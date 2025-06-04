Teknopark: Güncel Avantajları ve Fırsatları Keşfedin. - 2025 (Video)

Teknopark, akademi, sanayi ve devlet arasında dinamik bir köprü işlevi görerek, yenilikçilik ve teknolojik gelişmeler için verimli bir ortam yaratır. Bu özel bölgeler, teknoloji tabanlı şirketlerin gelişimini teşvik etmek amacıyla destekleyici altyapılar, araştırma imkanları ve sektör uzmanlarıyla ağ kurma fırsatları sunacak şekilde tasarlanmıştır. Bu makalede, Türkiye'deki teknoparkların kavramı ele alınmakta, sundukları temel avantajlar ve ülkenin ekonomik ve teknolojik ilerlemesindeki rolleri vurgulanmaktadır.

Teknopark Nedir?

Teknoparklar ya da diğer adıyla teknoloji geliştirme bölgeleri, özellikle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yapan yüksek teknoloji şirketlerini ve girişimleri desteklemek amacıyla kurulan özel bölgelerdir. Genellikle üniversiteler ve araştırma kurumları yakınında yer alan bu alanlar, şirketlere akademik kaynaklara, yetenekli iş gücüne ve son teknolojiye erişim imkanı sunar. Teknoparklar, Türkiye'nin bilgi temelli ekonomiye geçişinde kritik bir rol oynar.

Teknoparkların Avantajları

Vergi ve SGK Prim Teşvikleri

Türkiye'deki teknoparklarda faaliyet gösteren firmalar, çeşitli vergi teşviklerinden yararlanır:

Gelir Vergisi Muafiyeti: Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi muaf tutulur. Destek personel sayısı Ar-Ge/tasarım personelinin %10'unu, 15 kişilik küçük ekiplerde ise %20'sini geçemez.

Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin ücretlerinden hesaplanan gelir vergisi muaf tutulur. Destek personel sayısı Ar-Ge/tasarım personelinin %10'unu, 15 kişilik küçük ekiplerde ise %20'sini geçemez. Damga Vergisi Muafiyeti: Teknoparkta çalışan Ar-Ge ve destek personelinin maaş bordroları damga vergisinden muaftır.

Teknoparkta çalışan Ar-Ge ve destek personelinin maaş bordroları damga vergisinden muaftır. Kurumlar Vergisi Muafiyeti: Kurumlar vergisine tabi teknopark firmalarının Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden muaftır.

Kurumlar vergisine tabi teknopark firmalarının Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden muaftır. KDV Muafiyeti: Yazılım, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş ve sektör uygulamaları, oyun ve mobil uygulamalar gibi hizmetler KDV'den muaftır. Ayrıca, teknopark firmalarının makina ve teçhizat alımları da KDV'den muaftır.

Yazılım, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş ve sektör uygulamaları, oyun ve mobil uygulamalar gibi hizmetler KDV'den muaftır. Ayrıca, teknopark firmalarının makina ve teçhizat alımları da KDV'den muaftır. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Ar-Ge, inovasyon, yazılım ve tasarım projeleri kapsamında ithal edilen eşyalar gümrük vergisi ve damga vergisinden muaftır.

Ar-Ge, inovasyon, yazılım ve tasarım projeleri kapsamında ithal edilen eşyalar gümrük vergisi ve damga vergisinden muaftır. SGK İşveren Payı Desteği: Teknoparkta çalışan personelin maaşı üzerinden hesaplanan işveren priminin %50'si devlet tarafından karşılanır.

Teknoparkta çalışan personelin maaşı üzerinden hesaplanan işveren priminin %50'si devlet tarafından karşılanır. İstihdam Teşvikleri: Matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda lisans veya doktora derecesi olan Ar-Ge personeline ödenen maaşlar için 2 yıl boyunca asgari ücret tutarında teşvik verilir.

Nitelikli İş Gücüne Erişim

Üniversitelere yakın konumlanan teknoparklar, şirketlerin akademik kurumlarla yakın iş birliği yapmalarını sağlar. Bu sayede, şirketler yetenekli mezunlara ve araştırmacılara kolayca ulaşabilir.

