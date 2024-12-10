Tapuda Yeni Bir Dönem Başliyor

A. Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlandı !

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") 03.12.2024 tarihli 32741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik madde 5 kapsamında, tarafların farklı tapu birimlerinde bulunmaları durumunda mülkiyet devri amacı taşıyan sözleşmeler ve yetki alanı dışında kayıtlı taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri, taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden yetki almadan elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.

bulunmaları durumunda mülkiyet devri amacı taşıyan sözleşmeler ve yetki alanı dışında kayıtlı taşınmazlarla ilgili tapu işlemleri, taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden yetki almadan elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor. Geçici madde 1 kapsamında 21 Kasım 2023'ten önce düzenlenen vekaletnamelerle yetki alanı dışı tapu işlemleri yapılamıyor.

Madde 11 kapsamında mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması halinde taraflarca başvurunun aynı birime yapılması gerekiyor.

Başvuru alma, resmi senet düzenleme ve diğer süreçler dijital ortamda yürütülecek. Bu düzenleme ile, yetki alanı dışı tapu işlemlerinin büyük ölçüde elektronik ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması planlanmaktadır.

Bu Yönetmelik 03.12.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmelik'e ulaşmak için lütfen bağlantıya tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241203-1.htm

B. 2024/5 sayılı Genelge Yayımlandı.

"Tapu Sicilinde Arabuluculuk Uygulamaları" konulu 2024/5 sayılı 29.11.2024 tarihli Genelge ("Genelge"), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Genelge'de 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7531 sayılı Kanun ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda yapılan değişiklikler detaylıca açıklanmıştır. Değişiklikler ile dava şartı (zorunlu) ve ihtiyari arabuluculuk ile çözümlenebilecek uyuşmazlıkların kapsamı genişletilmiş, taşınmazın devrine ve taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ile taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk kapsamına alınmış olup, arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflarından birinin tapu müdürlüğünden tescil talebinde bulunabileceği düzenlenmiştir.

Arabuluculuk ile Çözüme Kavuşabilecek Uyuşmazlıklar : Taşınmazın devri ve taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni haklar kurulmasıyla ilgili uyuşmazlıklar, artık arabuluculukla çözülebilir. Eğer taraflar anlaşırsa, anlaşma belgesi düzenlenir ve icra edilebilirlik şerhi alınarak tapu müdürlüğüne tescil talebi yapılabilir.

: Taşınmazın devri ve taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni haklar kurulmasıyla ilgili uyuşmazlıklar, artık arabuluculukla çözülebilir. Eğer taraflar anlaşırsa, anlaşma belgesi düzenlenir ve icra edilebilirlik şerhi alınarak tapu müdürlüğüne tescil talebi yapılabilir. Arabuluculukta Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması : Taraflar arabuluculuk sürecine katıldıklarında, yazılı olarak anlaşmaları ve arabulucunun talebiyle tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Bu durumda, tapu siciline şerh verilerek tarafların menfaatleri geçici olarak güvence altına alınır.

: Taraflar arabuluculuk sürecine katıldıklarında, yazılı olarak anlaşmaları ve arabulucunun talebiyle tasarruf yetkisi kısıtlanabilir. Bu durumda, tapu siciline şerh verilerek tarafların menfaatleri geçici olarak güvence altına alınır. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk : Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa, taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar dava şartı (zorunlu) arabuluculuğa elverişli hale getirilmiştir.

: Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar ihtiyari arabuluculuğa, taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar dava şartı (zorunlu) arabuluculuğa elverişli hale getirilmiştir. İcra Edilebilirlik Şerhi ve Tescil : Arabuluculuk anlaşmalarının icra edilebilir olması için mahkemeden alınan şerh gereklidir. Bu şerh alındıktan sonra, taraflardan biri tapu müdürlüğüne tescil talebinde bulunabilir. Tapu müdürlüğü, gerekli incelemeyi yaparak tescil işlemini başlatır.

: Arabuluculuk anlaşmalarının icra edilebilir olması için mahkemeden alınan şerh gereklidir. Bu şerh alındıktan sonra, taraflardan biri tapu müdürlüğüne tescil talebinde bulunabilir. Tapu müdürlüğü, gerekli incelemeyi yaparak tescil işlemini başlatır. Mirasçılar ve Tescil: Mirasçılıkla ilgili durumlarda, miras payına göre taşınmazın elbirliği mülkiyetinden paylı mülkiyete dönüştürülmesi mümkündür. Bu süreçte arabuluculuk anlaşma belgesi ve mirasçılık belgesi sunulmalıdır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için lütfen bağlantıya tıklayınız: https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/2024-12/Tapu%20Sicilinde%20Arabuluculuk%20Uygulamalar%C4%B1%20Genelgesi.pdf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.