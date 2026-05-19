Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Giriş

Sermaye şirketlerinde genel kurul, şirket iradesinin oluştuğu en önemli organdır. Özellikle anonim şirketlerde pay sahiplerinin haklarını kullanabildiği, yönetim organının denetlendiği ve şirketin temel kararlarının alındığı bu toplantılar, sıkı şekil ve usul kurallarına tabidir. Bu çerçevede bazı genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin ( “Bakanlık Temsilcisi”) bulunması zorunluluğu öngörülmüştür. Bu zorunluluk hem kamu düzeninin sağlanması hem de pay sahiplerinin haklarının korunması bakımından önem taşımaktadır. Mülga eTTK döneminde, bütün anonim şirket genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olarak öngörülmüşken yeni düzenlemede bakanlık temsilcisinin her türlü genel kurul toplantısına katılım zorunluluğu rafa kaldırılmıştır.

Bu yazımızda, genel olarak Bakanlık Temsilcisinin bulunmasının gerekli olduğu haller, ilgili mevzuat çerçevesinde ele alınacaktır.

Hukuki Dayanak

Bakanlık Temsilcisinin genel kurul toplantılarına katılımı, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) olmak üzere, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümlerine dayanmaktadır. TTK’da genel kurulun işleyişine ilişkin temel kurallar yer almakta olup Bakanlık Temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu durumların ayrıntıları büyük ölçüde Yönetmelik ile düzenlenmiştir. TTK m. 407/3’e göre hangi durumlarda Bakanlık Temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için Bakanlık Temsilcilerinin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Konuya dair düzenlemeler Yönetmelik’in 32 ila 39. Maddelerinde yer almaktadır.

Anonim Şirketlerde Bakanlık Temsilcisinin Zorunlu Olduğu Haller

Yönetmelik uyarınca anonim şirket genel kurullarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması her zaman zorunlu değildir. Ancak şirketin yapısını, sermayesini veya hukuki varlığını doğrudan etkileyen önemli kararların alındığı genel kurullarda temsilcinin bulunması zorunlu hale gelmektedir.

Yönetmelik madde 32/1a’ye göre kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcinin bulunması zorunludur. Bu şirketlerin listesi Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’in beşinci maddesinde sayılmıştır. Bunlar; bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri, finansman şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, döviz büfesi işleten şirketler, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, varlık yönetim şirketleri ve bağımsız denetim şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler, umumi mağazacılık ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketleridir.

Yönetmelik’in 32/a maddesine göre yukarıda sayılan şirketlerden olmayan ve gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur.

Yönetmelik madde 32/b’ye göre elektronik ortamda gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında da sistemin güvenilirliği ve işlemlerin doğruluğunun sağlanması amacıyla bakanlık temsilcisi görevlendirilmektedir. Bu durum, teknolojik gelişmeler karşısında denetim mekanizmasının devamlılığını sağlamaya yöneliktir.

Yönetmelik madde 32/c-ç’ye göre yurt dışında yapılacak bütün genel kurullarda ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur. Özellikle yabancı sermayeli şirketlerde sıklıkla görülen bu toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulunması gerekmektedir.

Bakanlık Temsilcisinin Görevlendirilmesi Usulü

Yönetmelik madde 35’e göre Bakanlık Temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu hallerde, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsile yetkili kılınan kişilerce fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talep etmesi gerekir. Aynı maddede “Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır.” cümlesinden anlaşılacağı üzere toplantıya çağrıya yetkili organlar tarafından da Bakanlık Temsilcisi talep edilebilecektir. Buna göre TTK m. 410/1’de belirtildiği üzere genel kurulu toplantıya çağrı noktasında ilk yetkili organ yönetim kuruludur Yönetim kurulu, görev süresi dolmuş olsa dahi genel kurulun toplanması için çağrı yapma yetkisine sahiptir. TTK m. 410/2’deki koşulların varlığında genel kurulun toplanması için çağrı yapma konusunda yetkili bir diğer özne ise pay sahibidir. Keza azınlık pay sahipleri de TTK m. 411’de zikredilen koşullara riayet ederek genel kurulun toplanması için çağrıda bulunabilir. Son olarak tasfiye halindeki bir anonim şirkette TTK m. 410/1 uyarınca tasfiye memurları da gerektiğinde genel kurulu toplantıya davet edebileceklerdir.