Altyapı ve Ofis Olanakları

Teknokentlerde, modern altyapıya sahip ofis alanları, laboratuvarlar, test merkezleri ve ortak kullanım alanları yer alır. Bu da işletme maliyetlerini düşürür ve verimliliği artırır.

Ağ Kurma ve İş Birliği Fırsatları

Teknoparklar, şirketler, araştırma kurumları ve kamu kuruluşları arasında iş birliğini teşvik edecek şekilde yapılandırılmıştır. Etkinlikler, seminerler ve çalıştaylar sayesinde bilgi paylaşımı, ortak projeler ve inovasyon kültürü teşvik edilir.

Fon ve Hibe İmkanları

Teknopark firmaları, Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla devlet desteklerinden, hibelerden ve diğer finansman araçlarından yararlanabilir.

Ar-Ge Altyapısı

Teknoparklar, ileri düzey laboratuvarlar ve araştırma merkezleri gibi altyapılar sunarak Ar-Ge çalışmalarına ideal bir zemin sağlar.

Uluslararası İş Birliği

Birçok teknopark, uluslararası kuruluşlarla ortaklık içindedir. Bu da firmalara küresel bilgi ve teknoloji alışverişi yapma ve yurt dışı pazarlara açılma fırsatı verir.

Kuluçka ve Hızlandırma Programları

Teknoparklar, erken aşama girişimler için mentorluk, kaynak sağlama ve stratejik yönlendirme hizmetleri sunar.

Yabancı Yatırımcılar İçin Avantajlar

Teknoparklardaki bürokrasi minimuma indirgenmiş ve yabancı yatırımcılar için daha esnek yatırım koşulları sağlanmıştır.

Hangi Sektörler İçin Uygundur?

Teknoparklar, yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleri destekleyen özel ekosistemlerdir. Peki hangi sektörler teknoparklarda faaliyet gösterebilir? İşte teknoparklara uygun sektörler ve bu alanlardaki öne çıkan çalışmalar:

1. Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

✔ Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi

✔ Bulut Bilişim ve Büyük Veri (Big Data) Analitiği

✔ Blockchain ve Kripto Teknolojileri

✔ Finansal Teknolojiler (FinTech)

✔ Siber Güvenlik Yazılımları

Örnek Projeler: Akıllı asistanlar, ödeme sistemleri, siber güvenlik çözümleri.

2. Savunma Sanayi ve Havacılık

✔ İnsansız Hava Araçları (İHA / SİHA)

✔ Sensör ve Radar Sistemleri

✔ Siber Savunma Teknolojileri

✔ Askeri Yazılım ve Simülasyon Sistemleri

Örnek Projeler: ASELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi firmaların Ar-Ge projeleri.

3. Biyoteknoloji ve Sağlık Teknolojileri

✔ Tıbbi Cihaz Geliştirme

✔ Farmasötik (İlaç) Ar-Ge Çalışmaları

✔ Genetik Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji

✔ Dijital Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları

Örnek Projeler: Yapay organlar, kişiye özel ilaç üretimi, sağlık takip sistemleri.

4. Enerji ve Çevre Teknolojileri

✔ Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Güneş, Rüzgar, Hidrojen)

✔ Akıllı Şebeke (Smart Grid) Çözümleri

✔ Enerji Depolama Teknolojileri





5. Elektronik ve Otomasyon Sistemleri

Akıllı Fabrika Sistemleri (Industry 4.0)

✔ PLC ve SCADA Tabanlı Kontrol Sistemleri

✔ Kolaboratif Robotlar (Cobotlar)

✔ Üretim Hattı Optimizasyonu

Türkiye'deki Önemli Teknoparklar

Türkiye'de 100'e yakın teknopark bulunmaktadır. İşte en öne çıkanlar:

1. İTÜ ARI Teknokent (İstanbul)

