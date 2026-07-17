¿Puede USCIS Denegar el Ajuste de Estatus Incluso Si Usted es Elegible?

Introducción

La respuesta corta es Sí: USCIS aún puede denegar un ajuste de estatus incluso si cumple con todos los requisitos técnicos. Y eso es un gran cambio en la forma en que USCIS está manejando las solicitudes a partir de 2026.

Durante años, muchas personas han asumido que si tenían una petición de inmigración aprobada, estaban en buen estado y no tenían esqueletos en el armario, una tarjeta verde era prácticamente un hecho a través del proceso de ajuste de estatus. Y en la mayoría de los casos, esa suposición era más o menos correcta. Pero ya no.

El nuevo Memorando de Política de USCIS - PM-602-0199 - cambió ese guion de la noche a la mañana. De repente, USCIS está tratando el ajuste de estatus como un favor especial, en lugar del proceso directo que todos pensábamos que era. Incluso se refieren a él como una "forma extraordinaria de alivio y gracia administrativa".

Como expertos en inmigración, creemos que este cambio de política es algo a lo que debe prestar mucha atención. Aunque la ley real no ha cambiado ni un ápice, la forma en que los oficiales de USCIS están usando su discreción sí lo ha hecho. Así que si está considerando solicitar un ajuste de estatus, tenga cuidado: su solicitud debe ser mucho más sólida que nunca.

Lo que sigue es una guía detallada para ayudarle a entender qué significa este cambio de política para usted, a quién es más probable que afecte y qué puede hacer para mantenerse a la vanguardia.

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¿Qué es el Ajuste de Estatus?

Nos preguntan esto todo el tiempo: ¿Qué es el ajuste de estatus?

En pocas palabras, el ajuste de estatus permite a las personas elegibles solicitar una tarjeta verde permanente sin salir de los EE. UU. En lugar de ir a una entrevista de visa de inmigrante en un consulado estadounidense en otro país, puede hacer todo el proceso aquí mismo en los Estados Unidos.

La mayoría de los solicitantes de ajuste de estatus comienzan presentando los formularios relevantes. El principal es la Solicitud I-485 para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus. Y hay varias formas en que podría calificar:

A través de su empleador

A través de un miembro de la familia

Como solicitante de asilo o refugiado

Bajo ciertos programas humanitarios

O cualquier otra vía de inmigración que esté actualmente abierta

El punto clave aquí es que, cuando se trata de ajuste de estatus, los oficiales de USCIS ahora tienen aún más flexibilidad para decidir si aprueban su solicitud. Por lo tanto, si cumple con los requisitos de elegibilidad en papel, también deberá demostrar por qué merece un resultado favorable.

Como abogados de ajuste de estatus, ahora estamos ayudando a nuestros clientes a estar mejor preparados con evidencia de apoyo que resalte su historial positivo de inmigración, su historial laboral, lazos familiares y contribuciones a los EE. UU.

¿Por Qué USCIS Cambió Su Política en 2026?

La nueva política, reflejada en el memorando de política de 2026, es un cambio significativo.

Lo que USCIS ha hecho no es realmente cambiar la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Solo cambió la forma en que abordan las decisiones discrecionales. Así que ahora, antes de aprobar una solicitud de ajuste de estatus, los oficiales sopesarán tanto los factores positivos como los negativos.

Por ejemplo, podrían estar mirando cosas como:

Su historial de inmigración: ¿algún error pasado?

Qué tan bien ha seguido las reglas en visas anteriores

Lazos con familiares y amigos en los EE. UU.

Su historial laboral

Los beneficios económicos que aporta al país

Si su solicitud muestra honestidad e integridad

Y otros factores relevantes

Y aquí está la cosa: solo tener un historial limpio no es suficiente por sí solo. Necesitan buenas razones para aprobar su solicitud, y eso significa que su solicitud debe ser aún más convincente.

Como efecto secundario de este cambio, USCIS también se está volviendo más propenso a enviar casos a consulados estadounidenses para la aprobación de visas. Y para las personas que ingresaron a los EE. UU. con una visa temporal, pueden esperar un escrutinio aún más cercano.

Presentación de una Solicitud de Ajuste de Estatus

Preparar una solicitud de ajuste de estatus ahora es un proceso mucho más complejo y exigente.

