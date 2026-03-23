MTE lança Manual sobre riscos psicossociais e reforça exigências da NR-1

Novo material orienta empresas na gestão de riscos ocupacionais, com destaque para riscos psicossociais, passa a ser obrigatório em 26 de maio de 2026...

Article Insights

Koury Lopes Advogados are most popular: within Strategy, Transport and Accounting and Audit topic(s)

Novo material orienta empresas na gestão de riscos ocupacionais, com destaque para riscos psicossociais, passa a ser obrigatório em 26 de maio de 2026

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) lançou o Manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR-1, com o objetivo de orientar na implementação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) – sistema que reúne medidas para identificação, avaliação e controle de riscos no ambiente de trabalho.

O material apresenta diretrizes técnicas e interpretativas para a correta aplicação do Capítulo 1.5 da NR-1, conforme redação dada pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024, com início de vigência em 26 de maio de 2026.

Entre os principais destaques, o manual evidencia a inclusão expressa dos riscos psicossociais no escopo do GRO, considerada uma das inovações mais relevantes da atualização normativa. Nesse sentido, recomenda que a implementação seja conduzida de forma multidisciplinar, contemplando, por exemplo, a observação direta das condições de trabalho, a aplicação de pesquisas padronizadas e a realização de workshops e oficinas, entre outras iniciativas.

Nesse contexto, o GRO passa a exigir das empresas uma abordagem estruturada e contínua para identificação de perigos, avaliação e controle de riscos, incluindo aqueles relacionados à saúde mental dos trabalhadores. O gerenciamento deve seguir as mesmas etapas aplicáveis aos demais riscos ocupacionais – identificação, avaliação, classificação e implementação de medidas de prevenção – que devem ser incorporadas ao Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR).

Clique aqui para acessar o manual completo.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.