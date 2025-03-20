Казахстан запускает пилотный проект по ускоренному оформлению ИИН для иностранцев

В Казахстане рассматривается пилотный проект, направленный на упрощение процедуры получения индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев и лиц без гражданства. В рамках проекта предполагается, что загранучреждения Казахстана и Министерство иностранных дел (МИД) будут принимать заявления и выдавать ИИН различным категориям иностранных граждан, что значительно сократит сроки и упростит процесс оформления.

Новая система будет распространяться на инвесторов, экспортеров, супругов граждан Казахстана, иностранных наследников, участников программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa, а также на лиц с инвалидностью и граждан старше 65 лет. Кроме того, сотрудники дипломатических представительств смогут получать ИИН через МИД Казахстана.

Как будет работать система?

Заявитель должен будет обратиться в консульство Казахстана или МИД лично, предоставив заявление, копию удостоверяющего документа (паспорт) и дополнительные документы, подтверждающие его статус. Например, для инвесторов предусмотрены такие документы, как инвестиционный контракт или рекомендации государственных органов, для супругов граждан РК – свидетельство о браке, а для наследников – завещание или свидетельство о смерти родственника.

Вся процедура оформления займет 1 (один) рабочий день (не считая дня подачи заявления). Документы на иностранном языке должны быть нотариально переведены, а документы, выданные за границей, подлежат легализации или апостилированию, если не предусмотрены международные соглашения (Минская и Кишиневская конвенции).

После подачи заявления консул или уполномоченный сотрудник проверит документы и внесет данные в систему ЦОН. МВД Казахстана обработает запрос и сформирует ИИН, после чего информация будет передана обратно в консульство, где заявитель сможет получить регистрационное свидетельство с присвоенным номером.

Возможные причины отказа

Проект предусматривает несколько оснований для отказа в выдаче ИИН. Среди них – предоставление недостоверных или несоответствующих документов, отсутствие необходимых подтверждающих бумаг, а также выявление ранее зарегистрированного ИИН. В случае отказа заявитель получит официальное уведомление.

Пилотный проект находится на стадии рассмотрения. После его утверждения и внесения возможных изменений будет объявлена официальная дата запуска. Ожидается, что эта инициатива не только ускорит процесс получения ИИН, но и упростит административные процедуры для иностранных граждан, инвесторов и квалифицированных специалистов, работающих в Казахстане.

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