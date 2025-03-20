Казахстан запускает пилотный проект по ускоренному оформлению ИИН для иностранцев

В Казахстане рассматривается пилотный проект, направленный на упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев и лиц без гражданства. В рамках проекта предполагается, что загранучреждения Казахстана и Министерство иностранных дел (МИД) будут принимать заявления и выдавать ИИН различным категориям иностранных граждан, что значительно сократит сроки и упростит процесс оформления.
Новая система будет распространяться на инвесторов, экспортеров, супругов граждан Казахстана, иностранных наследников, участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, а также на лиц с инвалидностью и граждан старше 65 лет. Кроме того, сотрудники дипломатических представительств смогут получать ИИН через МИД Казахстана.
Как будет работать система?
Заявитель
должен
будет
обратиться
в
консульство
Казахстана
или МИД
лично,
предоставив
заявление,
копию
удостоверяющего
документа
(паспорт) и
дополнительные
документы,
подтверждающие
его статус.
Например,
для
инвесторов
предусмотрены
такие
документы,
как
инвестиционный
контракт
или
рекомендации
государственных
органов,
для
супругов
граждан РК
–
свидетельство
о браке, а
для
наследников
–
завещание
или
свидетельство
о смерти
родственника.
Вся процедура оформления займет 1 (один) рабочий день (не считая дня подачи заявления). Документы на иностранном языке должны быть нотариально переведены, а документы, выданные за границей, подлежат легализации или апостилированию, если не предусмотрены международные соглашения (Минская и Кишиневская конвенции).
После подачи заявления консул или уполномоченный сотрудник проверит документы и внесет данные в систему ЦОН. МВД Казахстана обработает запрос и сформирует ИИН, после чего информация будет передана обратно в консульство, где заявитель сможет получить регистрационное свидетельство с присвоенным номером.
Возможные причины отказа
Проект предусматривает несколько оснований для отказа в выдаче ИИН. Среди них – предоставление недостоверных или несоответствующих документов, отсутствие необходимых подтверждающих бумаг, а также выявление ранее зарегистрированного ИИН. В случае отказа заявитель получит официальное уведомление.
Пилотный проект находится на стадии рассмотрения. После его утверждения и внесения возможных изменений будет объявлена официальная дата запуска. Ожидается, что эта инициатива не только ускорит процесс получения ИИН, но и упростит административные процедуры для иностранных граждан, инвесторов и квалифицированных специалистов, работающих в Казахстане.
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