Lo que esto significa es que su solicitud debe pintar un cuadro completo y coherente de su vida e historial de inmigración. En resumen, necesita contar una historia que tenga sentido.

Primero, examine detenidamente su historial de inmigración. No importa cuán pequeñas sean, las inconsistencias ahora pueden verse como un problema importante.

En segundo lugar, la documentación de apoyo ahora es más importante que nunca. Piense en cosas como registros de empleo, declaraciones de impuestos, participación comunitaria, relaciones familiares. Cuanto más pueda proporcionar, más fuerte será su solicitud.

En tercer lugar, tenga su historia lista en caso de que USCIS tenga alguna pregunta, ¡y puede estar seguro de que las tendrán!

Para los solicitantes basados en empleo, mantener una visa H-1B o L-1 válida sigue siendo una ventaja, pero tener una visa válida por sí sola ya no garantiza la aprobación.

Si ingresó a los EE. UU. con una visa F-1, B-1/B-2 o J-1, puede esperar un escrutinio adicional. USCIS verificará si tenía la intención de inmigrar cuando ingresó por primera vez.

Como abogados de inmigración, creemos que es más inteligente construir un caso sólido antes de presentar la solicitud, en lugar de tratar de corregir errores o inconsistencias después de una Solicitud de Evidencia (RFE).

Tomarse el tiempo para hacer esto correctamente a menudo marca la diferencia entre un proceso de solicitud fluido y sin problemas, y retrasos y complicaciones innecesarias más adelante.

Tiempo de Procesamiento del Ajuste de Estatus

Otra pregunta que nos hacen todo el tiempo es: ¿cuánto tiempo toma un ajuste de estatus?

Lamentablemente, la respuesta no es sencilla.

Hay una variedad de factores que pueden influir en cuánto tiempo puede tomar un caso de ajuste de estatus I-485, como el tipo de categoría de visa, la carga de trabajo de USCIS, verificaciones de antecedentes y seguridad, requisitos de entrevistas, solicitudes de evidencia, etc.

Y con el nuevo proceso de revisión discrecional, las solicitudes ahora pueden tardar aún más en procesarse que antes. Aunque un procesamiento más rápido no siempre está en las cartas, puede hacer una gran diferencia simplemente no obstaculizándose a sí mismo.

Por ejemplo, asegurándose de enviar toda la documentación al mismo tiempo, respondiendo a cualquier solicitud de USCIS que le llegue lo más rápido posible, y llenando sus formularios de solicitud con cuidado, todo puede ayudar a evitar retrasos innecesarios.

Pero lo que es crucial tener en cuenta es que cada caso es diferente, así que por el amor de Dios, no se compare con la línea de tiempo de otra persona.

En lugar de preocuparse por cuánto tiempo está tomando, simplemente concéntrese en tener todo en orden desde el principio.

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¿Quién Enfrenta el Mayor Riesgo?

No todos están en el radar para tanto escrutinio como otros.

Según la nueva guía, las personas que ingresaron con visas de intención única podrían tener un momento más difícil que otras.

Estas categorías de visa incluyen:

Estudiantes F-1: podrían enfrentarse a un poco de interrogatorio.

Visitantes B-1/B-2: lo mismo aquí.

Visitantes de intercambio J-1: los oficiales pueden cuestionar si siempre planearon hacer de los EE. UU. su hogar.

Si presentó la solicitud poco después de ingresar al país, los oficiales podrían regresar y hacer algunas preguntas adicionales.

Por otro lado, los titulares de visas H-1B y L-1 están en una posición bastante sólida porque estas categorías reconocen la doble intención.

Aún así, vale la pena recordar que la discreción ahora juega un papel mucho más importante en el proceso de toma de decisiones que antes.

Incluso si tiene un historial impecable, aún debe estar preparado para mostrar por qué permitirle quedarse permanentemente es lo mejor para todos.

Preguntas Frecuentes

¿Puede USCIS denegar el ajuste de estatus solo porque cumplo con los requisitos?

Sí. Bajo la nueva guía de política de 2026, USCIS puede denegar su solicitud incluso si marca todas las casillas. Los oficiales ahora tienen mucho más margen de maniobra.

¿Esta política afecta las tarjetas verdes basadas en empleo?

