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20 March 2025

Казахстан запускает пилотный проект по ускоренному оформлению ИИН для иностранцев

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Unicase Law Firm

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Unicase is a leading law firm in Central Asia, operating both in the region and globally, including Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. Unicase boasts one of the most expert teams, renowned for its capabilities in regulation and legislative development, which, combined with extensive transaction experience, enables the firm to win major development projects and remain a preferred adviser on corporate law, M&A transactions, dispute resolution, and legislation. Partners and senior lawyers at Unicase have spent a significant part of their professional careers working with leading international operators, which allows them to understand the expectations of both foreign and local clients regarding the format and content of legal consultations, making Unicase a competitive firm.
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В Казахстане рассматривается пилотный проект...
Kazakhstan Immigration
Artem Timoshenko and Daniil Ivanilov

В Казахстане рассматривается пилотный проект, направленный на упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев и лиц без гражданства. В рамках проекта предполагается, что загранучреждения Казахстана и Министерство иностранных дел (МИД) будут принимать заявления и выдавать ИИН различным категориям иностранных граждан, что значительно сократит сроки и упростит процесс оформления.

Новая система будет распространяться на инвесторов, экспортеров, супругов граждан Казахстана, иностранных наследников, участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, а также на лиц с инвалидностью и граждан старше 65 лет. Кроме того, сотрудники дипломатических представительств смогут получать ИИН через МИД Казахстана.

Как будет работать система?

Заявитель должен будет обратиться в консульство Казахстана или МИД лично, предоставив заявление, копию удостоверяющего документа (паспорт) и дополнительные документы, подтверждающие его статус. Например, для инвесторов предусмотрены такие документы, как инвестиционный контракт или рекомендации государственных органов, для супругов граждан РК – свидетельство о браке, а для наследников – завещание или свидетельство о смерти родственника.
Вся процедура оформления займет 1 (один) рабочий день (не считая дня подачи заявления). Документы на иностранном языке должны быть нотариально переведены, а документы, выданные за границей, подлежат легализации или апостилированию, если не предусмотрены международные соглашения (Минская и Кишиневская конвенции).

После подачи заявления консул или уполномоченный сотрудник проверит документы и внесет данные в систему ЦОН. МВД Казахстана обработает запрос и сформирует ИИН, после чего информация будет передана обратно в консульство, где заявитель сможет получить регистрационное свидетельство с присвоенным номером.

Возможные причины отказа

Проект предусматривает несколько оснований для отказа в выдаче ИИН. Среди них – предоставление недостоверных или несоответствующих документов, отсутствие необходимых подтверждающих бумаг, а также выявление ранее зарегистрированного ИИН. В случае отказа заявитель получит официальное уведомление.

Пилотный проект находится на стадии рассмотрения. После его утверждения и внесения возможных изменений будет объявлена официальная дата запуска. Ожидается, что эта инициатива не только ускорит процесс получения ИИН, но и упростит административные процедуры для иностранных граждан, инвесторов и квалифицированных специалистов, работающих в Казахстане.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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