Türkiye'nin ilk teknoparkı

Yazılım, savunma sanayi ve enerji teknolojilerinde öncü

2. ODTÜ Teknokent (Ankara)

400'den fazla şirket ve 10.000'e yakın Ar-Ge personeli

Savunma, yazılım ve biyoteknoloji alanında lider

3. Bilkent Cyberpark (Ankara)

Siber güvenlik ve yapay zeka odaklı

Uluslararası firmaların Türkiye üssü

4. İzmir Teknopark

Ege Bölgesi'nin en büyük teknoloji merkezi

Tarım teknolojileri ve sağlık alanında güçlü

5. ASELSAN Teknopark (Ankara)

Savunma sanayi ve elektronik teknolojileri

ASELSAN'ın Ar-Ge projelerine ev sahipliği yapıyor

Teknoparkta Şirket Kuruluşu

Teknoparklarda şirket kurmak, teknoloji tabanlı girişimciler ve Ar-Ge odaklı firmalar için önemli fırsatlar sunmaktadır. İşte detaylı kuruluş rehberi:

A- Temel Şartlar:

Ar-Ge veya yazılım odaklı faaliyet göstermek

göstermek Teknoloji tabanlı ürün/hizmet geliştirmek

geliştirmek En az 1 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam etmek

istihdam etmek Yenilikçi proje sunabilmek

Anonim Şirket (A.Ş.) (En yaygın) En az 1 ve üzeri (sınır yok) ortakla kurulur

Yönetici olma zorunluluğu yok (profesyonel CEO atanabilir)

Asgari sermaye: 250.000 TL

62.500 TL başlangıç sermayesi (bankaya bloke edilir)

Kalan sermaye (187.500 TL) 24 ay içinde tamamlanmalı

Büyük ölçekli ve çok hissedarlı işletmeler için uygun

Halka açılmayı planlayan start-up'lar

Yatırımcı çekmek isteyen firmalar için en iyisi

%25 sabit oranlı Kurumlar Vergisine tabi

Tam sınırlı sorumluluk (ortaklar hiçbir borçtan sorumlu değil)

Kolay hisse devri (kayıt zorunluluğu yok)

Borsada işlem görme imkanı (halka açılabilir)

Yabancı ortaklık mümkün

Kurumsal itibar avantajı vardır

Kuruluş ve yönetim süreci daha karmaşık

Muhasebe maliyetleri yüksek

Avukat istihdamı zorunlu(Sermayesi 1,25 Milyon ve fazlası) Limited Şirket (LTD) Orta ölçekli işletmeler için uygun

Ortak sayısı: 1-50 arası

En az 1 yönetici (müdür) zorunluluğu

Sıfır sermaye ile kurulabilir (taahhüt edilen sermaye 24 ay içinde ödenmeli)

Taahhüt edilmesi gereken asgari sermaye tutarı: 50.000 TL

Tasfiye işlemleri belirli prosedürlere tabi

Sınırlı sorumluluk (ortaklar yalnızca sermaye kadar sorumlu)

Kuruluş ve yönetimi kolay

Avukat zorunluluğu yok

%100 yabancı ortaklık mümkün

Hisse devri, noter onaylı olmalı ve tescili zorunlu

Hisse devir kazancı vergiye tabi

Hisseler borsada işlem görmez (halka açılamaz)

Kurumlar Vergisi (%25 sabit oran) Şahıs Şirketi (A.Ş.) (Bazı teknoparklarda) Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için uygun

Düşük bütçeyle hızlı başlangıç yapmak isteyenler tercih eder

Tek kişi tarafından hızlıca kurulabilir

Basit yönetim ve düşük muhasebe maliyetleri vardır

Kapanışı kolay bir prosedürü

Gelir Vergisine tabi (%15-%40 arası artan oranlı)

Hızlı ve ekonomik kurulum ve esnek yönetim avantajı

Sınırsız sorumluluk (kişisel mal varlığı risk altında)

Yüksek vergi dilimine girme riski

Büyüme ve yatırım çekme potansiyeli sınırlı

B. Başvuru Öncesi Hazırlık:

İş planı hazırlama

Proje dokümantasyonu

Fizibilite raporu

C- Teknopark Başvurusu:

