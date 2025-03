CONVINUS Global Mobility Alert - Week 9.2025

Since July 2023, eligible foreign nationals have been able to obtain a visa under the "Digital Nomad" program, which allows them to stay in the Czech Republic while either teleworking for their employer in their home country or working as self-employed freelancers.

CONVINUS is since 2002 the leading specialist in the field of cross-border employment, international employee assignments, and is the only global mobility provider in Switzerland with a comprehensive range of services. Benefit from our unique combination of professionalism and expert know-how as well as the high level of commitment and involvement for clients.

Czech Republic: Expansion of the Digital Nomad program to include additional eligible nationalities

Since July 2023, eligible foreign nationals have been able to obtain a visa under the "Digital Nomad" program, which allows them to stay in the Czech Republic while either teleworking for their employer in their home country or working as self-employed freelancers.

This program was previously only open to nationals from Australia, Canada, Japan, New Zealand, South Korea, Taiwan, the United Kingdom and the United States.

Applicants must have either three years of experience in the field of information technology or a degree in science, technology, engineering or mathematics or a higher degree.

Now, at the end of February 2025, the digital nomad visa has been extended to applicants from Brazil, Israel, Mexico and Singapore. In addition, marketing specialists who are nationals of all eligible countries can now also apply for the visa.

Tschechische Rebublik: Erweiterung des Digital Nomad Programms um weitere berechtigte Nationalitäten

Bereits seit dem Juli 2023 können berechtigte ausländische Staatsangehörige ein Visum im Rahmen des Programms Digitaler Nomade" erhalten, das diesen den Aufenthalt in der Tschechischen Republik ermöglicht, während sie entweder für ihren Arbeitgeber in ihrem Heimatland Telearbeit leisten oder als selbständige Freiberufler arbeiten.

Dieses Programm stand bisher nur Staatsangehörigen aus Australien, Kanada, Japan, Neuseeland, Südkorea, Taiwan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten offen.

Die Bewerber müssen entweder drei Jahre Erfahrung im Bereich der Informationstechnologie oder einen Abschluss in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen oder Mathematik oder einen höheren Abschluss vorweisen.

Jetzt Ende Februar 2025 wurde das Visum für digitale Nomaden auf Antragsteller aus Brasilien, Israel, Mexiko und Singapur ausgeweitet. Darüber hinaus können nun auch Marketingspezialisten mit Staatsan- gehörigkeit aller berechtigter Staaten dieses Visum beantragen.

Hong Kong: Expansion of the "talent list" for applying for work visas in shortage occupations

The immigration authorities in Hong Kong have announced the latest update of the so-called "talent list".

The key points are:

The new talent list will come into effect on March 1, 2025, and will cover 60 occupations where there is a local shortage of skilled workers. Eligible foreign nationals working in these 60 occupations (including nine newly added occupations such as financial services, innovation and technology, legal and dispute resolution services, aviation and shipping) will then be able to apply for the following schemes:

Quality Migrant Admission Scheme (QMAS)

General Employment Policy (GEP)

Admission Scheme for Mainland Talents and Professionals (ASMTP)

The full list can be found here.

Additional information:

The Hong Kong government originally created the talent list in 2018 and expanded it in 2021 and 2023 to attract quality talent and recruit additional skilled workers. Officials explained that the process to fill vacancies within the talent list will be faster for employers as they will not have to provide evidence of their difficulties in local recruitment when applying under the GEP and ASMTP. As we have also previously reported here, the Hong Kong government also improved the Top Talent Pass Scheme and QMAS last year to simplify the process and make it more efficient.

Hongkong: Erweiterung der "Talentliste" für die Beantragung von Arbeitsvisa in Mangelberufen

Die Einwanderungsbehörden in Hongkong haben die jüngste Aktualisierung der sogenannten "Talentliste" bekannt gegeben.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Die neue Talentliste wird am 1. März 2025 in Kraft treten und 60 Berufe umfassen, in denen ein lokaler Mangel an Fachkräften besteht. Berechtigte aus- ländische Staatsangehörige, die in diesen 60 Berufen arbeiten (darunter neun neu hinzugekommene Berufe wie Finanzdienstleistungen, Innovation und Techno- logie, Rechts- und Streitbeilegungsdienste, Luftfahrt und Schifffahrt) können sich dann für die folgende Programme bewerben:

Quality Migrant Admission Scheme (QMAS)

Allgemeine Beschäftigungspolitik (GEP)

Zulassungsregelung für Talente und Fachkräfte vom Festland (ASMTP)

Die vollständige Liste hierzu finden Sie hier.

Zusätzliche Informationen:

Die Regierung von Hongkong hat die Talentliste ursprünglich im Jahr 2018 erstmalig erstellt und diese dann in den Jahren 2021 und 2023 erweitert, um hochwertige Talente anzuziehen und zusätzliche Fachkräfte zu rekrutieren.

