Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (Ii) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

06.09.2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan,

-18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar),

-Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ve

-Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

İçin özel tüketim vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