Sí. De hecho, los solicitantes basados en empleo todavía son elegibles, pero los oficiales de USCIS ahora harán una revisión mucho más exhaustiva antes de dar luz verde en muchos casos.

¿Puede USCIS denegar mi solicitud de ajuste de estatus sin siquiera llamarme para una entrevista?

Sí. USCIS podría aprobar o denegar una solicitud de ajuste de estatus en su ausencia en ciertos casos, pero realmente dependerá de su categoría de inmigración y sus circunstancias individuales.

¿Qué documentos necesito enviar con mi solicitud de ajuste de estatus?

La mayoría de las personas necesitan enviar los sospechosos habituales, eso significa el Formulario I-485, prueba de identidad, prueba de elegibilidad, los resultados de su examen médico, sus documentos financieros y todo lo demás requerido por USCIS. Los detalles específicos dependerán de la categoría de inmigración en la que se encuentre.

¿Puedo trabajar mientras mi solicitud de ajuste de estatus está siendo procesada?

Sí, puede, siempre y cuando USCIS le otorgue un Documento de Autorización de Empleo. Muchas personas presentan el Formulario I-765 al mismo tiempo que el Formulario I-485 para obtener autorización de trabajo mientras la solicitud está siendo procesada.

¿Puedo viajar al extranjero mientras mi solicitud de ajuste de estatus aún está en proceso?

En general, es una buena idea obtener un Permiso de Viaje Anticipado antes de irse; si no lo hace, USCIS podría tratar la solicitud como abandonada a menos que se aplique una excepción.

¿Esta política afecta las solicitudes de tarjetas verdes basadas en la familia?

Sí. La nueva guía de USCIS afectará tanto a las solicitudes basadas en empleo como en familia, porque los oficiales ahora tienen mucho más margen para la discreción.

¿Tener un I-140 o I-130 aprobado garantiza la aprobación del ajuste de estatus?

Ni de lejos. Tener una petición aprobada solo le dice a USCIS que cumple con los requisitos para la categoría de inmigración subyacente, pero aún tienen que decidir si aprueban o no su Formulario I-485.

¿Cómo puedo mejorar mis posibilidades de obtener la aprobación del ajuste de estatus?

Los solicitantes deben aspirar a presentar una solicitud sólida desde el principio, seguir las reglas siempre que sea posible y presentar la evidencia más sólida que puedan. Trabajar con un buen abogado también podría darle una mejor oportunidad.

¿Debería optar por el ajuste de estatus o realizar el procesamiento consular?

La mejor opción dependerá de su categoría de inmigración, su estado actual, sus planes de viaje y una serie de otros factores. Un abogado de inmigración puede analizar su caso y decirle cuál sería la mejor opción.

¿Qué sucede si USCIS niega mi solicitud de ajuste de estatus?

Bueno, eso realmente dependerá de la razón de la denegación y su estado de inmigración actual. Algunas personas podrían poder presentar una apelación, enviar una nueva solicitud, seguir la ruta del procesamiento consular o buscar otras formas de alivio de inmigración.

¿El ajuste de estatus sigue siendo una opción después de la actualización de la política de USCIS en 2026?

Sí. El ajuste de estatus sigue estando sobre la mesa, pero los oficiales de USCIS ahora revisarán su solicitud con mucho más detalle, así que asegúrese de estar preparado.

Conclusión

La respuesta a la pregunta es clara. USCIS aún puede denegarle incluso si es elegible. Afortunadamente, eso no significa que todo esté perdido.

Todo lo que significa es que la preparación se ha vuelto aún más crucial que nunca. Si envía una solicitud de ajuste de estatus sólida, debería poder establecer que cumple con los requisitos y mostrar por qué USCIS debería usar su discreción a su favor.

Si está planeando presentar el Formulario I-485, está lidiando con una Solicitud de Evidencia, o está tratando de decidir entre el ajuste de estatus y el procesamiento consular, nuestros abogados de inmigración están aquí para ayudar. Cada caso es diferente, por lo que idearemos una estrategia que se adapte a sus necesidades. Póngase en contacto con nuestra oficina hoy para discutir sus opciones y aumentar sus posibilidades de una solicitud exitosa.

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Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. La ley de inmigración es compleja y específica según los hechos. Consulte a un abogado de inmigración autorizado sobre sus circunstancias individuales.