Online başvuru formu

Gerekli belgelerin teslimi: Şirket sözleşmesi Proje özeti CV'ler Vergi levhası



D. Değerlendirme Süreci:

Ön inceleme

Teknik komite sunumu

Yönetim kurulu onayı

E. Resmi İşlemler:

Teknopark kira sözleşmesi

Oda kaydı

Teknopark üyelik işlemleri

F. Gerekli Belgeler

Ticaret Sicil Gazetesi

Vergi Kayıt Belgesi

İmza Sirküleri

Teknik proje özeti

Ar-Ge personeli listesi

Üniversite işbirliği belgesi (varsa)

Türkiye'deki Başlıca Teknoparklar

Türkiye'deki başlıca teknoparklar, ülkenin Ar-Ge ve teknoloji altyapısını güçlendiren, üniversitelerle sanayi arasında köprü kuran inovasyon merkezleridir. İşte Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından bazıları:

📍 1. İTÜ ARI Teknokent (İstanbul)

Konum: İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Odak Alanları: Yazılım, enerji, savunma sanayi, yapay zeka

Yazılım, enerji, savunma sanayi, yapay zeka Öne Çıkan Özellik: Türkiye'nin en büyük ve prestijli teknoparklarından biridir.

📍 2. ODTÜ Teknokent (Ankara)

Konum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Odak Alanları: Bilişim, savunma, enerji, sağlık teknolojileri

Bilişim, savunma, enerji, sağlık teknolojileri Öne Çıkan Özellik: Türkiye'nin ilk teknoparkı, çok sayıda yerli unicorn'a ev sahipliği yaptı.

📍 3. Teknopark İstanbul

Konum: İstanbul Pendik (Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında)

İstanbul Pendik (Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında) Odak Alanları: Savunma, havacılık, denizcilik, biyoteknoloji, enerji

Savunma, havacılık, denizcilik, biyoteknoloji, enerji Öne Çıkan Özellik: Stratejik sektörlere odaklanan tematik bir teknoparktır.

📍 4. TÜBİTAK Marmara Teknokent (Kocaeli)

Konum: Gebze / Kocaeli

Gebze / Kocaeli Odak Alanları: Kimya, otomotiv, elektronik, bilişim

Kimya, otomotiv, elektronik, bilişim Öne Çıkan Özellik: TÜBİTAK destekli güçlü altyapıya sahiptir.

📍 5. Bilkent Cyberpark (Ankara)

Konum: Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi Odak Alanları: Yazılım, elektronik, sağlık teknolojileri

Yazılım, elektronik, sağlık teknolojileri Öne Çıkan Özellik: Girişimcilik programları ve uluslararası iş birlikleriyle bilinir.

📍 6. Ege Teknopark (İzmir)

Konum: Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Odak Alanları: Tarım teknolojileri, biyoteknoloji, gıda, sağlık

Tarım teknolojileri, biyoteknoloji, gıda, sağlık Öne Çıkan Özellik: Gıda ve tarım alanlarında uzmanlaşmıştır.

📍 7. Hacettepe Teknokent (Ankara)

Konum: Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Odak Alanları: Sağlık, biyoteknoloji, yazılım, mühendislik

Sağlık, biyoteknoloji, yazılım, mühendislik Öne Çıkan Özellik: Sağlık teknolojilerinde güçlü Ar-Ge altyapısı sunar.

📍 8. Dokuz Eylül DEPARK (İzmir)

Konum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Odak Alanları: Medikal teknolojiler, yazılım, denizcilik

Medikal teknolojiler, yazılım, denizcilik Öne Çıkan Özellik: İzmir'de sağlık teknolojileriyle öne çıkan bir merkezdir.

Bu teknoparklar, girişimciler, KOBİ'ler ve büyük şirketler için Ar-Ge odaklı büyüme fırsatları sunar. Ayrıca devlet teşvikleri, vergi avantajları ve üniversite iş birlikleri ile teknolojik girişimleri destekleyen güçlü ekosistemlerdir.

Teknopark Şirket Kuruluşu İçin Bizimle İletişime Geçin

Teknoparklar, teknoloji ve inovasyon odaklı girişimler için büyük fırsatlar sunar. Vergi avantajları, Ar-Ge destekleri ve üniversite iş birlikleri sayesinde projelerinizi hızla büyütebilirsiniz.