Toplantı yeri yurt içinde olan genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yetkisi Valiliklere aittir. Toplantı yeri yurt dışında ise müracaat İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapılır ve Bakanlık Temsilcisi görevlendirme yetkisi bu Müdürlüğe aittir. Başvurunun, toplantı tarihinden en az on gün önceden yapılması gerekir aksi takdirde daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır. Yurt dışında yapılacak toplantılar için bu süre otuz gündür.

Bakanlık Temsilcsiinin Bulunmamasının Sonuçları

Bakanlık Temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu bir genel kurul toplantısının Bakanlık Temsilcisi olmaksızın gerçekleştirilmesi, alınan kararların hukuki durumunu doğrudan etkiler. Bu durumda genel kurul kararlarının geçersiz sayılması veya ticaret siciline tescil edilmemesi söz konusu olabilir. Ayrıca şirket yönetim organı bakımından sorumluluk doğması da mümkündür. Bu nedenle temsilci zorunluluğuna uyulması, genel kurul kararlarının hukuki güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetmelik madde 32/4 uyarınca bakanlık temsilcisinin bulunması gereken toplantılarda bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

Ayrıca şu hususu da belirtmek gerekir ki Yönetmelik madde 33’te Bakanlık Temsilcisinin nitelikleri sayılmıştır. Bu şartlara sahip olmayan temsilcinin şartları haiz olmadığı sonradan anlaşıldığı durumda genel kurul geçersiz olmamalıdır. Çünkü usulüne uygun olarak talep edilen temsilcinin yeteri kadar araştırma yapılmaması ve Bakanlığın uhdesindeki idari bir meseleden kaynaklı olarak toplantıya geçersizlik sonucunu bağlamak genel hukuk mantığı ile uyuşmamaktadır.

Limited Şirketlerde Durum

Limited şirketlerde genel kurul yapısı anonim şirketlere göre daha esnek düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket genel kurullarına Bakanlık Temsilcisi katılımını zorunlu kılan genel bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle limited şirketlerde genel kurul toplantıları kural olarak temsilci olmaksızın yapılabilmektedir.

Bununla birlikte şirket sözleşmesinde özel bir düzenleme bulunması veya şirketin faaliyet alanı gereği özel mevzuata tabi olması gibi istisnai durumlarda bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durumlar sınırlı olup, genel kural temsilci zorunluluğunun bulunmamasıdır.

Bakanlık Temsilcisinin Görevleri

Bakanlık Temsilcisi, genel kurul toplantısında devlet adına gözetim ve denetim fonksiyonu icra eder. Temsilcinin görevi, toplantının kanun ve esas sözleşmeye uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek, toplantı tutanağını inceleyerek imzalamak ve usulsüzlük tespit edilmesi halinde bunu kayda geçirmektir. Ayrıca gerekli belgelerin eksiksiz şekilde düzenlenmesini sağlamak da temsilcinin görevleri arasında yer alır. Bu yönüyle temsilci, karar alma sürecine katılan bir organ değil, hukuka uygunluğu gözeten bir denetim mekanizmasıdır.

Yönetmeliğin 34. maddesine göre temsilcinin temel görevi, toplantının kanuna, yönetmeliğe ve esas sözleşmeye uygun yürütülmesini gözetmek ve tutanağın hazırlanmasına nezaret etmektir. Temsilci, tespit ettiği hukuka aykırılıkları tutanağa geçirtmekle yükümlüdür.

Hukuki doktrinde, temsilcinin sadece pasif bir gözlemci mi olması gerektiği yoksa aktif müdahalede bulunup bulunamayacağı tartışmalıdır. Hakim kanaat; emredici hükümlere, kamu düzenine, ahlaka veya kişilik haklarına aykırı işlemler söz konusu olduğunda temsilcinin aktif olması gerektiğini savunmaktadır. Temsilcinin bu müdahalesi; iptal davalarının açılmasını önleyerek kamu yararına, şirket alacaklılarına ve pay sahiplerine hizmet eder.

Yönetmelik madde 34/3’e göre Bakanlık Temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır.

Sonuç

Anonim şirket genel kurullarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması, şirket faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesi ve pay sahiplerinin haklarının korunması açısından önemli bir güvencedir. TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri, temsilcinin hangi durumlarda zorunlu olduğunu ayrıntılı şekilde düzenlemiş ve özellikle şirketin yapısını etkileyen önemli kararlar bakımından bu zorunluluğu öngörmüştür.

Temsilcinin bulunmadığı durumlarda genel kurul kararlarının geçerliliğinin tehlikeye girmesi, bu kurumun uygulamadaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Limited şirketlerde ise genel bir temsilci zorunluluğu öngörülmemiştir. Bu farklılık, şirket türlerinin yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Kaynakça

