ARTICLE
10 September 2025

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (Ii) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
06.09.2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

06.09.2025 tarihli ve 33009 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10363 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan,

-18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar),

-Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ve

-Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg'ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri

İçin özel tüketim vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir.

İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More