Die Behörden erklärten, dass das Verfahren zur Besetzung freier Stellen innerhalb der Talentliste für Arbeitgeber schneller sein wird, da sie bei Anträgen im Rahmen des GEP und des ASMTP keine Nachweise für ihre Schwierigkeiten bei der lokalen Rekrutierung erbringen müssen. Wie wir ebenfalls an dieser Stelle bereits berichtet haben, hat die Regierung von Hongkong im vergangenen Jahr auch das Top Talent Pass Scheme und das QMAS verbessert, um den Prozess zu vereinfachen und effizienter zu gestalten.

New Zealand: Publication of further important changes to the work visa for accredited employers

The New Zealand Government has announced further details of the reforms to the work visa program for accredited employers announced last December.

These changes include removing the median wage requirement, reducing the pre-existing work experience requirement, changing the employer's obligation to the Department for Social Development and extending the visa duration and raising the income threshold for dependent child support.

These reforms are designed to make it easier for skilled and semi-skilled workers to obtain work visas and stay in New Zealand for longer. However, those wishing to bring dependent children to New Zealand may face new financial challenges due to the higher income limits.

Neuseeland: Veröffentlichung von weiteren, wichtigen Änderungen zum Arbeitsvisum für akkreditierte Arbeitgeber

Die neuseeländische Regierung hat weitere Einzel- heiten zu den im vergangenen Dezember angekündigt- en Reformen des Programms für Arbeitsvisa für akkreditierte Arbeitgeber bekannt gegeben.

Bei diesen Änderungen handelt es sich unter anderem um die Abschaffung der Anforderung des Median- lohns, die Verringerung der Anforderung an die bereits vorhandene Berufserfahrung, die Änderung der Verpflichtung des Arbeitgebers gegenüber dem Ministerium für soziale Entwicklung und die Verlängerung der Visumdauer sowie die Anhebung der Einkommensgrenze für die Unterstützung unterhalts- berechtigter Kinder.

Diese Reformen sollen es qualifizierten und ange- lernten Arbeitskräften erleichtern, Arbeitsvisa zu erhalten und länger in Neuseeland zu bleiben. Aber diejenigen, die unterhaltsberechtigte Kinder mit nach Neuseeland bringen möchten, könnten jedoch aufgrund der höheren Einkommensgrenzen vor neuen finanziellen Herausforderungen stehen.

Remote Working – Self-Employed EFTA Citizen

Case: Freya Lund – Self-Employed HR Consultant from Norway

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

Freya Lund is a self-employed HR consultant from Bergen, Norway. With over ten years of experience in human resource management, she specializes in talent acquisition, organizational development, and employer branding. She works remotely for several international companies, including a leading Swiss consulting firm based in Zurich.

As her main client in Switzerland regularly organizes in-person workshops and strategy meetings, Freya travels to Switzerland approximately every two months. During these visits, she spends several days in Zurich to participate in key meetings and provide direct consulting services to her clients. However, the majority of her work is conducted from Norway, supported by virtual meetings and digital collaboration tools. Thanks to her expertise and flexibility, Freya can offer her services worldwide without being tied to a fixed location. Her business is registered as a sole proprietorship in Norway.

Immigration and tax aspects of her activity

1. Immigration Regulations

As a Norwegian citizen, Freya is part of the EFTA (European Free Trade Association), which has a free movement agreement with Switzerland. The requirements for a residence and work permit depend on the frequency and duration of her activities in Switzerland:

Short stays of up to 90 days per year

If Freya works in Switzerland for a maximum of 90 days per calendar year, she does not need a work permit. However, she must register her activities with the Swiss authorities via the notification procedure for service providers. This registration is done through her own business.

Activities exceeding 90 days per year

If Freya exceeds 90 working days per year in Switzerland, she must apply for a work permit. The appropriate solution would be a 120-day permit as a service provider, which is based on a contract with the Swiss company. A prerequisite for this permit is a verifiable, long-term contract (at least 12 months) with a Swiss company. This permit allows her to maintain her residence in Norway.

Permanent stay in Switzerland

If Freya wants to live and work permanently in Switzerland, she would need to apply for a residence permit and register for Swiss social security and residency.



2. Tax and social security situation

Freya is subject to taxation in Norway, as she resides there and her business is registered in Norway. However, there are tax aspects to consider when she regularly works in Switzerland:

Income tax

Since Freya does not maintain a permanent establishment for her business in Switzerland and only occasionally travels there for meetings, she does not establish a taxable business presence in Switzerland. The double taxation agreement (DTA) between Norway and Switzerland assigns the taxation rights for her self-employed income to Norway. This would change if she were to establish a permanent business presence in Switzerland.

Social security

As a self-employed person residing in Norway, Freya pays her social security contributions in Norway. Based on the EFTA agreement, she can be exempted from Swiss social security obligations and remain under the Norwegian social security system. She must apply for the A1 certificate in Norway, which confirms her social security coverage in Norway.