İster bir teknoloji girişimcisi olun, ya da yazılımcı veya Ar-Ge uzmanı olun, size en uygun teknoparkı seçerek pek çok avantajlardan yararlanabilirsiniz.

A&M Consulting Co. olarak, girişiminizi teknoparkta sorunsuz ve hızlı bir şekilde kurmanız, vergi ve muhasebe sisteminizi teknopark mevzuatına tam uyumlu hale getirerek vergi ve sosyal güvenlik desteklerine erişiminizi kolaylaştırmak için uygun maliyetli çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Deneyimli danışmanlarımıza e-posta yoluyla veya web sitenizin iletişim sayfasında yer alan İletişim Formunu doldurarak ulaşabilirsiniz.

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Teknopark İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Teknopark Nedir?

Cevap: Teknopark (Teknoloji Geliştirme Bölgesi), üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi iş birliğiyle teknoloji tabanlı Ar-Ge ve inovasyon projelerinin geliştirildiği merkezlerdir. Girişimcilere ofis alanı, laboratuvar imkanları ve devlet destekleri sunar.

Teknoparklara Kimler Başvurabilir?

Cevap:

✔ Yazılım ve teknoloji şirketleri

✔ Ar-Ge yapan firmalar

✔ Akademik projelerini ticarileştirmek isteyen girişimciler

✔ Start-up'lar ve KOBİ'ler

Teknoparklarda Hangi Sektörler Desteklenir?

Cevap:

Bilişim ve yazılım

Savunma sanayi

Biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri

Enerji ve çevre teknolojileri

Nanoteknoloji ve ileri malzemeler

Yapay zeka ve robotik

Teknoparklarda Vergi Avantajları Nelerdir?

Cevap:

✔ Gelir vergisi muafiyeti

✔ Sigorta primi desteği

✔ KDV istisnası

✔ Vergi indirimli Ar-Ge personel istihdamı

Teknoparklara Nasıl Kabul Edilirim

Cevap:

Başvuru: Hedeflenen teknoparkın web sitesinden başvuru yapılır. Proje Değerlendirme: Ar-Ge odaklı bir proje sunmanız gerekir. Kabul ve Yerleşme: Kabul sonrası ofis tahsisi yapılır.

Teknoparklarda Ofis Kiraları Ne Kadar?

Cevap:

Üniversite ve lokasyona göre değişir.

Genellikle metrekare başına aylık $5-$20 arasıdır.

Bazı teknoparklar kuluçka merkezlerinde ücretsiz ofis sunar.

Teknoparklarda TÜBİTAK ve KOSGEB Desteği Var mı?

Cevap:

✔ Evet! Teknopark şirketleri, TÜBİTAK 1512 (BİGG) ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destekleri gibi programlardan yararlanabilir.

Teknoparklarda Yabancı Şirketler Çalışabilir mi?

Cevap:

✔ Evet, ancak şirketin Türkiye'de kayıtlı olması ve Ar-Ge projesi sunması gerekir.

Teknoparklarda Ne Kadar Süre Kalınabilir?

Cevap:

Maksimum 10 yıl kalınabilir.

kalınabilir. Kuluçka merkezlerinde ise genellikle 2-3 yıl sınırı vardır.

Teknopark ile Kuluçka Merkezi Arasındaki Fark Nedir?

Cevap:

Özellik Teknopark Kuluçka Merkezi Süre 10 yıla kadar 2-3 yıl Hedef Kitle Kurulu şirketler, Ar-Ge firmaları Yeni girişimler, start-up'lar Destekler Vergi avantajları, laboratuvarlar Mentorluk, hızlandırma programla

Teknoparklardan Çıkış Şartları Nelerdir?

Cevap:

10 yıl dolunca otomatik çıkış yapılır.

Ar-Ge faaliyeti sona ererse çıkılabilir.

Kurallara uymayan firmalar çıkarılabilir.

Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Teknoparklar Hangileri?

Cevap:

✅ İTÜ ARI Teknokent (İstanbul)

✅ ODTÜ Teknokent (Ankara)

✅ Bilkent Cyberpark (Ankara)

✅ İzmir Teknopark

✅ Bursa Teknopark

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