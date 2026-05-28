Deniz Alacaklarında Gemi İhtiyati Haczi Ve Teminat Hesaplama Rehberi

Deniz ticareti, doğası gereği hızlı ve uluslararası dinamiklere sahip bir sektördür. Bu dinamik yapı içerisinde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda alacaklıların haklarını koruyabilmesi için en etkili araçlardan biri gemi ihtiyati haczi ve geminin seferden men edilmesidir. Ancak bu süreç, genel icra hukukundan oldukça farklı, sıkı şekil şartlarına ve katı sürelere tabidir. Sürecin karmaşıklığı ve usul kurallarının katılığı haklı olarak endişe yaratabilir; fakat doğru adımlarla ve uzman bir yaklaşımla alacaklarınızı güvence altına almak mümkündür.

Esenyel Partners olarak, deniz hukuku alanındaki tecrübelerimiz ışığında hazırladığımız bu rehberde; hangi alacaklar için gemi haczinin talep edilebileceğini, 10.000 SDR teminat hesaplamasının nasıl yapıldığını ve infaz aşamasındaki kritik süreleri detaylandırıyoruz.

Deniz Alacağı Kavramı: Hangi Durumlarda Gemi Haczedilebilir?

Bir geminin ihtiyaten haczedilebilmesi için temel şart, söz konusu alacağın sıradan bir ticari alacak değil, kanunda açıkça tanımlanmış bir “deniz alacağı” olmasıdır.

Sınırlı Sayı İlkesi: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 1352, hangi durumların deniz alacağı sayılacağını sınırlı olarak saymıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 1352, hangi durumların deniz alacağı sayılacağını sınırlı olarak saymıştır. Kapsam Dışı Durumlar: Deniz alacağı niteliği taşımayan şahsi borçlar veya bağlantısız ticari krediler için bir geminin seferden men edilmesi hukuken mümkün değildir.

Gemi İhtiyati Haczi İçin Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Deniz ticareti işlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda mahkemenin yetkisi, geminin bayrağına ve fiilî durumuna göre belirlenir. Görevli mahkeme her zaman Asliye Ticaret Mahkemesi’dir.

Türk Bayraklı Gemiler: Geminin sicile kayıtlı olduğu yer veya fiilen bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Geminin sicile kayıtlı olduğu yer veya fiilen bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Yabancı Bayraklı Gemiler: Transit geçiş yetki doğurmaz. Geminin demir attığı, şamandıraya bağlandığı, yanaştığı veya kızağa alındığı yer mahkemesine başvurulması zorunludur.

Gemi Haczinde Teminat Rejimi ve 10.000 SDR Hesaplaması

Gemi ihtiyati haczi sürecinin en çok merak edilen ve genel hukuktan en keskin çizgilerle ayrılan bölümü teminat sistemidir. Mahkemeler, donatanın haksız bir haciz sebebiyle uğrayabileceği zararları güvence altına almak için alacaklıdan teminat talep eder.

SDR Nedir ve Teminat Nasıl Belirlenir?

Genel haciz yollarında alacağın belli bir yüzdesi (örneğin %10 veya %15) oranında nispi teminat istenirken, gemi haczinde maktu teminat sistemi uygulanır.

Sabit Teminat Tutarı: TTK madde 1363 uyarınca, alacağın miktarı ne olursa olsun talep edenin 10.000 SDR (Özel Çekme Hakkı) tutarında teminat göstermesi şarttır.

TTK madde 1363 uyarınca, alacağın miktarı ne olursa olsun talep edenin 10.000 SDR (Özel Çekme Hakkı) tutarında teminat göstermesi şarttır. Hesaplama Yöntemi: SDR, IMF tarafından belirlenen uluslararası bir rezerv para birimidir. İhtiyati haciz davasının açıldığı gün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel SDR/TL kuru üzerinden hesaplama yapılır ve çıkan meblağ mahkeme veznesine depo edilir.

Gemi Adamı Alacaklarında Teminat İstisnası

Kanun koyucu, hukuki süreçlerde zayıf konumda olan gemi personellerini korumak amacıyla önemli bir istisna getirmiştir. Gemi adamlarının ücret alacakları (maaş, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ülkeye iade masrafları) için başlattıkları ihtiyati haciz süreçlerinde teminat yatırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İnfaz Süreci: Gemi Haczinde Kritik Süreler

Kararın mahkemeden alınması sürecin sadece ilk adımıdır. Geminin seferden men edildiği kararı alındıktan sonra başlayan icra ve infaz süreci, saniyelerin bile önemli olduğu çok katı sürelere tabidir.

Fiilî Haciz ve Bildirim: İcra dairesi derhâl Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile iletişime geçerek geminin kalkışına engel olur.

3 İş Günü Kuralı: Mahkeme kararının verilmesinin ardından, en geç 3 iş günü içerisinde yetkili icra dairesine başvurularak kararın infazı talep edilmelidir. Bu süre kaçırılırsa karar kendiliğinden düşer.

Mahkeme kararının verilmesinin ardından, en geç 3 iş günü içerisinde yetkili icra dairesine başvurularak kararın infazı talep edilmelidir. Bu süre kaçırılırsa karar kendiliğinden düşer. 1 Aylık Tamamlayıcı İşlem Süresi: İhtiyati haczin kesinleşmesi için TTK m. 1376 uyarınca kararın infazından itibaren 1 ay içinde esas davanın açılması veya icra takibine başlanması zorunludur.

Genel İhtiyati Haciz ile Gemi İhtiyati Haczinin Karşılaştırması

İki farklı hukuki rejimin temel farklarını aşağıdaki tabloda net bir şekilde görebilirsiniz:

Özellik Genel İhtiyati Haciz (İİK) Gemi İhtiyati Haczi (TTK) Alacak Türü Her türlü vadesi gelmiş para alacağı Sadece kanunda sayılan “Deniz Alacakları” Teminat Miktarı Genellikle alacağın %10 – %15’i Sabit 10.000 SDR (Gemi adamları istisna) İnfaz Talebi Süresi Karardan itibaren 10 gün Karardan itibaren 3 iş günü Tamamlayıcı İşlem 7 gün içinde dava veya takip açılması 1 ay içinde dava veya takip açılması

Esenyel Partners ile Deniz Hukukunda Uzman Destek

Deniz alacaklarının tahsili ve gemi ihtiyati haczi süreci, ufak usuli hataların büyük ticari kayıplara ve telafisi güç zararlara yol açabileceği son derece teknik bir alandır. Sürecin uluslararası boyutu, döviz kurları üzerinden yapılan teminat hesaplamaları ve katı zaman sınırları, uzman bir hukuki desteği zorunlu kılmaktadır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak, deniz alacaklarınızın tahsili sürecini başlatmak veya uyuşmazlıklarınızın çözümü için Esenyel Partners’ın alanında uzman deniz hukuku avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

