discutir as regras de Preços de Transferência e Pilar 2. Confira abaixo os eventos passados com seus e-books e os próximos eventos de transfer pricing:

  • 16/4 – Transfer Pricing na América Latina – e-book
  • 10/6 – Benchmarking e segmentação de dados de importações/exportações – e-book
  • 5/8 – Pilar 2: Controles de IR diferido e atributos pré-GloBE – e-book
  • 12/8 – Benchmarking de Operações Financeiras – e-book
  • 16/9– Pilar 2 – Adicional da CSLL: Preparação e validação de dados para a GIR
  • 14/10– Boas práticas de defense file para preços de transferência
  • 11/11– Implementação prática de APA/MAP e ajustes compensatórios/correspondentes

Para se inscrever nos próximos eventos,clique aquipara enviar um e-mail com seu nome completo, empresa, e-mail corporativo e as datas em que deseja participar.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More