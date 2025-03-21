Sermaye Piyasası Kurulu Geri Alım Programlarına İlişkin İlke Kararı Yayımladı

Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) 19.03.2025 tarihli bülteninde içerisinde yalnızca i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı'na (“İlke Kararı”) yer vermek suretiyle pay geri alım programlarına ilişkin düzenleme gerçekleştirdi. Söz konusu İlke Kararı'nda;

Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmelerin Kurul tarafından yakından izlenmekte olduğu ve piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak ikinci bir duyuruya kadar uygulanmak üzere aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasının uygun görüldüğü belirtildi:

1. Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecektir. Alınacak yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurul'un özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gerekmektedir.

2. Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, geri alım programlarına ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecektir.

3. İlke kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin (“Tebliğ”);

a. 9. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen nominal değer sınırı (sermayenin %10'u) ile 15. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde düzenlenen günlük işlem sınırına (son 20 günlük işlem miktarı ortalamasının %25'i) ilişkin hükümlerin uygulanmamasına,

b.12. maddesinin ilk dört fıkrası ile 19. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmamasına,

c. 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca geri alım/satım yapmanın yasak olduğu sermaye artırım dönemlerinin nakit artırımlarla sınırlı olarak uygulanmasına

Karar verilmiştir.

4. İlke Kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacaktır. 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacaktır. Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ'in 19. maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ'deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulabilir.

Geçmişte benzer uygulama 2023 yılında gerçekleşen deprem felaketi sonrasında da Kurul tarafından yürürlüğe konulmuş, sonrasında bu uygulama yürürlükten kaldırılmıştı.

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