3. Conclusion

As long as Freya does not establish a permanent business presence in Switzerland, she remains taxable in Norway.

Her stays in Switzerland must be registered via the online notification procedure.

If she exceeds 90 working days per year in Switzerland, she requires a work permit.

Remote Working – Selbstständige EFTA- Staatsbürgerin

Sachverhalt Freya Lund – Selbstständige HR-Beraterin aus Norwegen

BRIZIDA ALANI, CONVINUS

Freya Lund ist eine selbstständige HR-Beraterin aus Bergen, Norwegen. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Personalmanagement hat sie sich auf Talentakquise, Organisationsentwicklung und Employer Branding spezialisiert. Sie arbeitet remote für mehrere internationale Unternehmen, darunter eine führende Schweizer Beratungsfirma mit Sitz in Zürich.

Da ihr Hauptkunde in der Schweiz regelmässig persönliche Workshops und Strategiemeetings organisiert, reist Freya etwa alle zwei Monate in die Schweiz. Während dieser Besuche verbringt sie mehrere Tage in Zürich, um an wichtigen Sitzungen teilzunehmen und ihre Kunden direkt zu beraten. Den Grossteil ihrer Arbeit erledigt sie jedoch von Norwegen aus, unterstützt durch virtuelle Meetings und digitale Kollaborationstools. Dank ihrer Fachkompetenz und Flexibilität kann Freya ihre Dienstleistungen weltweit anbieten, ohne an einen festen Standort gebunden zu sein. Ihr Unternehmen ist in Norwegen als Einzelunternehmen registriert.

Bewilligungs- und steuerrechtliche Aspekte ihrer Tätigkeit

1. Bewilligungsrechtliche Situation

Als norwegische Staatsbürgerin gehört Freya zum EFTA-Raum (Europäische Freihandelsassoziation), der mit der Schweiz ein Abkommen zur Personenfreizügigkeit unterhält. Die Erfordernisse einer Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung hängen von der Häufigkeit und Dauer ihrer Tätigkeit in der Schweiz ab:

Kurzaufenthalte bis zu 90 Tage pro Jahr

Arbeitet Freya maximal 90 Tage pro Kalenderjahr in der Schweiz, benötigt sie keine Arbeitsbewilligung. Sie muss ihre Einsätze jedoch über das Meldeverfahren für Dienstleistungserbringer bei den Schweizer Behörden registrieren. Diese Meldung erfolgt über ihr eigenes Unternehmen.

Tätigkeiten über 90 Tage hinaus

Überschreitet Freya 90 Arbeitstage pro Jahr in der Schweiz, muss sie eine Arbeitsbewilligung beantragen. Die geeignete Lösung wäre eine 120-Tage-Bewilligung als Dienstleistungserbringerin, die auf einem Auftrag mit der Schweizer Firma basiert. Voraussetzung dafür ist ein nachweisbarer, längerfristiger Auftrag (mindestens 12 Monate) mit einem Schweizer Unternehmen. Diese Bewilligung erlaubt es ihr, weiterhin ihren Wohnsitz in Norwegen zu behalten.

Dauerhafter Aufenthalt in der Schweiz

Falls Freya dauerhaft in der Schweiz leben und arbeiten möchte, müsste sie eine Aufenthaltsbewilligung beantragen und sich sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch wohnsitzmässig ummelden.



2. Steuerrechtliche und Sozialversicherungsrechtliche Situation

Freya ist in Norwegen steuerpflichtig, da sie dort lebt und ihr Unternehmen registriert ist. Dennoch gibt es steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, wenn sie regelmässig in der Schweiz tätig ist:

Einkommenssteuer

Da Freya keine feste Niederlassung ihrer Gesellschaft in der Schweiz unterhält und nur gelegentlich für Meetings in die Schweiz einreist, begründet sie keine steuerliche Betriebsstätte ihrer norwegischen Gesellschaft. Das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Norwegen und der Schweiz weist das Besteuerungsrecht ihrer selbständigen Erwerbseinkünfte Norwegen zu. Dies würde sich ändern sofern sie in der Schweiz eine Betriebsstätte begründen würde.

Sozialversicherung

Als in Norwegen ansässige Selbstständige zahlt Freya ihre Sozialversicherungsbeiträge in Norwegen. Basierend auf dem EFTA-Übereinkommen kann sie von der Schweizer Sozialverischerungs- pflicht befreit werden und verbleibt im norwegischen Sozialversicherungssystem unterstellt. Sie muss das A1 Formular in Norwegen beantragen, welches die Sozialversicherungs- unterstellung in Norwegen bestätigt.



3. Fazit

Solange Freya keine Betriebsstätte in der Schweiz begründet, bleibt sie in Norwegen steuerpflichtig.

Ihre Aufenthalte müssen über das Online-Meldeverfahren angemeldet werden.

Überschreitet sie 90 Arbeitstage pro Jahr, benötigt sie eine Arbeitsbewilligung.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.