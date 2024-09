Desafios regulatórios da IA no open finance e nas bets são tema de artigo ao JOTA

O advogado de Mercado de Capitais Augusto Simões teve artigo publicado no portal de notícias JOTA, no qual explora as interconexões entre Inteligência Artificial (IA), open finance e bets.

Augusto Simões destaca que o futuro do open finance, open capital markets e open insurance está fortemente vinculado às inovações em IA, mas alerta que o avanço dessa tecnologia pode enfrentar desafios regulatórios, como a cartelização de algoritmos por grandes instituições.

O artigo ressalta a importância de encontrar um equilíbrio entre o avanço tecnológico e a proteção dos consumidores. Simões cita autoridades como o diretor do Banco Central, Antônio Marcos Guimarães, que enfatizou a necessidade de uma regulação robusta para a IA, garantindo a transparência e a "auditabilidade" dos sistemas.

Além disso, o texto explica que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recentemente publicou novas normas para assegurar que as operações no mercado financeiro, incluindo o open capital markets, sejam realizadas com segurança e transparência. Essas instituições reguladoras têm trabalhado para criar um ambiente que incentiva a inovação, mas que também impõe regras claras para evitar riscos, como práticas anticoncorrenciais ou manipulação de algoritmos, que poderiam prejudicar o mercado e os consumidores.

Por fim, Augusto Simões também aborda o impacto da IA na indústria de apostas, onde algoritmos sofisticados estão transformando as estratégias dos apostadores. No entanto, ele alerta para os riscos de manipulação e destaca a necessidade de uma regulação eficiente para coibir práticas desleais.

