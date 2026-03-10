Ramazan paketleri ve iftar yemeklerinin vergisel durumu

Ramazan ayinda personele dagitilan erzaklarin veya yapilan gida yardimlarinin, "ayin seklinde verilmis ücret" olarak degerlendirildigini ve hizmet erbabinin brüt ücretine dâhil edilerek üzerinden gelir vergisi kesintisi yapilmasi gerektigini söyleyebilirim. Çünkü bu islem çalisana yemek servisi yoluyla saglanan ve gelir vergisinden istisna bir menfaat olarak degerlendirilmiyor.

Ramazan ayinda çalisanlara (özellikle endüstride mavi yakalilara) Ramazan paketi (erzak) dagitilmasi çok yaygin bir uygulamadir.

Bugünkü yazimda, bu uygulama ile Ramazan ayinda tedarikçi ve müsteriler ile ticari iliski kapsaminda hizmet alinan banka yöneticileri, mali müsavir, avukat ve sair danismanlara yönelik iftar yemeklerinin vergisel degerlendirmesini de yapmaya çalisacagim.

Önce kisa bir genel açiklamayla bu konudaki mevzuati hatirlatmak isterim.

1. Çalisanlara dagitilan Ramazan paketleri

1.1. Gelir vergisi yönünden

Gelir Vergisi Kanunu'nda ücret, isverene tabi ve belirli bir isyerine bagli olarak çalisanlara hizmet karsiligi verilen para ve ayinlar ile saglanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerolarak tanimlanmis bulunuyor.

Çalisanlara is yerinde veya müstemilatinda (eklentisinde) yemek verilerek saglanan menfaatler, tutarina bakilmaksizin gelir vergisinden istisna edilmis durumda, yani vergilendirilmiyor.

Isyerinde veya eklentisinde yemek verilmeyen durumlarda ise çalisilan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2026 için (KDV dahil) 330 TL'yi asmamasi ve ödemenin personele yapilmayip dogrudan yemek verme hizmetini saglayan mükelleflere yapilmasi sartiyla bu sekilde saglanan menfaatler de vergiden istisna ediliyor. Ödemenin bu tutari asmasi halinde ise sadece asan kisim vergiye tabi tutuluyor.

1.2. KDV yönünden

Normalde personele bedelsiz mal veya hizmet verilmesi KDV'ye de tabi, ancak personele isyerinde veya müstemilatinda yemek verilmesi islemi KDV'den istisna edildigi için KDV hesaplanmiyor. Çünkü isletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için yapilan ve yaratilan katma degerin bir unsuru olan bu masraflar, maliyetin bir parçasi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle personele isyerinde veya müstemilatinda yemek verilmesi islemi için KDV hesaplanmiyor, diger taraftan bu amaçla yüklenilen KDV'lerin isveren tarafindan indirilmesine de izin veriliyor.

Çalisanlara disarida yemek verilmesi ve yemek karti/uygulamasi ile bu imkânin saglanmasi durumunda da yemek bedelinin gelir vergisinden istisna olan (KDV dahil) 330 TL'lik kismi KDV'ye tabi degil. Bu tutarin KDV'sini isverenler baska islemleri nedeniyle tahsil ettikleri KDV'den indirebiliyorlar.

Yemek bedeli bu siniri asarsa, asan kisim KDV dahil tutariyla net ücret ödemesi kabul ediliyor ve brütlestirilmek suretiyle gelir vergisi kesintisi yapiliyor.

1.3. SGK primi yönünden

Aynî yardimlar sigorta prim kesintisine tabi olmadigindan, çalisanlara yemek verilerek saglanan menfaatler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapilsin yapilmasin sosyal sigorta prim kesintisi yapilmiyor.

1.4. Ramazan paketleri için degerlendirmelerim...

Yukarida yaptigim genel açiklamalar çerçevesinde, Ramazan ayinda personele dagitilan erzaklarin veya yapilan gida yardimlarinin, "ayin seklinde verilmis ücret" olarak degerlendirildigini ve hizmet erbabinin brüt ücretine dâhil edilerek üzerinden gelir vergisi kesintisi yapilmasi gerektigini söyleyebilirim. Çünkü bu islem çalisana yemek servisi yoluyla saglanan ve gelir vergisinden istisna bir menfaat olarak degerlendirilmiyor.

Gelir vergisine tabi tutulmasi gereken bu yardimlarin genel giderler kapsaminda isverenler tarafindan gider yazilmasi tabii ki mümkün.

Ramazan paketleri üzerinden KDV hesaplanmasi konusunda Maliyenin görüsü maalesef olumlu degil. Bu teslimler gelir vergisinden istisna edilen bir menfaat olarak degerlendirilmediginden, Maliyeye göre, Ramazan ayinda çalisanlara bedelsiz olarak yapilan erzak dagitimlari genel hükümlere göre KDV'ye tabi tutulmak zorunda. Yani bu mallar personele satilmis gibi islem yapilmasi isteniyor. Böyle olunca bu mallara iliskin yüklenilen (alis faturasinda yer alan) KDV'nin indirim konusu yapilmasina da izin veriliyor.

Maliyenin personele dagitilan Ramazan paketlerinin KDV'ye tabi tutulmasi yönündeki bu görüsünün çok kati oldugunu düsünüyorum!

Bu konu idari yorumla çözülemeyecekse, Ramazan ayinda personele dagitilan erzaklarin tüm vergilerden istisna edilmesi yönünde bir yasal düzenleme yapilmasi isabetli olacaktir.

2. Iftar yemekleri

Müsterilere ve ticari iliskide bulunulan kisi ve kurumlara verilen iftar yemeklerine iliskin harcamalarin gider yazilmasi ve bu harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV'lerin indirim konusu yapilmasi da mümkündür.

Çünkü bu giderler ticari faaliyet ile ilgili genel gider niteligindedir.

Maliyenin özelgelerine göre; bir masrafin "genel gider" adi altinda masraf yazilabilmesi için, genel giderlerin ticari kazancin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapilmis olmasi, masrafla is arasinda açik, güçlü bir illiyet baginin mevcut olmasi, giderin keyfi olmamasi ve masrafin isin önemi ölçüsünde yapilmis bulunmasi gerekir.

Bu kriterlere uymayan iftar yemeklerinin vergisel açidan elestirilmesi olanak dahilindedir.

